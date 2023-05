Sciopero aereo 4 giugno: l’elenco delle compagnie aderenti e i voli garantiti

Da vent'anni giornalista e caporedattrice per varie testate nazionali, è autrice di libri e contributi su progetti di sviluppo in Africa e fenomeni sociali.

Dopo quello generale del 26 maggio scorso, nuovo sciopero in arrivo, questa volta degli aerei. Lo stop ai voli che era stato annunciato per il 19 maggio e poi rinviato, è stato fissato per domenica 4 giugno. Il blocco del trasporto aereo durerà 24 ore, secondo modalità diverse da aeroporto a aeroporto e a seconda delle compagnie aeree.

Una nuova protesta dunque, che ricadrà sui viaggiatori, già provati dalla novità europea che ha fatto lievitare subito i prezzi dei biglietti. Durante lo sciopero i voli programmati potrebbero subire ritardi o cancellazioni e si potrebbero verificare rallentamenti nelle procedure di assistenza ai passeggeri. Per aver informazioni specifiche relative al proprio volo è bene mettersi in contatto con la propria compagnia aerea, o eventualmente con il tour operator o l’agenzia viaggi che ha organizzato il viaggio.

Ecco chi aderisce allo sciopero e chi no.

Sciopero 4 giugno: chi si ferma in tutti gli aeroporti italiani

In tutti gli aeroporti italiani:

AZIENDE DEL TRASPORTO AEREO E DELLE ATTIVITÀ AEROPORTUALI, sindacati Usb Lavoro Privato, Usb Trasporto Aereo: dalle ore 00.00 alle ore 23.59

COMPARTO AEREO, AEROPORTUALE E INDOTTO DEGLI AEROPORTI, proclamato da Cub, Cub Trasporti; aderente: Adl: dalle ore 00.01 alle ore 23.59

Azienda AZIENDE DEI SERVIZI AEROPORTUALI DI HANDLING, sindacato Flai Trasporti E Servizi: dalle ore 00.01 alle ore 23.59; sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta: dalle 12.00 alle 16.00 per il personale di terra

Quali compagnie aeree si fermano in tutta Italia per lo sciopero

Quali compagnie aeree aderiscono allo sciopero del 4 giugno in tutta Italia:

VOLOTEA, Uiltrasporti: intera giornata

EMIRATES, sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta: dalle ore 12.00 alle ore 16.00

VUELING AIRLINES, sindacato Filt Cgil: dalle ore 00.01 alle ore 24.00

AIR DOLOMITI, sindacato Uiltrasporti: dalle ore 00.01 alle ore 24.00 (revocato invece quello indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti dalle ore 00.01 alle ore 24.00)

AMERICAN AIRLINES, sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta: dalle ore 12.00 alle ore 16.00

Lo sciopero confermato nei vari aeroporti d’Italia

Aeroporti di Roma Fiumicino e Roma Ciampino

ENAV, Cobas Del Lavoro Privato: dalle ore 13.00 alle ore 17.00

Solo aeroporto di Fiumicino: ATITECH SPA, Usb Lavoro Privato: dalle ore 00.00 alle ore 23.59

Aeroporti di Milano Malpensa e Linate

ENAV, Rsa Cobas Lavoro Privato: dalle ore 13.00 alle ore 17.00

Aeroporto di Bergamo Orio al Serio

AGS HANDLING, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti: dalle ore 00.00 alle ore 24.00

Aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino

METRONOTTE D’ITALIA, Filcams Cigl: dalle 10.00 alle 14.00

Lo sciopero revocato nei vari aeroporti d’Italia

In tutti gli aeroporti italiani

ENAV, sindacati Filt Cgil, Uiltrasporti: dalle ore 00.01 alle ore 24.00 (revocato invece quello di ENAV Unica dalle ore 00.01 alle ore 24.00)

Aeroporto di Brindisi

ENAV, Uiltrasporti: dalle ore 13.00 alle ore 17.00.

Chi sciopera il 4 giugno: la sintesi

Riassumendo, il 4 giugno scioperano:

Personale Soc. ENAV ACC Milano – 4 ore – dalle 13:00 alle 17:00;

Personale Soc. ENAV ACC Roma – 4 ore – dalle ore 13:00 alle 17:00;

Personale dipendente Società di handling aeroportuale – 4 ore – dalle ore 12:00 alle 16:00;

Lavoratori imprese servizi aeroportuali di handling – 24 ore – dalle ore 00:01 alle 23:59;

Lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti – 24 ore – dalle 00:01 alle 23:59;

Personale dipendente aziende trasporto aereo e indotto – 24 ore – dalle ore 00:00 alle 23:59;

Personale Soc. Vueling S.A. – 24 ore – dalle 00:01 alle 24:00;

Personale Soc. Air Dolomiti – 24 ore – dalle 00:01 alle 24:00;

Personale di terra della compagnia Emirates – 4 ore – dalle ore 12:00 alle ore 16:00;

Personale di terra della compagnia American Airlines – 4 ore – dalle ore 12:00 alle ore 16:00;

Personale Soc. Volotea – 24 ore.

I voli garantiti il 4 giugno

Enac ha pubblicato l’elenco dei voli garantiti in occasione dello sciopero del 4 giugno.

In caso di sciopero sono sempre garantiti:

voli da assistere in base alla legge 146/1990, voli di Stato, militari, di emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso

tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00

tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero

regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero i seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera, con esclusione del traffico continentale:NOS 7979 CATANIA (LICC) MALPENSA (LIMC)

NOS 7978 MALPENSA (LIMC) CATANIA (LICC)

NOS 7587 CATANIA (LICC) VERONA (LIPX)

DAT 1805 PALERMO (LICJ) LAMPEDUSA (LICD)

DAT 1841 CATANIA (LICC) LAMPEDUSA (LICD)

DAT 1821 PALERMO (LICJ) PANTELLERIA (LICG)

DAT 1900 PANTELLERIA (LICG) CATANIA (LICC)

DAT 1901 CATANIA (LICC) PANTELLERIA (LICG)

DAT 1835 TRAPANI (LICT) PANTELLERIA (LICG)

EJU 3553 MALPENSA (LIMC) ALGHERO (LIEA)

EJU 3554 ALGHERO (LIEA) MALPENSA (LIMC)

EJU 3599 MALPENSA (LIMC) LAMPEDUSA (LICD)

EJU 3600 LAMPEDUSA (LICD) MALPENSA (LIMC)

EJU 4113 NAPOLI (LIRN) OLBIA (LIEO)

EJU 4114 OLBIA (LIEO) NAPOLI (LIRN)

EJU 4063 VENEZIA (LIPZ) OLBIA (LIEO)

EJU 4064 OLBIA (LIEO) VENEZIA (LIPZ)

MTO 8973 INNSBRUCK (LOWI) CAGLIARI (LIEE)

MTO 8974 CAGLIARI (LIEE) INNSBRUCK (LOWI)

VOE 1806 VERONA (LIPX) CAGLIARI (LIEE)

VOE1799 CAGLIARI (LIEE) NAPOLI (LIRN)

VOE1511 ANCONA (LIPY) PALERMO (LICJ)

VOE1702 CATANIA (LICC) ANCONA (LIPY)

VLG 6864 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC)

VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ)

VLG 6600 BARCELLONA (LEBL) PALERMO (LICJ)

VLG 6601 PALERMO (LICJ) BARCELLONA (LEBL)

RYR 2009 BOLOGNA (LIPE) TRAPANI (LICT)

RYR 2010 TRAPANI (LICT) BOLOGNA (LIPE)

RYR 8915 FIUMICINO (LIRF) TRAPANI (LICT)

RYR 8916 TRAPANI (LICT) FIUMICINO (LIRF)

RYR 8689 CAGLIARI (LIEE) TORINO (LIMF)

RYR 8690 TORINO (LIMF) CAGLIARI (LIEE)

RYR 9121 CAGLIARI (LIEE) RIMINI (LIPR)

RYR 9122 RIMINI (LIPR) CAGLIARI (LIEE)

RYR 2707 CATANIA (LICC) TRIESTE (LIPQ)

LAV 2691 VERONA (LIPX) CAGLIARI (LIEE)

LAV 2692 CAGLIARI (LIEE) BERGAMO (LIME)

AEZ 3825 BERGAMO (LIME) COMISO (LICB)

AEZ 2051 OLBIA (LIEO) PERUGIA (LIRZ)

AEZ 2052 PERUGIA (LIRZ) OLBIA (LIEO)

SLD 402 MALPENSA (LIMC) ELBA (LIRJ)

SWU 2381 BERNA (LSZB) OLBIA (LIEO)

SWU 1907 OLBIA (LIEO) BOLZANO (LIPB)

VOE 910 BERGAMO (LIPE) VERONA (LIPX)

VOE 951 PANTELLERIA (LICG) OLBIA (LIEO)

VOE 964 PALERMO (LICJ) LOURDES (LFBT)

VOE 976 BOLOGNA (LIPE) VENEZIA (LIPZ)

VOE 913 BERGAMO (LIME) VERONA (LIPX)

ITY 9973 HAMBURG (EDDH) LINATE (LIML)

ITY 896 FIUMICINO (LIRF) CAIRO (HECA)

tutti i voli in partenza schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti

arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre 30 minuti primi dall’inizio dello sciopero

tutti i voli intercontinentali in arrivo, compresi transiti su scali nazionali e seguenti voli intercontinentali in partenza: Medio Oriente:

MSR 792 FIUMICINO (LIRF) CAIRO (HECA)

MSR 706 MALPENSA (LIMC) CAIRO (HECA)

MEA 232 FIUMICINO (LIRF) BEIRUT (OLBA)

UAE 206 MALPENSA (LIMC) DUBAI (OMDB)

UAE 098 FIUMICINO (LIRF) DUBAI (OMDB)

UAE 094 BOLOGNA (LIPE) DUBAI (OMDB)

QTR 128 MALPENSA (LIMC) DOHA HAMAD (OTHH)

RYR 6810 BOLOGNA (LIPE) AMMAN (OJAI)

KAC 166 FIUMICINO (LIRF) KUWAIT (OKBK)

THY 1862 FIUMICINO (LIRF) ISTANBUL (LTFM)

ETH 737 ZURIGO (LSZH) MALPENSA (LIMC) ADDIS ABEBA (HAAB)

RJA 102 FIUMICINO (LIRF) QUEEN ALIA (OJAI)

ETD 86 FIUMICINO (LIRF) ABU DHABI (OMAA)

ELY 382 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG)

ELY 384 FIUMICINO (LIRF) TEL AVIV (LLBG)

ELY 388 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG)

OMA 144 MALPENSA (LIMC) MUSCAT SEEB (OOMS)

GFA 024 MALPENSA (LIMC) BAHRAIN (OBBI)

LAV 639 BERGAMO (LIME) MARSALAM (HEMA)

FDB 1502 CATANIA (LICC) DUBAI (OMDB)

FDB 1682 NAPOLI (LIRN) DUBAI (OMDB)

RAM 955 MALPENSA (LIMC) CASABLANCA (GMMN)

RBG 543 BERGAMO (LIME) CAIRO (HECA)

SVA 210 MALPENSA (LIMC) JEDDAH (OEJN)

ITY 896 FIUMICINO (LIRF) CAIRO (HECA)

IRA 750 MALPENSA (LIMC) TEHRAN (OIIE) Nord America:

UAE 205 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ITY 604 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

TSC 309 FIUMICINO (LIRF) TORONTO (CYYZ)

UAL 18 MALPENSA (LIMC) NEW YORK NEWARK (KEWR)

UAL 885 FIUMICINO (LIRF) WASHINGTON (KIAD)

UAL 41 FIUMICINO (LIRF) NEW YORK NEWARK (KEWR)

DAL 67 FIUMICINO (LIRF) ATLANTA (KATL)

DAL 113 FIUMICINO (LIRF) BOSTON (KBOS)

DAL 289 VENEZIA (LIPZ) NEW YORK (KJFK)

DAL 231 FIUMICINO (LIRF) NEW YORK (KJFK)

AAL 721 FIUMICINO (LIRF) CHARLOTTE (KCLT)

AAL 289 FIUMICINO (FCO) DALLAS FORT WORTH (DFW)

WJA 033 FIUMICINO (LIRF) CALGARY (CYYC)

NOS 787 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ACA 891 FIUMICINO (LIRF) TORONTO (CYYZ)

ACA 893 FIUMICINO (LIRF) MONTREAL (CYUL) Sudamerica

TAM 8121 FIUMICINO (LIRF) GUARULHOS (SBGR)

ITY 8674 FIUMICINO (LIRF) SAN PAOLO (SBGR)

Sub area Sud Est Asiatico

NOS 763 MALPENSA (LIMC) ALMATY (UAAA)

SIA 377 BARCELLONA (LEBL) MALPENSA (LIMC) SINGAPORE (WSSS)

CPA 234 MALPENSA (LIMC) HONG KONG (VHHH)

CHH 438 FIUMICINO (LIRF) SHENZHEN (ZGSZ)

CCA 950 MALPENSA (LIMC) BEIJING (ZBAA)

CCA 732 FIUMICINO (LIRF) HANGZHOU (ZSHC)

EVA 96 MALPENSA (LIMC) TAIPEI (RCTP) Giappone e Corea

AAR 562 FIUMICINO (LIRF) INCHEON (RKSI)

KAL 932 FIUMICINO (LIRF) INCHEON (RKSI)

ITY 792 FIUMICINO (LIRF) TOKYO HANEDA (RJTT)

sorvoli del territorio nazionale e attraversamenti dello spazio aereo di responsabilità italiana.

I prossimi scioperi aerei di giugno e luglio

Calendarizzati già anche altri scioperi aerei per lunedì 19 giugno, martedì 20 giugno e un altro per sabato 15 luglio, che coinvolgono solo alcuni aeroporti e con modalità diverse da città a città. Per esseere sempre aggiornati vi invitiamo a monitorare la pagina della Commissione Garanzia Sciopero dove il calendario scioperi viene aggiornato in tempo reale.