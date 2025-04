Le vacanze di Pasqua sono un’occasione buona per dare il via alla stagione turistica. Ma cosa succede se il volo prenotato subisce ritardi o cancellazioni? Ecco come difendersi

Fonte: ANSA Viaggi di Pasqua 2025, rischio ritardi e cancellazioni

Secondo Federalberghi, con l’arrivo delle festività pasquali più di 11,3 milioni di italiani si preparano a concedersi una pausa dalla routine quotidiana con una breve vacanza. Non a caso, i prezzi dei trasporti sono cresciuti molto in queste ultime settimane e nonostante l’aereo resti il mezzo di trasporto più scelto per velocità ed efficienza, non mancano i disagi: ritardi e cancellazioni possono infatti compromettere l’esperienza di viaggio.

Il regolamento europeo

Per viaggiare è opportuno conoscere i propri diritti, in caso ci siano disagi di ogni tipo. Il Regolamento Ue n. 261/2004 specifica che in caso di disservizi, le compagnie aeree sono tenute a fornire informazioni chiare e tempestive e, in presenza di cancellazioni o ritardi significativi, a garantire sia assistenza sia un risarcimento economico. A seconda della distanza del volo e dell’entità del ritardo, l’indennizzo può variare da 250 a 600 euro.

I requisiti per accedere alla compensazione sono precisi:

cancellazione del volo comunicata meno di 14 giorni prima della partenza prevista;

ritardo all’arrivo superiore a 3 ore, salvo circostanze eccezionali (come condizioni meteo avverse, scioperi o problemi legati alla sicurezza).

Oltre al rimborso, i passeggeri hanno diritto a una serie di servizi durante l’attesa, come pasti, bevande, eventuale pernottamento in hotel e la possibilità di effettuare chiamate gratuite, fino alla risoluzione del problema e alla prosecuzione del viaggio.

Tuttavia le compagnie aeree non rispettano pienamente i propri obblighi di assistenza, approfittando del fatto che molti passeggeri non sono a conoscenza dei diritti che spettano loro. Per questo, è essenziale informarsi e conoscere tutte le modalità con cui è possibile tutelarsi in caso di imprevisti durante il viaggio, così da essere pronti ad agire e far valere i propri diritti quando necessario.

Attenzione anche all’overbooking

Ritardi e cancellazioni non sono gli unici inconvenienti in grado di trasformare un viaggio in aereo in un’esperienza stressante.

Tra i disservizi più frequenti c’è anche l’overbooking: situazioni in cui, nonostante il passeggero abbia regolarmente acquistato e confermato il biglietto, gli viene negato l’imbarco perché il volo risulta al completo. A questo si aggiungono i problemi legati al bagaglio, smarrito, danneggiato o consegnato in ritardo, per i quali i passeggeri hanno pieno diritto a presentare un reclamo e ottenere un risarcimento.

La guida per i passeggeri in viaggio durante le feste

In vista di Pasqua e dei ponti primaverili, RimborsoAlVolo offre una guida per risparmiare sui voli. Per esempio:

acquistare i biglietti con largo anticipo, permettendo di risparmiare fino al 30% rispetto a prenotare vicino alle festività;

volare da aeroporti secondari come Bergamo o Bologna che può ridurre significativamente i costi;

monitorare frequentemente le offerte e iscriversi alle newsletter delle compagnie aeree per accedere a promozioni esclusive;

verificare che l’aeroporto di arrivo non sia troppo lontano dalla destinazione finale, per evitare spese aggiuntive di trasporto;

conoscere le regole sul bagaglio per evitare sorprese e costi extra;

fare il check-in online per risparmiare tempo in aeroporto e evitare lunghe code;

conoscere i propri diritti in caso di disagi, con la possibilità di ricevere rimborsi e compensazioni fino a 600 euro.

Inoltre, per risparmiare sui voli, è consigliabile evitare di partire nei giorni di maggiore richiesta, come il venerdì e il sabato, quando i prezzi tendono ad essere più alti. Volare durante la settimana, preferibilmente martedì o mercoledì, può comportare un risparmio significativo. Inoltre, prenotare pacchetti che combinano volo e hotel rappresenta un altro modo per abbattere i costi, semplificando anche la gestione della vacanza. Infine, RimborsoAlVolo consiglia di scegliere una destinazione meno turistica, in modo da ridurre le spese senza compromettere la qualità dell’esperienza di viaggio.