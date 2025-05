Il ministero della Salute ha pubblicato un nuovo richiamo per un prodotto presente su tutte le tavole, si tratta di un latte. Il ritiro è per rischio di tipo chimico

Latte ritirato per rischio chimico.

Ancora una volta, il ministero della Salute, nella sua funzione di monitoraggio dei prodotti che mettono a rischio la salute, ha dovuto segnalare un nuovo richiamo. Si tratta volta di diversi lotti di latte parzialmente scremato.

Il richiamo è legato a un rischio chimico per la salute, ma nelle note non sono chiariti altri dettagli, se non che il ritiro avviene per indicazione dell’autorità competente.

Richiamo per latte parzialmente scremato

Con la nota dell’16 maggio 2025, pubblicata anche sull’app dedicata del Ministero, è stato richiamato del latte parzialmente scremato da 0,5 e 1L di diverse marche, ma prodotti nello stesso stabilimento.

Il marchio del prodotto è indicato quindi in due modi:

Valle Stura

Valli Genovesi

Mentre il nome con il quale il nome è commercializzato è lo stesso, ovvero G.Alberti & C. Il produttore, non a caso, è proprio G.Alberti & C e lo stabilimento di produzione è lo stesso: Regione Aribaga – Pontedassio (IM). Il marchio di identificazione dello stabilimento è IT 0713.

I prodotti vengono venduti come “latte parzialmente scremato ad elevate temperature”, ma solo alcuni lotti sono coinvolti. I lotti sono:

per Valli Genovesi (con data di conservazione 23-05-2025) il lotto 230525;

per Valle Stura (con data di conservazione 23-05-2025) il lotto 230525.

Per identificare i lotti coinvolti quindi basta controllare la data di conservazione. Quelli che fanno riferimento al 23 maggio 2025 sono potenzialmente rischiosi. Non ci sono avvertenze nelle note di richiamo, ma è utile sapere che in questi casi è meglio evitare il consumo e riconsegnare il prodotto al punto vendita dove è stato acquistato.

Altri dettagli per riconoscere il prodotto

Altri modi per riconoscere il prodotto è la confezione. Per “Valle Stura” si tratta di una confezione per metà bianca e rossa, con la scritta “latte parzialmente scremato” sul fronte. Attenzione al lotto richiamo, non tutti i prodotti sono rischiosi come indicato dalla nota.

Per “Valli Genovesi” invece la confezione è tutta bianca, con disegno e scritte rosse. Anche in questo caso, durante l’acquisto o la verifica del prodotto in casa, leggere bene il lotto considerato pericoloso. Non tutti i lotti contengono il “rischio chimico” generico indicato dalla nota del ministero.