Sciopero Milano Atm del 18 ottobre, metro, bus e tram fermi: info e orari

Venerdì 18 ottobre lo sciopero nazionale dei trasporti interessa anche Milano. Disagi in tutta la città per il blocco dell'intera rete Atm

Fonte: ANSA Lo sciopero generale di venerdì 18 ottobre riguarda anche il trasporto pubblico locale a Milano

Giornata di caos in tutta Italia oggi venerdì 18 ottobre, per via dello sciopero generale nazionale che coinvolge tutti i settori pubblici e privati, seppur con modalità e orari diversi. Anche il trasporto locale si ferma in alcune città, mentre in altre si svolge regolarmente. A Milano oggi bus, metro e tram della rete Atm si fermano. Di seguito vediamo le informazioni utili e gli orari dello sciopero nel capoluogo lombardo.

Sciopero 18 ottobre Milano Atm

A Milano lo sciopero generale di oggi venerdì 18 ottobre riguarda anche il trasporlo locale: si fermano tutte le linee Atm dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio.

Dopo la revoca dello sciopero del 5 ottobre, disagi oggi anche per chi si sposta con la funicolare Como-Brunate: il blocco potrebbe avere conseguenze anche su questo servizio dalle 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30, fino al termine del servizio.

Per quanto riguarda il servizio Movibus-Stie per l’aeroporto di Malpensa, che gestisce anche i servizi sull’asse del Sempione e l’urbano di Busto Arsizio e Legnano, lo sciopero è previsto dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Le corse previste nella fascia oraria sopraindicata potrebbero non essere effettuate. Operai e impiegati potrebbero invece astenersi dal lavorato per le ultime 4 ore del turno di lavoro programmato. Regolare invece il servizio di Amsc Gallarate, che garantisce il servizio da inizio turno alle ore 08:15 e dalle 11:45 alle 15:30.

Sciopero Trenord e Trenitalia 18 ottobre 2024

Per quanto riguarda i treni di Trenord e Trenitalia, questi circolano regolarmente. Buone notizie dunque per chi si deve spostare in treno oggi, dopo lo sciopero dello scorso weekend che ha causato grandissimi disagi nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre.

L’unica eccezione riguarda Trentino Trasporti. Il sindacato Cub Trento ha infatti aderito allo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da SI Cobas. Il personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie di Trentino Trasporti S.p.A. oggi garantiscono il servizio solo nelle fasce orarie:

dalle 5.30 alle 8.30

dalle 16 alle ore 19

Le corse iniziate all’interno delle fasce orarie di servizio garantito, e non ancora ultimate, verranno effettuate con le seguenti modalità:

servizio Urbano/funivia Trento-Sardagna: prosecuzione fino al capolinea

servizio Extraurbano*/Ferroviario (ferrovia Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo-Bassano): prosecuzione fino al completamento della corsa.

Il servizio riprenderà regolarmente a partire da sabato 19 ottobre.

Lo sciopero nelle altre città

Ecco invece le modalità e gli orari dello sciopero nelle altre principali città: