Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

123RF Pollo richiamato al supermercato.

Il ministero della Salute, nella sua funzione di controllo sull’etichettatura e la sicurezza dei prodotti alimentari, ha richiamato diversi articoli alimentari a base pollo. Si tratta di cotolette, bastoncini e crocchette di pollo del marchio Despar commercializzato come “pronti da cuocere” proprio del supermercato Despar.

I rischi legati al consumo riguardano la presenza di indicazione di allergene errata. Nella nota di richiamo non vengono fatti inviti particolari. Le confezioni sono assolutamente sicure e consumabili per tutti, tranne per le persone celiache. Infatti compare l’etichetta “senza glutine”, ma in realtà lo contengono.

Richiamo per prodotti a base pollo: rischio per i celiaci

Un nuovo richiamo alimentare per tre prodotti pronti da cuocere a base pollo. Il produttore è Cafar e il marchio di identificazione è Despar, mentre il nome commerciale dei prodotti sono:

Cotolette di pollo con spinaci

Bastoncini di pollo

Crocchette di pollo con formaggio

I prodotti sono venduti in porzioni con grammature da 300 e 400 grami.

I lotti ritirati fanno riferimento a una data di produzione specifica:

01/04/2026.

I lotti sono stati richiamati per rischi legati alla presenza di etichetta errata.

Si legge:

Indicazione allergene errata – etichettatura errata.

Sulle confezioni c’è la scritto:

Suino 100% italiano – senza glutine

Il richiamo si rende necessario per pericoli per la salute dati dalla presenza di glutine. Anche se nella nota ufficiale non ci sono raccomandazioni particolari in merito al non consumare il prodotto o di restituirlo al punto vendita per ottenere un rimborso, il richiamo è destinato alle persone celiache che lo hanno acquistato il prodotto per l’etichetta sbagliata.

Dettagli per riconoscere i prodotti

È utile conoscere altri dettagli per identificare al meglio tutti i prodotti sotto richiamo e non rischiare la consumazione accidentale.

Le informazioni del richiamo pubblicato dal ministero della Salute ci danno altri dettagli.

Per le cotolette di pollo, con lotto di produzione 4117056999:

il nome commerciale è Cotolette di pollo con spinaci;

la data di scadenza o il termine minimo di conservazione è 01/04/2026;

il marchio di identificazione dello stabilimento è IT 753 F;

la sede dello stabilimento è via Olmadella 1290, a Budrio di Longiano;

il peso/volume dell’unità di vendita è 400 grammi.

Per i bastoncini di pollo, con lotto di produzione 4117057399 e 4117057299:

il nome commerciale è Bastoncini di pollo;

la data di scadenza o il termine minimo di conservazione è 01/04/2026;

il marchio di identificazione dello stabilimento è IT 753 F;

la sede dello stabilimento è via Olmadella 1290, a Budrio di Longiano;

il peso/volume dell’unità di vendita è 300 grammi.

Per le crocchette di pollo con formaggio, con lotto di produzione 4117042799 e 4117050199:

il nome commerciale è Crocchette di pollo con formaggio;

la data di scadenza o il termine minimo di conservazione è 01/04/2026;

il marchio di identificazione dello stabilimento è IT 753 F;

la sede dello stabilimento è via Olmadella 1290, a Budrio di Longiano;

il peso/volume dell’unità di vendita è 400 grammi.

Il richiamo segue altri ritiri a tema per prodotti a base pollo, in questo caso però il rischio è relativo alla presenza di salmonella, come le uova, il salame e il pollo. Richiami recenti hanno invece coinvolto altre tipologie di rischi per la salute, come le uova di Pasqua e provolone senza lattosio.