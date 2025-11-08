Inverno, per molti, significa andare a sciare in montagna: con il calo delle temperature sono in tanti a cercare le date di apertura degli impianti sciistici, per programmare una settimana bianca, per un ponte o anche solo per un weekend lungo.
In realtà, alcune strutture sciistiche sono già aperte, mentre altre sono di prossima apertura. Di seguito il calendario della stagione sciistica 2025/2026, con le indicazioni su dove andare a sciare a seconda del periodo.
Stagione sciistica 2025 – 2026, come prepararsi
La stagione sciistica sta per aprirsi in grande stile e gli appassionati potranno usufruire di una varietà di servizi oltre alle classiche piste da sci, con proposte che spaziano dalle ciaspolate nei boschi ai percorsi benessere, alle esperienze gastronomiche d’alta quota.
Chi è alle prime armi dovrebbe orientarsi verso località con molte piste blu, ideali per imparare in sicurezza; gli sciatori più esperti potranno invece cimentarsi sui tracciati rossi e neri, oppure esplorare le aree di fuoripista (sempre adottando la massima prudenza).
Si ricorda che dal 2022 è obbligatoria l’assicurazione per chi pratica sci o snowboard, acquistabile anche insieme allo skipass. Da quest’anno il casco diventa obbligatorio per tutti, senza distinzione d’età.
Si segnala un possibile lieve rincaro degli skipass, legato all’aumento dei costi energetici e di gestione degli impianti.
Apertura impianti sciistici 2025 – 2026
Di seguito le date di apertura degli impianti sciistici italiani. Le date di seguito riportate potrebbero subire variazioni: prima di programmare la propria visita, si suggerisce di verificare i giorni di apertura sui siti ufficiali e sui social delle varie strutture.
Aperti
- Cervinia – Breuil;
- Solda / Sulden;
- Val Senales.
21 novembre 2025
- Merano 2000.
22 novembre 2025
- Tre Cime Dolomiti.
29 novembre 2025
- Alpe Cimbra – Folgaria – Lavarone;
- Andalo – Fai della Paganella;
- Aprica;
- Borno;
- Cavalese – Alpe Cermis;
- Chamois;
- Cortina d’Ampezzo;
- Courmayeur;
- La Thuile;
- Latemar Dolomites;
- Livigno;
- Madesimo;
- Madonna di Campiglio;
- Passo Brocon-Marande (Funivie Lagorai);
- Passo Rolle;
- Plan de Corones;
- San Pellegrino – Falcade;
- Sestrière;
- Torgnon;
- Valtournenche.
3 dicembre 2025
- Pinzolo.
4 dicembre 2025
- Alta Badia;
- Val Gardena – Selva – Ortisei – Santa Cristina.
5 dicembre 2025
- Alpe di Siusi / Seiser Alm;
- Chiesa Valmalenco;
- Fun. Speikboden / Berg. Speikboden;
- Gitschberg/Maranza – Jochtal/Valles.
6 dicembre 2025
- Abetone;
- Alagna Valsesia – Monterosa Ski;
- Alba – Ciampac – Buffaure;
- Alpe di Mera;
- Antagnod;
- Arabba Marmolada;
- Asiago;
- Bardonecchia;
- Belpiano;
- Brusson;
- Campitello di Fassa – Col Rodella – Sellajoch;
- Campo Imperatore;
- Campo Staffi;
- Canazei – Belvedere;
- Carezza Dolomites;
- Caspoggio – Valmalenco;
- Champoluc – Monterosa Ski;
- Champorcher;
- Colere;
- Comprensorio Ski Civetta;
- Domobianca;
- Febbio;
- Folgàrida – Marilléva;
- Foppolo – Carona – Brembo Ski;
- Forni di Sopra;
- Gressoney-La-Trinité – Monterosa Ski;
- Gressoney-Saint-Jean – Monterosa Ski;
- Ladurns;
- Lavarone – Rivetta;
- Macugnaga;
- Malga San Valentino / Haideralm;
- Moena-Alpe Lusia-Bellamonte;
- Monte Bondone;
- Monte Pora;
- Ollomont;
- Ovindoli;
- Passo Lanciano – Majelletta;
- Passo Lavazè – Oclini;
- Passo Mendola – Prati di Golf;
- Pejo;
- Pescegallo – Valgerola;
- Piancavallo;
- Piani di Bobbio e Valtorta;
- Pila;
- Plan Val Passiria / Pfelders;
- Plose – Bressanone;
- Polsa – San Valentino;
- Pozza di Fassa – Aloch – Buffaure;
- Prato Nevoso – Mondolè Ski;
- Racines Giovo;
- Ravascletto / Zoncolan;
- Roccaraso – Rivisondoli;
- Ruffrè;
- San Martino di Castrozza – Passo Rolle;
- San Valentino alla Muta;
- San Vigilio di Marebbe;
- Santa Caterina Valfurva;
- Sappada;
- Sauris;
- Sauze d’Oulx;
- Sella Nevea – Kanin;
- Tarvisio;
- Vipiteno – Monte Cavallo – Rosskopf.
12 dicembre 2025
- Vigo di Fassa – Pera – Ciampedie.
13 dicembre 2025
- Cimone;
- Claviere – Vialattea;
- Corno del Renon;
- Frabosa Soprana – Mondolè Ski;
- Laceno;
- Limone Piemonte;
- Lizzola;
- Recoaro Mille;
- Rhemes – Notre Dame;
- Saint Rhemy – Crevacol;
- Sampeyre;
- San Vito di Cadore;
- Sansicario – Cesana;
- Tesero;
- Tonezza – Alt.Fiorentini;
- Val Sarentino;
- Valle Vigezzo;
- Watles.
19 dicembre 2025
- Cogne.
20 dicembre 2025
- Bielmonte;
- Campo Felice – Rocca di Cambio;
- Cappadocia – Campo Rotondo;
- Corno alle Scale;
- La Magdeleine;
- Monte Amiata;
- Padola Val Comelico;
- Panarotta 2002;
- Pescasseroli;
- Pescocostanzo;
- Pontechianale;
- Prali;
- Predaia;
- San Colombano;
- Scanno – Passo Godi;
- Spiazzi di Gromo;
- Usseglio;
- Val d’Ultimo / Schwemmalm.
26 dicembre 2025
- Lurisia – Monte Pigna;
- Monte Avena;
- Pragelato;
- St. Gréé di Viola.
27 dicembre 2025
- Ala di Stura;
- Alpe Devero;
- Alpe Giumello;
- Auronzo di Cadore;
- Bolbeno;
- Camigliatello Silano;
- Campitello Matese;
- Campo Stella – Leonessa;
- Campo di Giove – Maiella;
- Careggine;
- Casone di Profecchia;
- Cerreto Laghi;
- Crissolo – Monviso Ski;
- Entracque;
- Etna Nord;
- Fiumalbo / Doccia;
- Gambarie;
- Garéssio 2000;
- Lessinia – Malga San Giorgio;
- Lorica Ski Area;
- Maniva Ski;
- Misurina;
- Monesi di Triora;
- Montagna Grande di Viggiano;
- Monte Baldo;
- Monte Livata;
- Monte Sirino;
- Montecampione;
- Mottarone;
- Nevegal;
- Oropa – Mucrone;
- Passo Fedaia – Marmolada;
- Passo Penice;
- Pian Munè – Paesana;
- Pian Neiretto;
- Piane di Mocogno;
- Piano Battaglia – Madonie;
- Piazzatorre;
- Pratospilla;
- Rucas di Bagnolo;
- San Domenico di Varzo;
- Sangiacomo di Roburent;
- Sant’Annapelago;
- Sarnano;
- Scanno – Monte Rotondo;
- Schia Monte Caio;
- Sellata – Arioso;
- Terminillo;
- Trafoi;
- Ussita – Frontignano;
- Vallelunga / Maseben;
- Ventasso Laghi;
- Villaggio Palumbo – Sila;
- Zum Zeri Passo Due Santi.
3 gennaio 2025
- Argentera;
- Pian delle Betulle – Alpe di Paglio.
4 gennaio 2025
- Teglio.
10 gennaio 2025
- Bolognola.
11 gennaio 2025
- Bagolino – Gaver.
25 gennaio 2025
- Prati di Tivo.