Fonte: iStock Estate 2024, destinazioni mare più economiche

L’estate 2024 si presenta con rincari significativi che interessano tutte le componenti delle vacanze estive degli italiani, dai trasporti alle strutture ricettive, fino ai servizi balneari e alla ristorazione. Un’indagine congiunta di Assoutenti e del Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.) ha evidenziato che andare in vacanza quest’anno costerà mediamente tra il 15% e il 20% in più rispetto al 2023. Nonostante questo scenario, è ancora possibile trovare alcune località di mare che risultano relativamente più economiche rispetto ad altre.

Dove andare al mare in estate spendendo poco

Analizzando i costi delle strutture ricettive per una famiglia di quattro persone (due adulti e due bambini) durante la settimana di Ferragosto (dal 10 al 17 agosto), emerge una significativa differenza nei prezzi tra diverse località. Bibione si conferma come una delle destinazioni più economiche con una spesa minima di 872 euro per una settimana in una struttura ricettiva a tre stelle. Seguono Rapallo con 909 euro e Grado con 967 euro.

In confronto, località rinomate come Porto Cervo e Baja Sardinia in Sardegna richiedono rispettivamente 3.500 e 2.600 euro, mostrando aumenti significativi rispetto all’anno precedente.

Anche gli stabilimenti balneari hanno applicato aumenti medi del 5% rispetto all’anno precedente. La spesa media giornaliera per affittare un ombrellone e due lettini varia significativamente: dalle più economiche località della Romagna, con una spesa di 25 euro al giorno, fino ai 120 euro in alcune zone della Sardegna.

Dove andare al mare nel 2024 e quali mezzi di trasporto scegliere: prezzi a confronto

Secondo l’indagine Assoutenti, i trasporti rappresentano un’altra voce di spesa importante. I traghetti hanno subito aumenti medi del 6,3% rispetto al 2023. Tuttavia, alcune tratte rimangono relativamente accessibili. Per esempio, il traghetto da Napoli a Palermo, pur registrando un aumento del 7,2%, costa 669 euro andata e ritorno per una famiglia con auto al seguito, una delle opzioni più economiche rispetto ad altre tratte come Genova-Porto Torres, che costa 1.274 euro (+1,8%).

Quando si parla di trasporti, il caro-voli è un altro fenomeno ricorrente durante l’estate. E anche quest’anno, infatti, si registrano aumenti medi del 19,9% per le principali tratte. Nonostante ciò, ci sono ancora voli relativamente più economici. Un volo andata e ritorno da Milano a Brindisi per una famiglia costa 972 euro (+15% rispetto al 2023), mentre volare da Milano a Cagliari costa 770 euro (+5,6%).

Quando prenotare per estate 2024? I consigli per risparmiare

Prenotare una vacanza per l’estate 2024 richiede una strategia per ottenere le migliori tariffe possibili. Ecco alcuni consigli su quando prenotare per massimizzare i risparmi:

1. Prenotare in anticipo

Prenotare con largo anticipo, spesso sei mesi o più prima della partenza, può garantire tariffe migliori sia per i voli che per le strutture ricettive. Molti operatori offrono sconti early bird per chi prenota in anticipo.

2. Flessibilità nelle date

Essere flessibili con le date di viaggio può aiutare a trovare offerte migliori. Evitare i periodi di alta stagione (come la settimana di Ferragosto) e considerare le partenze a metà settimana può risultare in significativi risparmi.

3. Monitorare le offerte

Utilizzare strumenti di monitoraggio dei prezzi e iscriversi alle newsletter di compagnie aeree, agenzie di viaggio e siti di prenotazione può aiutare a rimanere aggiornati sulle offerte speciali e sui cali di prezzo.

4. Prenotare nei periodi di bassa stagione

Se possibile, considerare di prenotare per periodi di bassa stagione (giugno o settembre o dopo ferragosto) quando i prezzi sono generalmente più bassi e le destinazioni meno affollate.

5. Utilizzare piattaforme di comparazione

Utilizzare siti di comparazione prezzi per trovare le migliori offerte su voli e hotel. Piattaforme come Skyscanner, Kayak, Booking.com e Trivago possono aiutare a confrontare le tariffe e trovare le opzioni più economiche.

6. Prenotare pacchetti vacanza

Considerare i pacchetti vacanza che includono voli e alloggio. Questi pacchetti spesso offrono sconti significativi rispetto alla prenotazione separata dei singoli componenti.

7. Attenzione alle politiche di cancellazione

Scegliere opzioni con politiche di cancellazione flessibili può offrire maggiore tranquillità in caso di cambiamenti di programma o se si trovano offerte migliori successivamente.

8. Iscrizione alle newsletter

Iscriversi alle newsletter di compagnie come Ryanair, EasyJet, e hotel come Marriott o catene locali per ricevere offerte speciali.

Certo, è dimostrato che prenotare le vacanze estive tra gennaio-febbraio è il periodo migliore per ottenere il maggior risparmio, poiché molte compagnie aeree e hotel offrono tariffe early bird (un tipo di offerta che funziona in modo diametralmente opposto ad un last minute, quindi l’anticipo e maggiore sarà lo sconto). Tuttavia, non c’è da perdersi d’animo in caso di prenotazioni dell’ultimo momento, perché ci sono comunque delle possibilità di risparmio.

Come prenotare una vacanza last minute e risparmiare

Prenotare una vacanza last minute può essere un modo eccellente per risparmiare, ma richiede un approccio strategico e una certa flessibilità.

Per esempio, gli esperti suggeriscono di utilizzare siti web come Lastminute.com, Expedia Last Minute Deals e Secret Escapes. Queste piattaforme offrono pacchetti vacanza, voli e hotel scontati, ideali per chi decide di partire all’ultimo minuto. Inoltre, app come queste vengono raccomandate anche per trovare alloggi di qualità e monitorare i prezzi dei voli e degli hotel, suggerendo il momento migliore per prenotare.

Un altro consiglio valido è quello di iscriversi alle newsletter di compagnie aeree, hotel e agenzie di viaggio, e di attivare le notifiche push delle app di viaggio. In questo modo, si può essere tra i primi a conoscere le promozioni e gli sconti last minute, avendo un vantaggio competitivo nella prenotazione. Gli addetti ai lavori consigliano di monitorare le offerte last minute perché nella maggior parte dei casi derivanti dalle cancellazioni dell’ultimo minuto da parte di altri viaggiatori. Questi posti liberati possono essere prenotati a prezzi scontati, offrendo ulteriori opportunità di risparmio.

Anche flessibilità nelle date e nelle destinazioni viene indicata come fondamentale per trovare le migliori offerte all’ultimo momento. Gli esperti suggeriscono di essere disponibili a partire in giorni diversi, magari infrasettimanali, per ottenere risparmi significativi rispetto ai weekend. Così come considerare destinazioni alternative meno richieste può rivelarsi una strategia vincente.

Infine, l’uso di strumenti di monitoraggio dei prezzi, come Google Flights e Skyscanner, viene raccomandato per tenere sotto controllo le tariffe e prenotare al momento giusto. Questi strumenti permettono di vedere le tendenze dei prezzi e impostare avvisi per i voli, aiutando a trovare le migliori offerte disponibili. Ma non solo, spesso i pacchetti vacanza che combinano volo e hotel offrono sconti significativi rispetto alla prenotazione separata dei singoli componenti. Per questo motivo viene suggerito di utilizzare i siti delle agenzie di viaggio più note, che hanno sezioni dedicate alle offerte last minute con pacchetti vantaggiosi.

In ogni caso, se si prenota all’ultimo minuto, è importante leggere le recensioni delle strutture e delle compagnie aeree per evitare brutte sorprese. Siti come TripAdvisor e Google Reviews possono fornire informazioni utili sulla qualità dei servizi offerti.