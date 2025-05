Fonte: ANSA Sciopero dei mezzi pubblici a Napoli l'11 maggio

L’Ente Autonomo Volturno, più comunemente conosciuto come Eav, la società che gestisce buona parte dei treni della zona vicino a Napoli, tra cui quelli della Circumvesuviana, ha annunciato uno sciopero generale di tutto il personale a livello nazionale, che comincerà nella mattinata dell’11 maggio e si concluderà 24 ore dopo.

A indire la mobilitazione è stato il sindacato Orsa, Organizzazione dei sindacati autonomi di base. La scelta di indire uno sciopero di Domenica, in concomitanza con la partita Napoli Genoa, potrebbe rendere molto complicato spostarsi all’interno e nei dintorni del capoluogo campano.

Sciopero dell’Eav a Napoli, le linee coinvolte

A essere più coinvolte dallo sciopero dell’11 maggio indetto dall’Eav saranno la circumvesuviana e le due linee flegree, tra le più importanti per il trasporto pubblico di Napoli. La mobilitazione era stata indetta ad aprile, per ragioni legate al “problematiche di organizzazione aziendale”, come riportato nel comunicato dell’Eav.

L’Orsa, l’Organizzazione dei sindacati di base, ha già dimostrato di essere in grado di mobilitare una percentuale rilevante dei lavoratori dell’Eav. Il 22 marzo scorso, a uno sciopero di 4 ore indetto dal sindacato autonomo, avevano partecipato oltre il 40% dei dipendenti della società campana.

Di conseguenza, per domenica 11 maggio è realistico aspettarsi un’adesione simile. Come sottolineato dalla stessa Eav, i treni non saranno del tutto bloccati, ma la loro circolazione dipenderà esclusivamente dal numero di lavoratori che decideranno di non scioperare. È quindi impossibile sapere quali treni saranno garantiti al di fuori degli orari in cui, per legge, il servizio deve rimanere disponibile.

Le fasce di garanzia dello sciopero dell’11 maggio

La durata dello sciopero dell’11 maggio è, almeno sulla carta, di 24 ore. Questo però non significa che i lavoratori dell’Eav si fermeranno per l’intera giornata. Gli orari completi della mobilitazione sono:

dalle 8:30 alle 16:30;

dalle 19:30 fino al termine del servizio.

Le fasce di garanzia, di conseguenza, si estenderanno dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 16:30 alle 19:30. In questi orari il servizio dovrebbe essere quasi del tutto regolare su tutte le linee della città di Napoli che sono gestite dall’Eav. Per i viaggiatori sarà comunque possibile seguire in tempo reale gli sviluppi dello sciopero sul sito dell’Ente, nella pagina dedicata agli avvisi di sciopero.

Le ultime partenze sulla circumvesuviana e sulle linee flegree

Per ogni linea, sono state garantite le ultime partenze dei treni prima dell’inizio dello sciopero. Sulle linee vesuviane:

da Napoli per Sorrento, 8:05;

da Sorrento per Napoli, 8:14;

da Napoli per Poggiomarino, 8:14;

da Poggiomarino per Napoli, 8:18;

da Napoli per Torre Annunziata, 8:26;

da Torre Annunziata per Napoli, 8:44;

da Napoli per Baiano, 7:43;

da Baiano per San Giorgio, 8:15.

Per le linee flegree invece, le ultime partenze garantite saranno: