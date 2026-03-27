Il gruppo Volkswagen ha emesso un avviso di richiamo per 94mila auto elettriche per un problema alla batteria che aumenta il rischio di incendio, oltre a creare una serie di altri problemi

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123RF Auto bruciata da un incendio

Volkswagen ha richiamato 94mila auto elettriche prodotte in Germania per un problema alla batteria. L’avviso emesso dalle autorità tedesche spiega che il più delle volte questo difetto causa una riduzione dell’autonomia o anche solo la semplice accensione di una spia. Esiste però anche il rischio che questo problema aumenti le possibilità di un incendio.

I modelli colpiti sono due, tutti prodotti negli stessi due impianti tra il 2022 e il 2024. Buona parte delle auto richiamate subirà soltanto un aggiornamento del software ma, nei casi più gravi, potrebbe essere necessaria la sostituzione dell’intera batteria difettosa.

Quali sono i modelli richiamati da Volkswagen

Come detto, le auto che presentano questo difetto sono due. In totale si tratta di oltre 94mila unità divise in:

74.579 Volkswagen ID (divise tra i modelli ID.3, ID.4, ID.5, ID.Buzz e ID.Buzzz Cargo);

19.452 Cupra Born.

Il richiamo riguarda esclusivamente le auto prodotte nell’impianto di Zwickau e in quello di Hannover, in Germania. Le date di produzione delle auto richiamate partono dal 7 febbraio 2022 e terminano il 23 agosto 2024. Qualsiasi modello che risulti al di fuori di questo lasso temporale è da considerarsi sicuro.

Il richiamo è stato richiesto dall’Autorità federale tedesca per i trasporti (KBA-Kraftfahrt-Bundesamt) per un problema alla batteria, che il più delle volte dà solo piccoli problemi, ma che nei casi più gravi aumenta il rischio di incendi.

Il difetto che ha causato il richiamo

Volkswagen ha scoperto nelle scorse settimane che un lotto di batterie utilizzato sulle proprie auto aveva un difetto particolare. I singoli moduli che compongono gli accumulatori ad alta tensione potrebbero non avere le specifiche tecniche richieste dalle regolamentazioni di sicurezza.

Il più delle volte il problema ha effetti innocui per la sicurezza dei conducenti. Produce infatti spesso soltanto l’accensione di una spia e al massimo una leggera riduzione dell’autonomia dell’auto. A volte, però, può anche aumentare il rischio che la batteria prenda fuoco, con conseguenze distruttive per l’auto, visto la difficoltà di spegnere gli incendi alimentati dal litio.

123RF

A oggi, sottolinea l’azienda, non sono stati segnalati casi di incendi nei modelli interessati dai richiami. Il difetto è stato probabilmente scoperto attraverso controlli interni.

Come procederà Volkswagen durante il richiamo

Il richiamo consisterà, per la maggior parte dei modelli, in un semplice aggiornamento del software. Questo dovrebbe sia far sparire le spie che indicano un difetto nella batteria, sia compensare il calo dell’autonomia causato dal difetto. Si tratterà, in questi casi, di un intervento relativamente breve.

Al contrario, i tempi potrebbero allungarsi se Volkswagen riscontrasse che la batteria è effettivamente difettosa e non rispetta gli standard di sicurezza europei. In quel caso, sarà necessaria una sostituzione completa dell’accumulatore, che potrebbe richiedere più tempo.