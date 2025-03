Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Scioperi aprile 2025, il calendario

Così come avvenuto nel corso del mese di marzo, anche ad aprile 2025 i cittadini abituati a utilizzare i mezzi pubblici per i propri spostamenti dovranno segnare sul calendario alcune date contraddistinte da scioperi dei lavoratori del settore trasporti. Ci sarà, come previsto dalla legge, il periodo di garanzia che tutela le festività pasquali, ma questo non impedirà le agitazioni sindacali in altri giorni, con le mobilitazioni che interessano il trasporto pubblico locale, la rete ferroviaria e il trasporto aereo.

1 aprile: sciopero TPL a Messina, Savona e Vicenza

La prima data di sciopero del mese interesserà il trasporto pubblico locale. L’1 aprile, nonostante sia stato scongiurato il rischio fermo nazionale grazie all’accordo raggiunto per il rinnovo del contratto del settore trasporti, il TPL si fermerà in alcune città:

Messina, fermo di 8 ore (dalle 16:00 alle 23:59) indetto da Fit-Cisl, Faisa-Cisal e Orsa Trasporti;

Savona, 4 ore di mobilitazione (dalle 10:15 alle 14:15) proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl, Faisa-Cisal e Sial Cobas;

Vicenza, sciopero di 4 ore (dalle 17:00 alle 21:00) voluto da Fit-Cisl, Faisa-Cisal e USB Lavoro Privato.

9 aprile: sciopero nazionale e locale degli aerei

Anche per chi viaggia in aereo il mese di aprile 2025 sarà contraddistinto da diversi scioperi. Il primo in calendario è il 9 aprile e, con copertura nazionale, interesserà i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto dalle 12:00 alle 16:00. Sempre in questa data, inoltre, è previsto il fermo di 8 ore (dalle 10:30 alle 18:30) del personale Gesap dell’aeroporto di Palermo.

11 aprile: giornata nera per il trasporto aereo

L’altra data nera per il trasporto aereo sarà l’11 aprile a causa dello sciopero di 4 ore dei lavoratori Enav (Ente nazionale per l’assistenza al volo). Nelle stesse ore a fermarsi sarà anche il personale di Vueling con base in Italia.

11 aprile: scioperano il trasporto merci e il personale di bordo FSI

Nella data dell’11 aprile sono previsti anche molti altri scioperi a livello nazionale. Partiamo dalla mobilitazione generale dei settori pubblici e privati proposta da Si Cobas, con i lavoratori che si asterranno dal lavoro per tutto l’arco della giornata.

E ancora, Usb Lavoro Privato promuove nella stessa data uno sciopero nazionale del personale delle imprese del comparto ferroviario e del trasporto merci su rotaia. Lo stop sarà di 23 ore e andrà dalle ore 3:00 dell’11 aprile alle 2:00 del 12 aprile. Per il settore TPL su rotaia, invece, il fermo interesserà l’intera giornata dell’11 aprile.

Lo schema dello sciopero di Usb Lavoro viene applicato anche dall’Assemblea Nazionale PDM/PDB per la sciopero nazionale dell’11 aprile del personale di macchina e di bordo del Gruppo FSI.

11 – 12 aprile: scioperi locali in Piemonte e Valle d’Aosta

L’11 aprile e 12 aprile sono previsti anche altri due scioperi nel settore ferroviario locale. Entrando più nello specifico, dalle ore 3:00 dell’11 aprile alle 2:00 del 12 aprile si fermerà il personale Trenitalia della direzione Business regionale Piemonte (lavoratori addetti alla vendita, assistenza e sviluppo intermodale) e Valle d’Aosta (personale mobile).

12 – 13 aprile: si ferma il TPl di Genova e Palermo

Tra il 12 e il 13 aprile il trasporto pubblico locale si fermerà a Genova per 4 ore (dalle 22:30 del 12 aprile alle 2:30 del 13 aprile) e a Palermo (tutta la giornata del 13 aprile).

22 aprile: lo sciopero congiunto di aerei, treni e navi

Lo sciopero dei trasporti più rilevante del mese di aprile 2025 sarà quello nazionale del 22 aprile. Interessati dal fermo di 24 ore, infatti, saranno congiuntamente il trasporto:

aereo;

ferroviario (dalle ore 21:00 del 21 aprile e fino allo stesso orario del giorno successivo);

marittimo.

Molte le sigle sindacali aderenti al fermo, con le richieste che riguardano principalmente l’aumento dei salari e delle pensioni necessario, per chi protesta, a causa della forte inflazione degli ultimi anni.

26 e 28 aprile: altri fermi del TPL

Chiuderanno il mese di sciopero del trasporto pubblico locale l’agitazione nazionale del 26 aprile, che interesserà diverse aziende del settore per 4 ore, e quella locale del 28 aprile a Genova (dalle 11:45 alle 15:45).

Le fasce di garanzia Trenitalia, Italo e Trenord

Visti i molti scioperi del trasporto ferroviario previsti ad aprile 2025, è utile ricordare le fasce di garanzia a tutela dei pendolari che vengono previste dalle aziende interessate dal fermo: