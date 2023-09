Sciopero aerei 29 settembre: l’elenco dei voli garantiti

Da vent'anni giornalista e caporedattrice per varie testate nazionali, è autrice di libri e contributi su progetti di sviluppo in Africa e fenomeni sociali.

Sciopero aerei il 29 settembre: l'elenco dei voli garantiti

Un nuovo sciopero aereo rischia di paralizzare il Belpaese. I sindacati hanno deciso un altro stop ai voli, fissato per venerdì 29 settembre, la stessa data in cui avrebbero dovuto fermarsi anche autobus, tram, metro e treni locali in buona parte delle città italiane. Tuttavia, dopo la precettazione da parte del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che aveva deciso di ridurre lo sciopero da 24 a 4 ore, i sindacati hanno deciso di spostare il blocco dei trasporti pubblici locali a lunedì 9 ottobre. Confermato invece lo sciopero degli aerei il 27 settembre.

Venerdì nero dunque per chi dovrà viaggiare in aereo. Lo stop è stato voluto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl T.a e i sindacati di base Usb e Cub per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto da sei anni. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra i sindacati e l’associazione datoriale Assohandlers per il rinnovo del Ccnl, ma non è stata raggiunta nessuna intesa.

Sciopero aereo: le motivazioni

Il motivo del blocco è ancora una volta la rivendicazione della centralità dei servizi pubblici essenziali. In primis, per il superamento degli attuali salari d’ingresso e garantire – si legge nel comunicato ufficiale – l’applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti. USB chiede poi il salario minimo per legge a 10 euro l’ora, per fermare la pratica dei contratti atipici e del precariato.

“Sono oramai decenni che quella degli autoferrotranvieri è una categoria costretta a districarsi tra salari irrisori ed inquadramenti di ingresso che partono da poco più di 6 euro l’ora. Un lavoro dal quale oramai si fugge quale evidente indisponibilità dei lavoratori di sottostare a determinate condizioni senza il giusto riconoscimento del valore della loro mansione” attaccano i sindacati.

“Ecco perché è necessaria una legge sul salario minimo che possa restituire ai lavoratori quella dignità del lavoro costantemente calpestata da associazioni datoriali e sindacati conniventi, sotto la silente complicità di un governo interessato unicamente a riforme e politiche di sistema a tutto vantaggio di imprese e ceti parassitari, tra taglio delle politiche sociali, compressione dei salari e precarietà su cui da oltre 30 anni si basa la struttura economica italiana”. Serve, in sintesi, uno strumento economico automatico che compensi l’aumento del costo della vita e la diminuzione del potere d’acquisto dei salari.

Altro tema caldissimo al centro della protesta quello della sicurezza sul lavoro e l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro. L’Unione Sindacale di Base è impegnata, con altri, in una raccolta firme per la legge di iniziativa popolare che introduce il reato di omicidio e lesioni gravi o gravissime sul lavoro nel Codice penale: “Siamo convinti, infatti, che possa avere un effetto pratico di deterrenza immediato, ponendo finalmente un freno a chi taglia risorse sulle misure a tutela di salute e sicurezza”.

L’USB si scaglia anche contro il nuovo Codice degli appalti, che tramite il giochetto dei subappalti e dei subaffidamenti ad aziende esterne, offrono servizi spesso di scarsa qualità e lavoro sottopagato, a fronte di lauti profitti per le grandi società.

Tra le rivendicazioni dello sciopero del 29 settembre anche il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, una legge sulla rappresentanza che “superi il monopolio” costruito sulle complicità tra le OO.SS. e le associazioni datoriali di categoria, responsabili di non capire i veri bisogni dei lavoratori secondo loro, e il blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, a fronte di maggiori investimenti per tutti i servizi pubblici essenziali

Sciopero aereo 29 settembre 2023

Per quanto riguarda i voli, si fermano:

il personale dipendente delle società di handling aeroportuale per 24 ore dalle ore 00:01 alle 23:59

gli assistenti di volo della compagnia aerea EasyJet Airline Company Limited per 4 ore dalle 13:00 alle 17:00

i lavoratori delle imprese dei servizi aeroportuali di handling per 24 ore dalle 00:01 alle 23:59

i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti per 24 ore dalle 00:01 alle 23:59.

Sono invece garantiti:

– voli di Stato e militari

– voli di emergenza

– voli sanitari, umanitari e di soccorso

– tutti i voli, inclusi i charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00;

– tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero

– i seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale:

DAT 1805 PALERMO (LICJ) LAMPEDUSA (LICD)

DAT 1821 PALERMO (LICJ) PANTELLERIA (LICG)

DAT 1900 PANTELLERIA (LICG) CATANIA (LICC)

DAT 1901 CATANIA (LICC) PANTELLERIA (LICG)

VOE 1778 VERONA (LIPX) OLBIA (LIEO)

VOE 1230 VENEZIA (LIPZ) CAGLIARI (LIEE)

VOE 1231 CAGLIARI (LIEE) VENEZIA (LIPZ)

VOE 1579 NAPOLI (LIRN) PALERMO (LICJ)

VOE 1511 ANCONA (LIPY) PALERMO (LICJ)

VOE 1578 PALERMO (LICJ) NAPOLI (LIRN)

VOE 1510 PALERMO (LICJ) ANCONA (LIPY)

VOE 1703 ANCONA (LIPY) CATANIA (LICC)

VOE 1702 CATANIA (LICC) ANCONA (LIPY)

EJU 3599 MALPENSA (LIMC) LAMPEDUSA (LICD)

EJU 3600 LAMPEDUSA (LICD) MALPENSA (LIMC)

EJU 4115 NAPOLI (LIRN) OLBIA (LIEO)

EJU 4116 OLBIA (LIEO) NAPOLI (LIRN)

EJU 4063 VENEZIA (LIPZ) OLBIA (LIEO)

EJU 4064 OLBIA (LIEO) VENEZIA (LIPZ)

RYR 322 VERONA (LIPX) CAGLIARI (LIEE)

RYR 1090 MALPENSA (LIMC) ALGHERO (LIEA)

RYR 4873 PISA (LIRP) TRAPANI (LICT)

RYR 5709 CAGLIARI (LIEE) PISA (LIRP)

RYR 5904 TORINO (LIMF) TRAPANI (LICT)

SLD 307 ELBA (LIRJ) FIRENZE (LIRQ)

SLD 308 FIRENZE (LIRQ) ELBA (LIRJ)

VLG 6165 CAGLIARI (LIEE) BARCELLONA-EL PRAT (LEBL)

VLG 6601 PALERMO (LICJ) BARCELLONA-EL PRAT (LEBL).

– partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti

– arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso

– arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero

– sia mediante i voli ricompresi nelle prestazioni indispensabili che mediante voli cargo, trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali, generi qualificati di volta in volta dalle competenti autorità come generi di prima necessità e come merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali limitatamente alle relative prestazioni indispensabili

– tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali

– questi voli intercontinentali in partenza:

Medio Oriente

MSR 706 MALPENSA (LIMC) CAIRO (HECA)

UAE 098 FIUMICINO (LIRF) DUBAI (OMDB)

QTR 128 MALPENSA (LIMC) DOHA HAMAD (OTHH)

KAC 166 FIUMICINO (LIRF) KUWAIT (OKKK)

ETH 737 MALPENSA (LIMC) ADDIS ABEBA (HAAB)

ITY 896 FIUMICINO (LIRF) CAIRO (HECA)

RJA 102 FIUMICINO (LIRF) QUEEN ALIA (OJAI)

ETD 86 FIUMICINO (LIRF) ABU DHABI (OMAA)

SVA 208 FIUMICINO (LIRF) RIYADH (OERK)

MEA 236 MALPENSA (LIMC) BEIRUT (OLBA)

RYR 3154 BERGAMO (LIME) AMMAN (OJAI)

OMA 144 MALPENSA (LIMC) MUSCAT SEEB (OOMS)

Nord America

UAE 205 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ITY 604 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ELY 386 FIUMICINO (LIRF) TEL AVIV (LLBG)

GFA 022 MALPENSA (LIMC) BAHRAIN (OBBI)

ABY 711 BERGAMO (LIME) SHARJAH (OMSJ)

RBG 543 BERGAMO (LIME) CAIRO (HECA)

TGZ 732 BERGAMO (LIME) TBILISI (UGTB)

THY 1895 MALPENSA (LIMC) ISTANBUL (LTFM)

RAM 939 VENEZIA (LIPZ) CASABLANCA (GMMN)

ISR 336 CATANIA (LICC) TEL AVIV (LLBG)

EJU 3891 MALPENSA (LIMC) SHARM EL SHEIKH (HESH)

EJU 3935 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG)

THY 3293 VERONA (LIPX) ISTANBUL (LTFM)

MSC 810 NAPOLI (LIRN) SHARM EL SHEIKH (HESH)

TSC 409 VENEZIA (LIPZ) TORONTO (CYYZ)

DAL 289 VENEZIA (LIPZ) NEW YORK (KJFK)

AAL 199 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ACA 893 ROMA FIUMICINO (LIRF) MONTRÉAL TRUDEAU (CYUL)

WJA 033 FIUMICINO (LIRF) CALGARY (CYYC)

UAL 0169 VENEZIA (LIPZ) NEWARK (KEWR)

Sud America

TAM 8121 FIUMICINO (LIRF) GUARULHOS (SBGR)

ITY 674 FIUMICINO (LIRF) SAN PAOLO (SBGR)

Sub area Sud Est Asiatico

SIA 377 MALPENSA (LIMC) SINGAPORE (WSSS)

CSN 662 FIUMICINO (LIRF) CANTON (ZGGG)

CHH 7992 FIUMICINO (LIRF) CHONGQING (ZUCK)

Sub area Giappone e Corea

KAL 932 FIUMICINO (LIRF) INCHEON (RKSI)

ITY 792 FIUMICINO (LIRF) TOKYO HANEDA (RJTT)

Sub continente sub asiatico

NOS 5248 MALPENSA (LIMC) ARMISTAR (VIAR)

