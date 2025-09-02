Il 4 e 5 settembre stop nazionale del personale ferroviario: possibili disagi su treni, trasporto regionale e Atac a Roma. Servizi minimi garantiti nelle fasce orarie previste

Primo stop di settembre in vista. Alcune sigle sindacali autonome hanno proclamato uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane dalle ore 21 di giovedì 4 alle ore 18 di venerdì 5 settembre. Per quanto riguarda il trasporto regionale, saranno garantiti i servizi minimi previsti dalla legge nei giorni feriali, nella fascia oraria compresa tra le 6 e le 9 del mattino.

Lo sciopero del 4 e 5 settembre

L’agitazione è stata indetta dal Sindacato generale di base (Sgb) e coinvolgerà il personale delle aziende di Fsi, inclusi gli addetti al trasporto merci. I disagi potranno farsi sentire sul trasporto suburbano, regionale, aeroportuale e di lunga percorrenza. Per il trasporto locale sono garantiti i servizi essenziali, previsti in caso di sciopero, nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00. Trenitalia e Italo garantiranno il regolare funzionamento di alcuni treni a media e lunga percorrenza: l’elenco dei treni garantiti è qui per Trenitalia, qui per Italo.

Trenord ha confermato, attraverso una nota, la partecipazione dei dipendenti alla protesta. Le ripercussioni potranno farsi sentire sia sul servizio regionale, sia su quello suburbano, aeroportuale e di lunga percorrenza. Il sito dell’azienda recita:

Giovedì 4 settembre viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 21 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22. Venerdì 5 settembre viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti che abbiano orario di partenza dalla stazione di origine corsa dopo le ore 6 e arrivo a destinazione entro le ore 9; nella fascia pomeridiana il servizio riprenderà regolarmente con i treni che abbiano la partenza prevista dopo le ore 18.

Nel caso di cancellazione dei Malpensa Express, Trenord istituirà bus sostitutivi senza fermate intermedie tra Cadorna e Malpensa e Stabio e Malpensa.

Stop anche a Roma

A Roma, oltre ai treni, si fermano anche i mezzi pubblici: i lavoratori di Atac hanno indetto due scioperi, che dureranno entrambi quattro ore. Il primo sarà giovedì 4 settembre dalle 8:30 alle 12:30, ed è stato indetto dal sindacato Sul per chiedere orari dei turni migliori e dei premi di produzione; il secondo sarà dalle 20:30 del 18 settembre fino alle 00:30 ed è stato organizzato da Usb Lavoro Privato e Orsa Tpl.

Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metro che resteranno eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. I parcheggi di scambio resteranno aperti. Saranno possibili interruzioni dei servizi delle biglietterie; il servizio delle biglietterie on-line non subirà invece alcuno stop.

Settembre nero per gli scioperi, le date da segnarsi sul calendario

Con ben 66 scioperi già proclamati, di cui 14 di carattere nazionale, settembre si annuncia come un mese difficile per chi rientra dalle ferie e deve fare i conti con spostamenti complessi e imprevisti disagi. Oltre a quello del 4 e 5 settembre, per chi vola gli stop principali sono fissati per il 6 e il 26, mentre nel trasporto pubblico locale le giornate a rischio da segnare in agenda sono il 4, 5, 8 e 15 settembre.