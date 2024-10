Sciopero trasporti 18 ottobre 2024, bus, metro e tram fermi: orari e modalità nelle varie città

Fonte: ANSA Bus, metro e tram fermi venerdì 18 ottobre 202 per lo sciopero generale

Venerdì 18 ottobre AL Cobas ha proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale a livello nazionale, nell’ambito dello sciopero generale che riguarda tutti i settori pubblici e privati. Il sindacato lancia anche per il giorno successivo, sabato 19 ottobre, una manifestazione nazionale a Roma contro il governo Meloni.

Sciopero generale 18 ottobre 2024

Venerdì 18 ottobre scatta quindi un nuovo sciopero generale nazionale di 24 ore: sono coinvolte tutte le categorie del settore privato e pubblico da mezzanotte alle 23,59 del 18, compreso il primo turno montante/smontante per i cosiddetti turnisti.

Come si legge nella nota ufficiale diffusa, lo sciopero è stato proclamato “contro ogni forma di limitazione del diritto di sciopero e per l’abolizione degli accordi sulla rappresentanza nei luoghi di lavoro a partire da quello del 10.01.2014; per l’abrogazione dei penalizzanti salari d’ingresso ai neoassunti, il salario minimo di 1600 euro netti mensili, forti aumenti salariali indicizzati all’inflazione reale, riduzione dell’orario di lavoro; contro la privatizzazione e le gare d’appalto della gestione del pubblico servizio di trasporto locale”.

E ancora, “per un piano d’investimenti e di assunzioni straordinari in tutti i settori di pubblica utilità a partire trasporto pubblico fino a sanità, scuola e servizi sociali in genere, che devono essere universali e gratuiti, nonché per la ripubblicizzazione delle aziende esercenti i servizi pubblici; contro le morti sul lavoro, per la sicurezza e la tutela della salute in tutti gli ambienti di lavoro, posto guida compreso, eliminando il rischio alla fonte; blocco delle spese militari, contro la guerra e l’invio di armi in tutti gli scenari di conflitto e la conversione di tali risorse nei servizi di pubblica utilità; contro le grandi opere speculative, per la tutela dell’ambiente e per un piano concreto di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio”.

Sciopero Roma Atac

Il Comune di Roma fa sapere che venerdì 18 ottobre in occasione dello sciopero generale potrebbero verificarsi disservizi vari a bus, metro e tram dell’intera rete Atac, ma non ha ancora fornito i dettagli su orari e tratte interessate.

Sciopero Milano Atm

A Milano, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle linee Atm dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio.

Disagi anche per chi si sposta con la funicolare Como-Brunate: lo sciopero potrebbe avere conseguenze anche su questo servizio dalle 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30, fino al termine del servizio.

Sciopero Trentino Trasporti

Il sindacato Cub Trento fa sapere di aver aderito territorialmente allo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da SI Cobas. Durante la giornata il personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie di Trentino Trasporti S.p.A. garantiranno il servizio nelle fasce orarie:

dalle 5.30 alle 8.30

dalle 16 alle ore 19

Le corse iniziate all’interno delle fasce orarie di servizio garantito, e non ancora ultimate, verranno effettuate con le seguenti modalità:

servizio Urbano/funivia Trento-Sardagna: prosecuzione fino al capolinea

servizio Extraurbano*/Ferroviario (ferrovia Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo-Bassano): prosecuzione fino al completamento della corsa.

Il servizio riprenderà regolarmente a partire da sabato 19 ottobre.

Sciopero treni

Probabili disagi anche per chi deve viaggiare in treno, dopo lo sciopero dello scorso weekend con grandissimi disagi nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre. Trenitalia, Tper e Italo non hanno ancora rilasciato comunicazioni ufficiali in merito allo sciopero di venerdì, ma è molto probabile che anche i treni siano interessati da ritardi e cancellazioni. Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura comunque alcuni servizi minimi di trasporto.