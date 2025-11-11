Dal 2025 casco per tutti e assicurazione RC obbligatoria sulle piste da sci. Ecco le migliori polizze giornaliere e stagionali per sciare in sicurezza

Con l’avvicinarsi della stagione invernale 2025/2026, milioni di appassionati si preparano a tornare sulle piste. Quest’anno, però, è fondamentale ricordare una novità diventata legge: l’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi è obbligatoria per chi pratica lo sci alpino, nordico e lo snowboard sulle piste battute. Ma tra le diverse opzioni sul mercato, qual è la più conveniente?

Le nuove regole

Dal 1° gennaio 2022 vige in Italia l’obbligo per chi pratica lo sci alpino di avere un’assicurazione per la Responsabilità Civile (RC) verso terzi. In base alla normativa nazionale (art. 30 del D.Lgs. 40/2021), lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere un’assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. Questo obbligo si applica a tutti gli utenti delle piste da sci alpino, dunque sciatori e snowboarder di ogni età, escludendo solo chi pratica sci di fondo.

Per la stagione invernale 2025/26 , una novità rilevante in tema di sicurezza sulle piste è l’estensione dell’obbligo del casco protettivo a tutti gli sciatori e snowboarder a partire dal 2025, superando il precedente limite dei minori di 18 anni. Questa misura, introdotta nell’estate 2025 attraverso il cosiddetto “Decreto Sport”, rafforza la cultura della sicurezza ma non modifica l’obbligo assicurativo, che resta un pilastro per tutelare sia gli utenti sia eventuali vittime in caso di collisioni.

Le assicurazioni giornaliere

La forma più immediata per assolvere all’obbligo è l’assicurazione giornaliera, proposta direttamente al momento dell’acquisto dello skipass. Si tratta di una copertura valida per la singola giornata sciistica, spesso offerta con un piccolo sovrapprezzo sul biglietto. Il costo medio è di circa 2-4 euro al giorno. Questa polizza di norma copre la RC verso terzi per incidenti sulle piste durante quel giorno e talvolta include servizi basilari come il soccorso in pista.

Ci sono però diverse compagnie che propongono costi diversi:

Yolo for Ski – 2,50 euro al giorno;

Snowcare 24hassistance – 3 euro al giorno;

AXA Assistance Silver – 4,45 euro al giorno;

AXA Assistance Gold – 7,96 euro al giorno;

Europ Assistance – 28,90 euro per un minimo di 3 giorni;

Helvetia Easy Ski – 5 euro al giorno.

Costi diversi, ma ognuna polizza ha coperture diverse. Ecco un breve riepilogo di quello che le assicurazioni prese in esame offrono:

COPERTURE INCLUSE 24hassistance Axa Silver Axa Gold Europ Assistance Yolo for Ski Helvetia Easy Ski Responsabilità civile 150.000 euro per persone; 10.000 euro per cose (scoperto del 10% con un minimo di 500€) 150.000 euro per persone; 30.000 euro per cose 250.000 euro per persone; 50.000 euro per cose Fino a 200.000€ per persone; fino a 20.000€ per cose Fino a 250.000 euro per persone e cose Fino a 250.000 euro con franchigia di 500 euro Tutela legale Non incluso 1.500 euro 3.000 euro Non incluso 5.000 euro Non incluso Spese mediche 500 euro (per spese mediche d’urgenza) 3.000 euro 5.000 euro Fino a 2.500€ in Italia; fino a 5.000€ in Europa 5.000 euro 5.000 euro Spese di soccorso su pista (su pista e con elicottero) 400€ e 5.000€ (su piste straniere); 250€ e 1.000€ (su piste italiane) 500€ e 5.000€ 750€ e 7.500€ 300€ e 1.000€ (su piste italiane); 400€ e 5.000€ (su piste straniere) 5.000 euro fino alla concorrenza di euro 600 Annullamento skipass Rimborso dell’intero importo non utilizzato per infortunio e malattia 1.000€ Rimborso dell’intero importo pro-rata Fino a 250€ fino a 300 euro Non inclusa Rimborso lezioni e/o materiale noleggiato Fino a 100€ al giorno (franchigia fissa 50€) 100€ al giorno per massimo 10 giorni 150€ al giorno per massimo 10 giorni Fino a 250€ fino a 300 euro Non incluso Rientro sanitario 5.000€ 1.000€ Rimborso del 100% dei costi Fino a 4.000€ 5.000 euro fino alla concorrenza di euro 250,00 Autista a disposizione Rimborso dell’intero importo Non incluso Non incluso Fino a 200€ Non incluso Non incluso Infortuni Non incluso 25.000€ 50.000€ 3.000€ 30.000 euro 5.000 euro Interruzione Skilift/Sciovia Non incluso Non incluso 30€ al giorno per massimo 3 giorni Non incluso Non incluso Non incluso Second opinion medica Inclusa Non incluso Non incluso Non incluso Non incluso Non incluso

Le assicurazioni stagionali

Per gli sciatori abituali o chi desidera maggiori tutele, esistono assicurazioni stagionali valide per tutta la stagione invernale, acquistabili sia da compagnie specializzate sia tramite federazioni o associazioni sportive. Questa formula è pensata per chi scia spesso (indicativamente più di 6-8 giornate a stagione) o possiede uno skipass stagionale. Rispetto alle polizze giornaliere, le coperture stagionali offrono in genere massimali più alti e una protezione più ampia. Inoltre, il prezzo può essere più vantaggioso rispetto a quelle giornaliere.

Assicurazione Sci Sicuro – 60 euro per minimo due persone

Telepass – 30 euro tariffa base e 40 euro per il Plus

Snowit – 49 euro.

Ecco un breve riepilogo di quello che le assicurazioni prese in esame offrono

COPERTURE INCLUSE Assicurazione Sci Sicuro Telepass Snowit Responsabilità civile 2.000 euro 250.000 euro per persone; 15.000 euro per cose 500.000 euro per persone; 50.000 euro per cose Tutela legale 1.000 euro Non incluso 3.000 euro Spese mediche 500 euro (3.000 se all’estero) 200 euro 5.000 euro Spese di soccorso su pista (su pista e con elicottero) Non incluso 200 euro 25.000 euro Annullamento skipass 200 euro 800 euro Non incluso Rimborso lezioni e/o materiale noleggiato 200 euro 100 euro al giorno 2.000 euro Rientro sanitario 5.000€ Non incluso Incluso Autista a disposizione Incluso Non incluso Non incluso Infortuni 50.000 euro 25.000€ 50.000 euro Interruzione Skilift/Sciovia Non incluso Non incluso Non incluso Second opinion medica Non incluso Non incluso Non incluso

In alternativa, molti sciatori scelgono di assicurarsi attraverso canali associativi. La tessera FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), ad esempio, con un costo annuale intorno ai 35 euro, include automaticamente una polizza RC per lo sciatore con massimale circa 500.000 euro per danni a persone o cose, oltre a una copertura infortuni personale (fino a 80.000 euro) e al rimborso delle spese di soccorso in pista fino a 500 euro.

Cosa si rischia se si gira senza assicurazione

In caso di mancata assicurazione, infatti, sono previste sanzioni amministrative: chi viene sorpreso a sciare senza polizza RC incorre in una multa da 100 a 150 euro, con possibile ritiro dello skipass e divieto di accesso agli impianti. I controlli possono essere effettuati dal personale delle piste o dalle forze dell’ordine presenti nelle località sciistiche. È dunque fondamentale poter dimostrare di essere assicurati (ad esempio portando con sé il certificato o polizza, anche in formato digitale per evitare sanzioni e problemi.