Sciopero aereo 20 giugno: i voli cancellati e garantiti

Fonte: ANSA Viaggiatori a terra per lo sciopero aere del 4 giugno 2023

Aerei a terra per tutta la giornata di martedì 20 giugno: lo sciopero di 24 ore indetto dal sindacato Cub interessa i lavoratori delle imprese servizi aeroportuali di handling, tutto il personale del comparto aeroportuale e indotto aeroporti, compreso quello dell’Enac, per protestare contro il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale e le condizioni lavorative ritenute inadeguate. Secondo una stima del sito ‘Italiarimborso’, la mobilitazione dovrebbe provocare ritardi e disagi per circa 210mila viaggiatori.

Chi sciopera

Tra le compagnie interessate dallo sciopero, Ita Airways ha comunicato attraverso il proprio sito di aver cancellato 42 voli nazionali e di aver “attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 50% riuscirà a volare nella stessa giornata dello sciopero”.

Sul solco dello sciopero nazionale indetto lo scorso 4 giugno, di cui avevamo parlato qui, ad incrociare le braccia per 24 ore saranno in particolare:

Lavoratori imprese servizi aeroportuali di handling;

Lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti;

Personale dipendente aziende trasporto aereo e indotto;

Personale Soc. Vueling S.A.;

Quali sono i voli garantiti

L’Ente nazionale aviazione civile (Enac) ha ricordato come sempre sul proprio sito che, in attuazione della legge 146/1990, oltre ai voli di stato, militari di emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso, sono garantiti tutti i voli, inclusi i charter, programmati dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 21.00, e tutti i voli charter da e per le isole “regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero”.

Assicurati anche tutti i voli intercontinentali, compresi quelli in transito su scali nazionali, i voli interni con arrivo a destinazione in corso al momento dell’inizio dello sciopero, quelli programmati in orari antecedenti l’inizio della mobilitazione sindacale e ritardati per cause indipendenti dalla volontà degli operatori e quelli internazionali con arrivo negli aeroporti nazionali con orario stimato non oltre i 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero.

Di seguito l’elenco delle tratte di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera garantite dall’Enac, ad esclusione del traffico continentale:

DAT 1802 LAMPEDUSA (LICD) PALERMO (LICJ)

DAT 1805 PALERMO (LICJ) LAMPEDUSA (LICD)

DAT 1841 CATANIA (LICC) LAMPEDUSA (LICD)

DAT 1842 LAMPEDUSA (LICD) CATANIA (LICC)

DAT 1821 PALERMO (LICJ) PANTELLERIA (LICG)

EJU 4115 NAPOLI (LIRN) OLBIA (LIEO)

EJU 4116 OLBIA (LIEO) NAPOLI (LIRN)

VOE 1778 VERONA (LIPX) OLBIA (LIEO)

VOE 1782 PISA (LIRP) OLBIA (LIEO)

VOE 1806 VERONA (LIPX) CAGLIARI (LIEE)

VOE 1332 CAGLIARI (LIEE) FIRENZE (LIRQ)

VOE 1745 VERONA (LIPX) CATANIA (LICC)

VOE 1783 OLBIA (LIEO) PISA (LIRP)

VOE 1333 FIRENZE (LIRQ) CAGLIARI (LIEE)

VLG 6864 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC)

VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ)

RYR 4301 BOLOGNA (LIPE) TRAPANI (LICT)

RYR 4302 TRAPANI (LICT) BOLOGNA (LIPE)

RYR 8036 MALPENSA (LIMC) TRAPANI (LICT)

RYR 8037 TRAPANI (LICT) MALPENSA (LIPE)

RYR 6100 CAGLIARI (LIEE) PISA (LIRP)

RYR 6101 PISA (LIRP) CAGLIARI (LIEE)

RYR 6205 CATANIA (LICC) PISA (LIRP)

SLD 303 FIRENZE (LIRQ) ELBA (LIRJ)

SLD 304 ELBA (LIRJ) FIRENZE (LIRQ)

Qui invece l’elenco dei voli intercontinentali garantiti nella giornata di martedì 20 giugno:

Medio Oriente

MSR 706 MALPENSA (LIMC) CAIRO (HECA)

UAE 206 MALPENSA (LIMC) DUBAI (OMDB)

QTR 128 MALPENSA (LIMC) DOHA HAMAD (OTHH)

RYR 911 TREVISO (LIPH) TEL AVIV (LLBG)

KAC 164 MALPENSA (LIMC) KUWAIT (OKKK)

THY 1878 MALPENSA (LIMC) ISTANBUL (LTFM)

ETH 713 MALPENSA (LIMC) FIUMICINO (LIRF) ADDIS ABEBA (HAAB)

ITY 896 FIUMCINO (LIRF) CAIRO (HECA)

EJU 3935 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG)

RJA 102 FIUMICINO (LIRF) QUEEN ALIA (OJAI)

ETD 86 FIUMICINO (LIRF) ABU DHABI (OMAA)

ELY 382 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG)

LAV 2325 MALPENSA (LIMC) MARSA MATRUH (HEMM)

FDB 1572 BERGAMO (LIME) DUBAI (OMDB)

SVA 202 FIUMICINO (LIRF) JEDDAH (OEJN)

ISR 352 FIUMICINO (LIRF) TEL AVIV (LLBG)

Nord America

UAE 205 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ITY 604 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

TSC 403 FIUMICINO (LIRF) MONTREAL (CYUL)

UAL 18 MALPENSA (LIMC) NEW YORK NEWARK (KEWR)

DAL 289 VENEZIA (LIPZ) NEW YORK (KJFK)

AAL 199 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ACA 895 MALPENSA (LIMC) MONTREAL (CYUL)

WJA 033 FIUMICINO (LIRF) CALGARY (CYYC)

Sud America

TAM 8073 MALPENSA (LIMC) GUARULHOS (SBGR)

ITY 674 FIUMICINO (LIRF) SAN PAOLO (SBGR)

Sub area Sud Est Asiatico

SIA 355 MALPENSA (LIMC) SINGAPORE (WSSS)

CHH 7992 FIUMICINO (LIRF) SHENZHEN (ZUCK)

CCA 950 MALPENSA (LIMC) BEIJING (ZBAA)

EVA 96 MALPENSA (LIMC) TAIPEI (RCTP)

Sub area Giappone e Corea

KAL 932 FIUMICINO (LIRF) INCHEON (RKSI)

KAL 9976 VENEZIA (LIPZ) INCHEON (RKSI)

ITY 792 FIUMICINO (LIRF) TOKYO HANEDA (RJTT)

Africa