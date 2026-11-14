123RF Falso sito Inps, nuova truffa via Sms.

Truffe Inps? Ci risiamo! Una nuova campagna di frodi informatiche sta prendendo di mira gli utenti italiani sfruttando il nome e la grafica dell’istituto previdenziale. Si tratta praticamente di un falso sito Inps che punta a installare virus informatici.

Ma grazie alla collaborazione con l’Inps, il CERT-AGID ha individuato e analizzato un portale clone, diffuso tramite Sms e progettato per spingere le vittime a scaricare una falsa versione dell’app Inps Mobile sui dispositivi Android. Il sofisticato sistema telematico scoperto dagli esperti viene controllato da remoto tramite Telegram ed è pronto a distribuire malware su larga scala.

Il falso sito Inps

Il nome del dominio, registrato solo pochi giorni fa, combina la sigla “Inps” con la parola “Italy”. Già questo rappresenta un primo campanello d’allarme per occhi più allenati a scovare le truffe.

Per il resto, il sito riproduce il nome e la grafica dell’Inps e invita come detto a scaricare una presunta versione dell’app Inps Mobile per Android. Le istruzioni spiegano come abilitare, se richiesto, l’installazione da fonti sconosciute e come aprire il file INPS_Mobile_v4.12.0.apk dalla cartella dei download.

Al momento della verifica, il download era simulato. Nel sorgente della pagina, il commento Trigger actual file download simulation introduce il codice che genera il file nel browser. La percentuale di avanzamento e la velocità mostrate all’utente sono calcolate casualmente. Al termine, il file salvato con estensione .apk contiene soltanto 40 byte di testo e non può essere installato su Android.

Anche l’interfaccia presenta elementi incompleti. Il testo della pagina e le istruzioni di installazione sono in inglese. In alto compare la voce “Eng”, affiancata da una freccia che suggerisce la presenza di un menu. Il controllo è inattivo e non consente di passare all’italiano. È quindi plausibile che anche la traduzione della pagina debba ancora essere completata.

Truffa ancora in costruzione

Il sito è incompleto, dunque almeno per questa volta i truffatori non sono riusciti a portare a termine il loro intento malevolo prima di venire scoperti. Ma è sempre buona norma fare attenzione, perché potrebbe spuntare dal nulla un altro falso sito dell’Inps.

Le istruzioni del falso sito Inps in costruzione spiegano come installare un’app al di fuori degli store ufficiali. E non è certo la prima volta che campagne simili sfruttavano il nome dell’Inps per distribuire file .apk malevoli.

Altre truffe Inps

Nel passato recente sono stati diversi i tentativi di truffa che hanno sfruttato il nome dell’Inps.

In un caso di phishing, i truffatori hanno invitato a scaricare bollettini di versamento precompilati, o a cliccare link, per ricevere il rimborso di presunti contributi versati in eccesso. In questo caso veniva utilizzato l’indirizzo email DCBilanci@inps.it.

In un altro tentativo di phishing, i malcapitati venivano invogliati a cliccare un link con la promessa di ricevere 600 euro a titolo di presunta indennità Covid-19 o per ottenere altri benefici. Talvolta viene chiesto di collaborare seguendo determinate istruzioni al fine di operare fantomatici sblocchi delle carte di credito. La fantasia dei truffatori non conosce confini.

Per “vaccinarsi” contro virus informatici, phishing e tentativi di truffe messi in atto a qualsiasi titolo, si invita l’utenza a leggere il Vademecum pubblicato dall’Inps. Il percorso: Home Page > Inps Comunica > Dossier e Approfondimenti > Vademecum antitruffe > Vademecum.