Sciopero trasporti 8 novembre 2024, bus, metro e tram fermi: orari e modalità nelle varie città

Fonte: ANSA Un altro sciopero dei trasporti venerdì 8 novembre 2024

Se ottobre è stato un mese difficilissimo per i trasporti, novembre potrebbe non essere da meno. Venerdì 8 novembre è infatti previsto un nuovo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale della durata di 24 ore. Attenzione che non ci saranno fasce di garanzia. È prevista inoltre una manifestazione nazionale che si terrà a Roma nella mattina davanti al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Vediamo nel dettaglio come si svolge il blocco dei mezzi nelle principali città.

Sciopero 8 novembre 2024: le motivazioni

Mentre i mezzi circolano regolarmente in occasione dello sciopero di giovedì 31 ottobre, venerdì 8 novembre un nuovo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale della durata di 24 ore, senza fasce di garanzia, è stato proclamato dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Autoferro a seguito dell’interruzione della trattativa il 30 maggio scorso.

Ricordiamo come sempre che, a prescindere dagli orari di stop di bus, tram e metro, lo sciopero può avere ripercussioni anche sui diversi servizi gestiti dalle aziende di Tpl, con possibili disagi per chi si deve spostare in o fuori città. Dopo quello del 18 ottobre, p il terzo sciopero nazionale dei mezzi pubblici di 24 ore nel giro di pochi mesi.

Lo sciopero, a differenza delle volte passate, non prevede la garanzia del servizio nelle fasce orarie che tutelano la mobilità dei viaggiatori, si legge nella nota di Filt Cgil. “Tale scelta, che la legge sullo sciopero prevede possa essere usata una sola volta nel corso della vertenza nazionale, rende ancora più chiara la drammatica emergenza che vive il settore”. La motivazione principale è il rinnovo del Ccnl Autoferrotranvieri.

I sindacati chiedono un rinnovo contrattuale con un incremento economico in linea con l’aumento del costo della vita, la rimodulazione della parte normativa per consentire una migliore conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, e la sensibilizzazione del Ministero degli Interni e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per individuare soluzioni contro le aggressioni ai controllori.

“Non si tratta di uno sciopero che chiede soltanto il rinnovo del contratto collettivo nazionale, scaduto dal 31dicembre 2023, ma vuole provare ad aprire nel Paese una riflessione su un sistema di mobilità collettiva che rischia gradualmente di sparire ormai non più solo nelle zone a bassa domanda ma anche nei medi centri urbani e nelle grandi città”, sottolineano ancorala Filt Cgil e le altre sigle coinvolte.

“Assenza di risorse adeguate e mancanza di politiche di programmazione producono un modello di mobilità sempre più incapace di intercettare le necessità della cittadinanza. La carenza oramai strutturale di personale operativo, che si traduce in tagli del servizio, comporta il peggioramento delle condizioni lavorative e un aumento esponenziale degli episodi di aggressione per i lavoratori e le lavoratrici front line”, prosegue il comunicato.

“Tutto questo accade in un Paese che, per i tassi di inquinamento e di uso del mezzo privato e in coerenza con gli impegni di transizione energetica, dovrebbe investire su questo comparto. Le esperienze europee dimostrano inoltre che un trasporto pubblico efficiente e diffuso è determinante per cambiare la qualità della vita delle persone, accorciando i tempi di spostamento e liberando spazi urbani per tutte e tutti. Ci poniamo, dunque, l’obiettivo di costruire alleanze su una vertenza che guarda alla condizione dei lavoratori e delle lavoratrici ma anche alla qualità della vita di tutti i cittadini e le cittadine” conclude la nota.

Sciopero Roma Atac

Non è bastato lo sciopero del 28 ottobre a Roma. Disagi, cancellazioni e ritardi bloccheranno i romani anche l’8 novembre.

Atac però non ha ancora pubblicato alcuna indicazione in merito allo svolgimento dell’agitazione sindacale. Come detto però, e a differenza di quanto succede di solito, il servizio non sarà garantito neanche durante le fasce di garanzia. La Capitale rischia quindi davvero la paralisi.

Sciopero Milano Atm

Anche Atm Milano non ha ancora comunicato ufficialmente come verrà gestito lo sciopero, ma il blocco si preannuncia come blocco totale.

Bus, metro e tram a Milano di solito, nei giorni di sciopero, sono garantiti da inizio servizio alle 8.45 e tra le 15 e le 18. L’8 novembre, invece, molto probabilmente sarà il caos per tutti coloro che si devono muove con i mezzi nel capoluogo lombardo.

Sciopero Napoli Anm e Eav

Anche per Napoli, come per Roma e Milano, ancora nessuna informazione ufficiale su orari e modalità per autobus, metro e tram Anm e Eav. Ma anche in questo caso nessuna fascia di garanzia.

Sciopero Torino Gtt

A Torino si ferma l’azienda del trasporto pubblico locale Gtt, che invece ha già definito le modalità di stop, diverse a seconda del servizio urbano ed extraurbano.

Servizio urbano

Sono parzialmente garantite – cioè sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro questi orari – dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 15.00 queste linee: metropolitana, 2, 3, 4, 4N, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 35, 36, 55, 68.

Servizio extraurbano

Le corse garantite da inizio servizio alle 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 sono quelle contenute in questa tabella.

Centri di servizi al cliente e altri sportelli Gtt

Aperti per il 30% dei servizi programmati, dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 15.00.

Sciopero Bologna Tper

Anche a Bologna mezzi pubblici fermi ma non si sa ancora quando e dove nel dettaglio. Attendiamo aggiornamenti da parte di Tper.

Sciopero Firenze Gest e Autolinee Toscane

Stesso discorso anche per Firenze. Sia per la tramvia Gest di Firenze che per i bus di Autolinee Toscane non si hanno ancora informazioni specifiche.

Sciopero treni

Lo sciopero nazionale di venerdì 8 novembre non riguarda invece i treni, trattandosi di un blocco sindacale esclusivamente limitato al trasporto pubblico locale.

Lo stop non coinvolge dunque il personale delle ferrovie, né Trenitalia né Italo. I servizi ferroviari dovrebbero quindi essere garantiti. Eventuali ritardi o cancellazioni che dovessero interessare alcuni treni non saranno direttamente collegati allo sciopero dei mezzi pubblici.