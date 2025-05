Ford sta richiamando numerosi modelli di Kuga ed Escape ibride per un problema che riguarda la batteria, a rischio incendio: i consigli per evitare danni alla vettura e incidenti

Fonte: 123RF Ford Kuga richiamata per un problema alla batteria

Ford ha comunicato ai proprietari di Kuga ed Escape Plug-in Hybrid che le batterie delle due auto potrebbero essere difettose. Alcune celle rischiano infatti di andare in cortocircuito e causare un incendio. Al momento però, la casa automobilistica non ha ancora sviluppato un modo per capire quali automobili siano interessate da questo problema.

Il richiamo potrebbe non avvenire prima di giugno e, nel frattempo, i possessori delle auto sono invitati a non utilizzare l’alimentazione elettrica e a non ricaricare le batterie, per evitare di correre rischi. Chi protesta però può ottenere un risarcimento di 120 euro.

Kuga ed Escape ritirate da Ford

Ford ha spedito una lettera a tutti i proprietari di Kuga ed Escape Plug-in Hybrid, che comunica un possibile difetto della batteria. Un problema che però le autofficine Ford non sono ancora in grado di verificare. La casa automobilistica statunitense ha dichiarato che svilupperà e fornirà ai meccanici un software per la diagnostica entro giugno.

Nel frattempo però, Ford consiglia a chi guida queste due auto di non utilizzarle in modalità elettrica. Kuga ed Escape sono due auto Phev (Plug-in hybrid electric vehicle), quindi possono viaggiare sia con la propulsione a benzina tradizionale, sia con la batteria elettrica, anche per tratte molto lunghe.

I suggerimenti di Ford comporteranno quindi un maggiore consumo di carburante, data l’impossibilità di utilizzare le auto in modalità elettrica. Secondo i calcoli di Altroconsumo, la spesa media potrebbe arrivare a 100 euro. L’azienda ha però previsto un rimborso.

Come richiedere il rimborso a Ford

Per i tre mesi durante i quali i proprietari di Ford Kuga ed Escape Plug-in Hybrid dovranno viaggiare esclusivamente a benzina, Ford ha previsto un rimborso di 120 euro in totale. Si tratta di una cifra superiore a quella che si stima verrà spesa in media per l’utilizzo non previsto di carburante.

Il rimborso però non sarà automatico. Per ottenerlo, sarà necessario fare un’apposita richiesta sul sito di Ford, a una pagina dedicata alle campagne di richiamo. Una volta trovato il proprio modello di auto, se è stata ricevuta la lettera di richiamo, basterà compilare il form per ottenere il rimborso da parte di Ford.

Quante Ford Kuga ci sono in Italia

Ford Kuga è stata la terza auto ibrida plug-in più venduta in Italia nel 2024. In totale, lo scorso anno sono state immatricolate 2.578 vetture di questo modello, un risultato inferiore solo a quello della Bmw X1 e della Cupra Formentor. Nella prima parte dell’anno però, le vendite sono calate a sole 342 unità e la Kuga è scivolata al quinto posto della classifica.

In totale quindi, dall’inizio del 2024 sono state vendute 2.920 Ford Kuga nel nostro Paese. La Escape invece è la versione della Kuga riservata al mercato statunitense. Non esistono quindi auto con questa denominazione in circolazione in Italia.