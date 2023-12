Giornalista professionista specializzato in tematiche politiche, economiche e di cronaca giudiziaria. Organizza eventi, presentazioni e rassegne di incontri in tutta Italia.

Fonte: 123RF Ponti 2024, con 5 giorni di ferie quasi un mese di vacanza

Siamo ancora nel pieno delle festività di fine dicembre, con lo stomaco intento a digerire i bagordi di Natale e Santo Stefano (e un occhio sempre vigile ai casi di influenza e Covid-19 in aumento su tutta la Penisola ). Eppure, l’attenzione sembra essere già tutta proiettata al 2024. Un anno, quello che inizierà tra poche ore, che vedrà la presenza di numerose occasioni per organizzare ponti e weekend lunghi in concomitanza delle date segnate in rosso sul calendario.

E così, penna alla mano e agenda sulla scrivania, vale la pena fare il punto della situazione su quali saranno le migliori occasioni per fare la valigia e mettersi in viaggio. Infatti, se si ha la possibilità di usufruire di alcuni giorni di ferie da inserire nei momenti più strategici, non mancheranno le possibilità per staccare dal lavoro e concedersi qualche giornata di riposo.

Ponti e weekend lunghi nel 2024: tutte le date da segnare sul calendario, a cominciare dal Capodanno

Pronti via e si parte subito forte, visto che lo stesso giorno di Capodanno in arrivo tra pochissime ore cade di lunedì. Un’occasione che già da tempo era finita nel mirino dei vacanzieri. A confermarlo è il trend che, da parecchie settimane, vede tantissimi italiani con in mano la prenotazione per un biglietto aereo o un posto in treno. Bagagli in mano per partire nella giornata di sabato 30 dicembre, con rientro previsto per la serata del 1° gennaio 2024.

Uno schema che, purtroppo, non potrà essere replicato solo pochi giorni più avanti, quando la festa dell’Epifania cadrà di sabato. Niente weekend lungo, dunque, ma un classico fine settimana tra sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024 in cui salutare il lungo periodo di feste iniziato ben prima di Natale (visto che quest’anno siamo partiti con le ferie lo scorso sabato 23 dicembre).

Ponti e weekend lunghi nel 2024: cosa accadrà tra Carnevale e Pasqua e quanti giorni di ferie si potranno fare

Se è vero che il Carnevale non porta con sé nessun giorno di festa, è comunque questo uno dei periodi da sempre più validi per organizzare una breve settimana bianca sulle poche piste ancora imbiancate, oppure un paio di giorni in riva ad un lago. Molto gettonata anche la toccata e fuga in una città d’arte, viste le tantissime località italiane che organizzano manifestazioni e grandi eventi per questa occasione. Quest’anno, la tradizionale festa delle maschere occuperà i dieci giorni compresi tra il 3 e il 13 febbraio, giorno in cui cadrà il Martedì Grasso.

Periodo anticipato rispetto alla norma anche per la settimana di Pasqua, che nel 2024 aprirà le danze con il Giovedì Santo del 28 marzo. Le date segnate in rosso però saranno la domenica (il 31 marzo 2024) e il lunedì santo, che cadrà il 1° di aprile. Come sempre, saranno tantissime le famiglie in viaggio durante quel weekend di festa.

Ponti e weekend lunghi nel 2024: scorpacciata di ferie in primavera, tra il 25 aprile e il 1° maggio

La primavera sarà una vera e propria goduria per chi vuole organizzare un viaggio in occasione di un ponte. Il più succulento cadrà per la ricorrenza del 25 aprile, quando si celebra la Festa della Liberazione del nostro Paese dalla dittatura nazista e fascista: cadendo di giovedì, nel 2024 basterà un solo giorno di ferie per godersi una vacanza lunga ben quattro giornate.

Un ragionamento simile (anche se un po’ più articolato) lo si potrà fare nella settimana successiva, quella della Festa dei Lavoratori. Infatti, il 1° maggio 2024 cadrà di mercoledì e in questo caso le possibilità saranno due: inserire due giorni ferie il lunedì e il martedì precedenti, oppure attaccarne altrettanti il giovedì e il venerdì. Ad ogni modo, l’occasione di fare ben cinque giorni di vacanza prenderà per la gola milioni di lavoratori, con la possibilità di godere a pieno delle prime vere temperature primaverili.

Niente da fare invece per la Festa della Repubblica, visto che la ricorrenza del 2 giugno cadrà di domenica. Sarà questa la prima vera “occasione sprecata” del 2024 per organizzare un ponte o un weekend lungo lontano dagli stress della vita lavorativa. L’unica consolazione sarà per gli studenti, che dovranno pazientare ancora pochi giorni per la conclusione dell’anno scolastico.

Ponti e weekend lunghi nel 2024: dal Ferragosto al rientro a scuola, tutte le giornate da cerchiare di rosso

Nel 2024 il giorno di Ferragosto sarà un giovedì e regalerà la possibilità di usufruire di quattro giorni di sosta prendendo una sola giornata di ferie. Inevitabile l’aumento esponenziale delle prenotazioni nelle località balneari per quel periodo: già in questi giorni le compagnie aeree stanno pubblicizzando offerte e occasioni per chi vuole fissare un viaggio con largo anticipo.

Dopo il rientro a scuola e il classico periodo lungo tra settembre e ottobre, la data successiva da cerchiare sul calendario sarà quella del 1° novembre, giorno della Festa di Ognissanti: cadendo di venerdì, darà la possibilità a tantissima gente di fare tre giorni di vacanza.

Ponti e weekend lunghi nel 2024: ottime occasioni per prendere ferie nel 2024 tra la festa di Ognissanti e i giorni di Natale

Nulla da fare per la festa dell’Immacolata, che nel 2024 cadrà di domenica. Poco male, visto che la mente di ognuno di noi sarà già proiettata verso le feste di fine anno, però sarà questa la seconda ed ultima “occasione sprecata” per godere di un ponte o di un weekend lungo nell’anno che sta per arrivare.

Infine, con una prospettiva di attesa di 365 giorni rispetto ad oggi, parliamo del Natale 2024, che regalerà grandi possibilità a tutti i lavoratori del nostro Paese. Con i figli a casa da scuola e con una doppietta molto interessante composta da mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre 2024, ecco che un solo giorno di ferie permetterà di vivere uno stacco di ben cinque giorni in cui riunirsi a festeggiare in compagnia di amici e parenti.