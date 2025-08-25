Il mese di settembre si preannuncia critico per pendolari, viaggiatori e operatori logistici. Le agitazioni interesseranno aerei, treni e trasporto pubblico locale

Dopo la calma di agosto, il mese di settembre si preannuncia movimentato per chi si sposta in treno, aereo o con i mezzi pubblici. Secondo quanto riportato dal sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il calendario degli scioperi di settembre 2025 è fitto e sono già oltre venti le proteste sindacali previste nel corso del mese.

4-5 settembre: sciopero nazionale

Settembre si apre all’insegna dei disagi per chi viaggia su rotaia. Il personale di bordo e di macchina del Gruppo Ferrovie dello Stato ha proclamato una mobilitazione nazionale di 21 ore, che bloccherà i treni dalle 21 di giovedì 4 settembre fino alle 18 di venerdì 5 settembre. La protesta rischia di paralizzare gran parte del trasporto nazionale, colpendo nello specifico i Frecciarossa, i convogli Trenitalia e i servizi regionali – con Trenord inclusa nel blocco. A Roma, il 4 settembre il personale ATAC aderente al sindacato SUL sospenderà il servizio per quattro ore, dalle 8:30 alle 12:30.

Il 5 settembre è giorno di doppio stop. Allo sciopero nazionale si aggiunge infatti un’astensione locale in Trentino-Alto Adige. Qui, il personale Trenitalia incrocerà le braccia dalle 9:01 alle 16:59 per iniziativa dei sindacati di categoria.

6 settembre: sciopero EasyJet

Sabato 6 è in programma uno sciopero di 24 ore per il personale EasyJet operante su Catania, affiancato da un’ulteriore astensione di 4 ore tra le 12:00 e le 16:00.

Lo stesso giorno, il personale Swissport Italia a Milano Linate, con riferimento ai voli da e per Catania, incrocerà le braccia sempre nella fascia oraria 12:00-16:00 (UILT-UIL). Anche il personale Volotea aderirà a uno sciopero di 24 ore, mentre FAST-CONFSAL e UGL-TA hanno proclamato proteste di 4 ore per i dipendenti del settore handling e per quelli di Aviation Services negli scali di Catania Fontanarossa, Crotone, Lamezia, Fiumicino e Ciampino.

8 settembre: scioperi per il trasporto pubblico locale

In Sicilia, l’8 settembre si prevedono disservizi per tutta la giornata presso numerose compagnie: Autolinee Russo (Palermo), Segesta Autolinee (Palermo), Interbus (Enna) e Etna Trasporti (Catania) aderiranno a un’agitazione di 24 ore.

Gli altri scioperi saranno:

a Roma, con 8 ore di stop (10:00–18:00) per Paolo Scoppio Autolinee e Sabato Viaggi;

a Savona per tutto il giorno, con lo stop del personale TPL Linea (adesione intersindacale).

10 settembre: sciopero ad Alessandria

Il 10 settembre si terrà uno sciopero nella sola città di Alessandria di 4 ore (10:30–14:30), per i dipendenti di AMAG Mobilità.

14 settembre: sciopero a Milano Linate e Malpensa

Il 14 settembre toccherà agli operatori di Airport Handling presso gli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, con una mobilitazione di 24 ore indetta da USB Lavoro Privato.

15 settembre: stop per treni e trasporto pubblico

Il calendario delle proteste non si esaurisce qui. Un’ulteriore giornata di sciopero è infatti già fissata per il 15 settembre in Calabria, dove il sindacato UGL Ferrovieri ha proclamato un’astensione di 8 ore, dalle 9 alle 17, per il personale addetto ai treni Intercity e IC.

Ma disagi anche per il trasporto pubblico locale nelle seguenti città:

a La Spezia, con uno sciopero di 24 ore per ATC Esercizio, Trotta Bus Services, Autoservizi Riccitelli;

Pisa, sempre di 24 ore di sciopero per Autolinee Toscane ;

nell’intera Umbria, dove sono coinvolte numerose aziende regionali, tra cui Busitalia Sita Nord, Sulga, Acap, Autoservizi Fonti, Eredi Fortuni;

a Ravenna, con 4 ore di sciopero (8:30–12:30) per il personale Start Romagna.

16-17 settembre: stop a Bari

Quattro ore di sciopero a Bari il 16 settembre per quanto riguarda il trasporto pubblico, in particolare la compagnia Paolo Scoppio e Figlio Autolinee.

Ma gli scioperi continuano anche per Captrain Italia, che sarà di 24 ore per il personale merci su rotaia, dalle 16:01 del 16 alle 16 del 17 settembre. Stesse modalità anche per il personale viaggiante merci.

18 settembre: sciopero in Sardegna

Nell’intera Sardegna è previsto il 18 settembre uno sciopero per i lavoratori ARST nelle province di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano. Lo stop durerà per l’intera giornata.

22 settembre: stop in Emilia-Romagna in queste città

Nelle città di Modena, Reggio Emilia e Piacenza è previsto uno sciopero di 24 ore per il personale SETA, organizzato dalla sigla sindacale USB.

26 settembre

Infine, venerdì 26 sarà un’altra giornata ad alto rischio, con due scioperi di carattere nazionale:

CUB Trasporti ha programmato un’intera giornata di sciopero per tutti gli addetti del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto;

lo stop ai voli Volotea di 24 ore, organizzato dalle sigle UILT-UIL.