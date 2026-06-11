iStock Quali sono i migliori 7 conti deposito di giugno 2026?

I conti deposito sono dei prodotti di risparmio e investimento che offrono spesso rendimenti più alti rispetto ai conti correnti tradizionali. Il motivo è il tipo di utilizzo del denaro. Sui conti correnti, la banca deve infatti garantire che i soldi siano prelevabili in qualsiasi momento, sostenendo dei costi di gestione più alti. Sui conti deposito, invece, le somme vengono accantonate per far crescere i risparmi e farli fruttare nel futuro.

Le offerte più competitive del momento riguardano i conti deposito vincolati nei quali il denaro resta depositato per un periodo prestabilito senza che si possa utilizzare liberamente.

Quali promozioni scegliere, dunque, a giugno 2026 per ottenere i tassi di interesse più alti?

Cosa valutare nella scelta dei migliori conti deposito?

Per scegliere i migliori conti deposito è importante prendere in considerazione alcuni elementi:

il tasso di interesse, confrontando quello lordo e il netto;

la tipologia, scegliendo tra vincolato e libero;

le penali di recesso, a causa delle quali si potrebbero perdere gli interessi in caso di recesso anticipato;

l’imposta di bollo.

I prodotti più interessanti di giugno 2026 sono i seguenti:

conto deposito Credem;

conto deposito Ibl;

conto deposito Cherry Bank;

X Risparmio ProntoSmart;

conto deposito Illimity;

conto Key di Banca Progetto;

conto deposito CF+ Banca.

Conto deposito Credem

Per i nuovi clienti, la Banca Credem ha in serbo un’ottima offerta. Se si accredita lo stipendio o la pensione, infatti, è possibile ottenere sul conto deposito un tasso di interesse annuo lordo del 4% per sei mesi. Per poter fruire di quest’offerta è però necessario depositare almeno 5.000 euro. L’attivazione, poi, può avvenire soltanto in filiale.

Nel caso si decida di svincolare il denaro in anticipo, si paga una penale minima di 100 euro, pari allo 0,033% del capitale sottoscritto per ogni giorno effettivo di vita residua.

Conto deposito Ibl

Tra i migliori conti deposito di giugno 2026 c’è quello di Ibl Banca a scadenza. Per le attivazioni fino al 30 giugno 2026, salvo chiusura anticipata dell’offerta, si possono ottenere i seguenti tassi di interesse annui lordi:

1,80% dopo 3 mesi con liquidazione interessi alla scadenza del vincolo;

2,50% dopo 6 mesi con liquidazione interessi alla scadenza del vincolo o trimestrale;

2,80% dopo 12 mesi con liquidazione interessi alla scadenza del vincolo o trimestrale;

2,95% dopo 18 mesi con liquidazione interessi alla scadenza del vincolo o trimestrale;

3,05% dopo 24 mesi con liquidazione interessi alla scadenza del vincolo o trimestrale;

3,25% dopo 36 mesi con liquidazione interessi trimestrale;

3,50% dopo 48 mesi con liquidazione interessi trimestrale.

Questo prodotto denominato Time Deposit si può attivare direttamente in filiale, dalla app o dall’internet banking.

Un esempio di rendimento:

nel caso si vogliano investire 2.000 euro nel conto di Ibl, dal calcolatore messo a disposizione dalla banca si evince che si maturano 207 euro di interessi netti dopo 48 mesi. Nel calcolo però non è considerata l’imposta di bollo.

Conto deposito Cherry Bank

Anche il conto deposito di Cherry Bank è tra i migliori di giugno 2026. La versione vincolata offre i seguenti tassi di interesse annui lordi:

3,25% dopo 6 e 12 mesi;

2,20% dopo 18 e 24 mesi;

3,25% dopo 36 mesi;

3,50% dopo 48 e 60 mesi.

L’importo minimo previsto per il vincolo è di 3.000 euro mentre quello massimo di 3.000.000. La liquidazione degli interessi, invece, è posticipata ed è trimestrale.

Un esempio di rendimento:

supponendo di voler investire 3.000 euro in questo conto, dal calcolatore messo a disposizione da Cherry Bank si evince che si ottengono 388,5 euro di interessi netti dopo 60 mesi senza calcolare l’imposta di bollo.

X Risparmio ProntoSmart

Il conto deposito X Risparmio ProntoSmart di Banca Aidexa offre invece i seguenti rendimenti annui lordi:

2,8% dopo 3 mesi;

2,1% dopo 6 mesi;

3% dopo 12 mesi;

2,1% dopo 18 mesi;

3,2% dopo 24 mesi;

2,1% dopo 36 mesi.

Con questa tipologia di conto è possibile prelevare i propri risparmi con un preavviso di 32 giorni senza però ricevere gli interessi maturati sulle somme che si ritirano.

Un esempio di rendimento:

nel caso si vogliano depositare 2.000 euro su questo conto, dal calcolatore messo a disposizione da Banca Aidexa si evince che si ottengono 93,20 euro di interessi netti al termine dei 36 mesi al lordo dell’imposta di bollo.

Conto deposito Illimity

C’è anche il conto deposito di Illimity Bank tra i migliori di giugno 2026.

Si tratta di un prodotto 100% digitale che si può attivare in pochi minuti direttamente dallo smartphone o dalla app e che offre i seguenti rendimenti lordi nella versione vincolata dedicata ai clienti Premium:

2,65% dopo 6 mesi;

2,65% dopo 12 mesi;

2,75% dopo 18 mesi;

2,90% dopo 24 mesi;

3,15% dopo 36 mesi;

3,15% dopo 48 mesi;

3,15% dopo 60 mesi.

L’importo minimo depositabile per poter fruire di quest’offerta è di 1.000 euro mentre quello massimo di 20.000.000 euro. Inoltre non è possibile svincolare il denaro con anticipo.

Un esempio di rendimento:

nel caso si vogliano depositare 2.000 euro nel conto deposito Illimity, dal calcolatore messo a disposizione si evince che si ottengono 233 euro di interessi netti. Nel calcolo non è però considerata l’imposta di bollo.

Conto Key di Banca Progetto

Il conto Key di Banca Progetto può essere cointestato al massimo tra due persone e offre i seguenti rendimenti lordi:

3,25% dopo 6 e 12 mesi;

3,50% dopo 18-24-36-48 e 60 mesi.

Per fruire di questi tassi è necessario investire almeno 5.000 euro che non si possono svincolare prima del periodo definito.

Un esempio di rendimento:

nel caso si vogliano investire 5.000 euro in questo conto deposito, dal calcolatore messo a disposizione dalla Banca si evince che dopo 60 mesi si maturano interessi di 648 euro al lordo dell’imposta di bollo.

Conto deposito CF+ Banca

Chiudiamo con il conto deposito Cf+ vincolato di Banca Cf che offre i seguenti tassi di interesse annui lordi:

2,60% dopo 6 mesi;

2,90% dopo 12 mesi;

2,80% dopo 18 mesi;

2,90% dopo 24 e 36 mesi;

3% dopo 48 e 60 mesi.

Per fruire di quest’offerta, l’importo minimo da depositare è di 5.000 euro. I soldi si possono però ritirare solo alla scadenza del vincolo.

Un esempio di rendimento:

supponendo di voler investire 5.000 euro in questo deposito, dal calcolatore messo a disposizione dalla Banca si evince che si ricevono 550 euro di interessi al lordo dell’imposta di bollo.

Quanto sono sicuri i conti deposito?

I conti deposito sono prodotti sicuri perché protetti dal Fitd ovvero dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Esso garantisce i risparmi in caso di crisi di una banca aderente fino a 100.000 euro per depositante e per Banca.

Il rimborso è fissato in 7 giorni lavorativi a partire dal giorno in cui si producono gli effetti del provvedimento per i quali i depositi diventano indisponibili, o dalla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa dell’istituto di credito.