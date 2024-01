Primo sciopero del 2024: si fermano per 24 ore i trasporti nelle principali città. A proclamare la protesta Usb, Cobas Lavoro Privato, Cub Trasporti, Adl, Sgb, Associazioni lavoratori Cobas e Orsa

Sciopero bus, metro, tram 24 gennaio: orari e modalità nelle varie città

Via al primo sciopero del 2024. Oggi mercoledì 24 gennaio i mezzi pubblici di tutte le città italiane sono a rischio per uno stop nazionale di 24 ore di bus, tram e metro, proclamato dai sindacati di base Cobas Lavoro Privato, Cub Trasporti, Usb, Adl, Sgb, Associazioni lavoratori Cobas e Orsa. Alle 10.30 previsto un presidio davanti al Ministero dei Trasporti di Matteo Salvini, che, a differenza degli ultimi quattro blocchi sindacali, questa volta non è intervenuto con la precettazione.

Ma vediamo orari e modalità dello sciopero nelle principali città.

Sciopero bus, metro e tram 24 gennaio

Roma

A Roma lo sciopero riguarda l’intera rete Atac, compresi i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento, e l’intera rete dei gestori RomaTpl e ATI Autoservizi Troiani/Sap nel territorio di Roma Capitale e nei comuni della città metropolitana serviti.

Il servizio è garantito esclusivamente durante le fasce di legge, e cioè da inizio del servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59. Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno eventualmente aperte non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.

Nel dettaglio:

– Giornata 24 gennaio:

non garantiti il servizio sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 16.59 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno; le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24; le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl

garantite le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59.

– Notte 24/25 gennaio:

non garantite dopo le ore 24 le linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte; le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e quelle delle linee 314-404-444 della società RomaTpl

garantito il servizio delle linee bus notturne, la cui denominazione inizia per “n”.

Milano

Linee ATM

A Milano, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle linee dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio.

Funicolare Como-Brunate

Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle le 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30, fino al termine del servizio.

Napoli

A Napoli stop alle linee vesuviane. Sul sito ufficiale sono riportati gli orari delle ultime e delle prime partenze garantite in relazione alle diverse fasce di garanzia.

Torino

Disagi e ritardi anche per autobus, tram e metro gestiti da GTT a Torino. Garantito il servizio in queste modalità (viene comunque assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito):

servizio urbano-suburbano, metro, centri servizi clienti: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00.

servizio extraurbano, servizio bus sostitutivo ferrovia SfmA Torino – Aeroporto – Germagnano – Ceres: da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

Bologna

A Bologna e Ferrara non sono garantiti i bus dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. Sempre mercoledì 24 gennaio, l’Organizzazione Sindacale USB Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero nazionale di 4 ore del settore Trasporto Pubblico Locale che, per il personale Tper dei servizi all’utenza citati precedentemente, si svolge dalle ore 12.30 alle ore 16.30: questa fascia oraria rientra in quella, più ampia, di effettuazione degli scioperi di 24 ore.

Tper

Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero di 24 ore si svolge, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio.

Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non sono garantiti. Per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna garantite solo le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Marconi Express

Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al Marconi Express per l’aeroporto di Bologna, il cui servizio potrebbe non essere garantito, per effetto dell’astensione dei lavoratori.

Imola

Per le linee urbane di Imola garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall’autostazione, fino alle ore 8.20 al mattino e fino alle ore 19.20 alla sera.

Ferrara

Per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara sono garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Sciopero treni 24 gennaio

Trenord

Dalle 0:00 alle 23:59 si ferma anche il personale di FerrovieNord, che potrà generare ripercussioni sul servizio offerto da Trenord. I treni circolanti esclusivamente sulle linee FerrovieNord, con partenza prevista dalla stazione di origine entro le ore 9:00 arriveranno fino alla destinazione finale. Nel pomeriggio, invece, con partenza prevista dalla stazione di origine entro le ore 21:00. Per quanto riguarda i treni in arrivo/partenza da/per la rete di RFI bisogna considerare l’orario di partenza dalle stazioni di Milano Bovisa e Seregno.

Potrebbero essere interessati da disagi, cancellazioni e ritardi i treni circolanti esclusivamente su rete FerrovieNord:

Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago/Novara Nord/Laveno/Varese,

S3 Milano Cadorna – Saronno,

S4 Milano Cadorna – Camnago L.

Brescia/Iseo – Edolo;

collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona.

Non sono coinvolti i treni circolanti unicamente sulla rete ferroviaria RFI, ma saranno possibili ripercussioni sulle seguenti linee a gestione mista:

S1 Saronno – Milano Passante – Lodi;

S2 Milano Rogoredo – Seveso;

S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate;

S12 Milano Bovisa – Melegnano;

S13 Milano Bovisa – Pavia.

Nel caso di non effettuazione dei treni, saranno istituiti autobus senza fermate intermedie, per i soli collegamenti aeroportuali:

tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa 1);

tra Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto per la linea S50.

SAD e Trentino Trasporti

Dalle ore 00:00 alle ore 23:59 stop anche per il personale di SAD e Trentino Trasporti. I treni possono subire variazioni. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Sciopero voli 24 gennaio

Lo sciopero del comparto aereo durerà dalle 13 alle 17 e coinvolge al momento il personale Enav nelle seguenti città: