123RF Sciopero di Italo l'11 marzo

Il sindacato Uiltrasporti ha indetto uno sciopero nazionale per i dipendenti di Ntv, Nuovo trasporto viaggiatori, l’azienda proprietaria di Italo, principale concorrente di Trenitalia sul mercato dei treni ad alta velocità in Italia. La mobilitazione durerà 8 ore dalle 9 del mattino alle 17 dell’11 marzo, nel pieno di una settimana molto complessa per gli scioperi nel nostro Paese.

Italo garantirà comunque un numero significativo di treni, con altri che subiranno modifiche limitate all’orario di arrivo. La mobilitazione è stata proclamata all’inizio di marzo ed è stata approvata anche dal Ministero dei Trasporti, nonostante sia molto vicina allo sciopero generale del 9 marzo.

Sciopero di Italo l’11 marzo, orari e fasce di garanzia

L’11 marzo potrebbe essere una giornata complessa per i viaggiatori che sceglieranno di muoversi con Italo, i treni ad alta velocità di Nuovo trasporto viaggiatori, principali concorrenti dei Frecciarossa di Trenitalia. Il sindacato Uiltrasporti ha proclamato lo sciopero nazionale per chiedere migliori condizioni di lavoro e salari più adeguati.

Gli orari dello sciopero, comunicati dal sindacato e già approvati dal Ministero dei Trasporti e riportati sul sito della Commissione di garanzia sono:

9:01, inizio dello sciopero;

16:59, fine dello sciopero.

Si tratterà quindi di una mobilitazione di 8 ore in totale che potrebbe causare significativi disagi alla circolazione dei treni. Non sono state segnalate fasce di garanzia all’interno di questo orario, ma Italo ha pubblicato un documento nel quale garantisce un gran numero di corse per la giornata.

I treni garantiti da Italo

Il primo elenco di treni che Italo garantirà l’11 marzo riguarda i convogli che partono prima dell’inizio dello sciopero ma che arrivano a destinazione una volta che la mobilitazione è iniziata. Si tratta delle seguenti corse:

9968 Napoli Centrale Milano Centrale (5:30 – 10:15);

8954 Napoli Centrale Bolzano (5:45 – 12:23);

9971 Torino Porta Nuova Salerno (5:50 – 12:57);

9912 Napoli Centrale Torino Porta Nuova (6:09 – 12:40);

9967 Milano Centrale Napoli Centrale (6:15 – 10:53);

8951 Brescia Roma Termini (6:27 – 10:40);

8111 Milano Centrale Reggio Calabria Centrale (6:40 – 17:13);

9908 Roma Termini Torino Porta Nuova (6:40 – 11:41);

9972 Caserta Milano Centrale (6:45 – 11:15);

9928 Bari Centrale Torino Porta Nuova (6:50 – 16:46);

8924 Roma Termini Venezia Santa Lucia (6:55 – 10:55);

8903 Venezia Santa Lucia Napoli Centrale (7:05 – 12:28);

8971 Udine Milano Centrale (7:16 – 11:25);

9920 Salerno Torino Porta Nuova (7:20 – 14:30);

8907 Udine Napoli Centrale (7:23 – 14:43);

8902 Trieste Centrale Napoli Centrale (8:02 – 15:28);

8905 Venezia Santa Lucia Roma termini (8:05 – 12:10);

9923 Torino Porta Nuova Roma Termini (8:20 – 13:24);

8908 Napoli Centrale Venezia Santa Lucia (8:25 – 13:55)

Il secondo elenco è quello delle corse che ricadono pienamente all’interno dell’orario di sciopero:

9975 Milano Centrale Napoli Centrale (9:15 – 13:53);

9927 Torino Porta Nuova Napoli Centrale (9:20 – 15:43);

9924 Napoli Centrale Torino Porta Nuova (9:20 – 15:30);

8981 Milano Centrale Venezia Santa Lucia (11:35 – 14:03);

9931 Milano Centrale Salerno (11:40 – 17:39);

8914 Roma Termini Venezia Santa Lucia (11:55 – 15:55);

9980 Roma Termini Milano Centrale (12:10 – 15:15);

8983 Milano Centrale Venezia Santa Lucia (12:35 – 15:03);

8916 Roma Termini Venezia Santa Lucia (12:55 – 16:55);

8984 Venezia Santa Lucia Milano Centrale (13:57 – 16:25)

Infine, ci sono le corse che iniziano durante lo sciopero, ma si concludono oltre l’orario in cui la mobilitazione finisce.

8929 Venezia Santa Lucia Napoli Centrale (12:05 – 17:28);

9939 Torino Porta Nuova Bari Centrale (12:15 – 22:10);

9981 Milano Centrale Napoli Centrale (12:20 – 16:48);

8158 Reggio Calabria Centrale Milano Centrale (13:05 – 23:20);

8918 Napoli Centrale Trieste Centrale (13:30 – 20:56);

9950 Salerno Milano Centrale (13:43 – 19:15);

8919 Venezia Santa Lucia Salerno (15:05 – 21:17);

8986 Venezia Santa Lucia Milano Centrale (14:57 – 17:25);

9985 Milano Centrale Roma Termini (14:20 – 17:30);

9946 Napoli Centrale Torino Porta Nuova (14:20 – 20:36);

8963 Bolzano Napoli Centrale (14:42 – 21:23);

8988 Venezia Santa Lucia Milano Centrale (15:57 – 18:25);

9987 Milano Centrale Napoli Centrale (15:15 – 19:55);

9958 Benevento Torino Porta Nuova (15:20 – 22:40);

9951 Torino Porta Nuova Salerno (15:25 – 22:32);

8920 Napoli Centrale Udine (15:30 – 22:17);

8923 Venezia Santa Lucia Napoli Centrale (16:05 – 21:38);

9955 Torino Porta Nuova Napoli Centrale (16:20 – 23:49);

8959 Brescia Roma Termini (13:29 – 17:40).

I treni al limite dell’orario dello sciopero

Tre treni potrebbero causare dubbi tra i viaggiatori per quanto riguarda il loro coinvolgimento nello sciopero. Si tratta del:

9907 Milano Centrale Roma Termini (5:40-9:19);

8900 Roma Termini Venezia Santa Lucia (5:55-9:55);

9966 Roma Termini Milano Centrale (6:30 – 9:45).

Guardando gli orari si potrebbe pensare che, non rientrando nel primo elenco, quello dei treni che partono prima dell’orario di sciopero e che arrivano durante la mobilitazione, non siano garantiti. In realtà, per legge, le corse che si concludono dopo meno di un’ora dall’orario previsto per l’inizio di uno sciopero sono considerate fuori dalla fascia oraria della mobilitazione. Questi tre treni quindi partiranno regolarmente.

