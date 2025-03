Fonte: iStock Turisti, aumenti hotel e b&b

Con l’avvicinarsi della Pasqua 2025, che cade il 20 aprile, il costo degli alloggi nelle principali città italiane sta già registrando un aumento. Confrontando i prezzi di hotel e b&b durante il periodo pasquale (dal 17 al 22 aprile 2025) a quelli di una qualsiasi altra settimana non festiva, i rincari sono stati confermati da diverse simulazioni e per diverse destinazioni.

Di quanto aumentano i prezzi di hotel e b&b a Pasqua

L’analisi dei prezzi effettuata evidenzia aumenti significativi, soprattutto a Roma, Firenze e Milano, dove la richiesta di alloggi cresce esponenzialmente durante le festività.

A Roma, per esempio, un soggiorno di cinque notti per due adulti può costare fino a 1.000 euro nel periodo pasquale. La settimana precedente, invece, i prezzi partono da circa 500 euro, con tariffe più elevate solo per gli hotel più centrali e di lusso. Dal 17 al 22 aprile, persino le strutture più economiche registrano un aumento fino al 100%.

Situazione simile a Firenze, dove a Pasqua i prezzi oscillano tra 650 e 1.200 euro per cinque notti, mentre nei periodi non festivi si attestano intorno ai 500 euro. Qui l’incremento arriva fino al 140% per le strutture più richieste.

A Milano, dal 17 al 22 aprile, una camera costa tra 600 e 900 euro per due adulti (per cinque giorni), mentre in altri momenti dell’anno è possibile trovare sistemazioni a 400-450 euro per lo stesso periodo. Anche in questo caso, l’aumento può superare il 100%.

Più contenuti gli aumenti a Napoli, dove per Pasqua si spende tra 400 e 500 euro per cinque notti, contro i 300-400 euro della settimana precedente. Qui il rincaro medio è di circa il 25%.

Chi cerca prezzi più convenienti, invece, può puntare su Catania e Bari, le città più economiche, dove gli aumenti sono minimi o addirittura inesistenti. A Catania, gli alloggi in centro partono da 250 euro fino a un massimo di 500 euro per gli hotel di lusso, senza variazioni significative rispetto ai periodi normali. Bari, invece, mantiene tariffe stabili, con una leggera crescita dai 250-300 euro della settimana precedente ai 300-400 euro nel periodo pasquale, per un aumento medio di circa 20%.

Le città più care

Se si guarda all’andamento dei prezzi per Pasqua 2025, le città più costose risultano essere Roma, Firenze e Milano, dove il costo medio di un hotel o b&b può facilmente superare i 200 euro a notte nelle zone più centrali e richieste. Questo aumento è dovuto principalmente alla forte affluenza turistica durante le festività, che porta le strutture ricettive a rialzare i prezzi per sfruttare l’alta domanda.

Tra queste, Firenze, come abbiamo visto, registra l’incremento percentuale più elevato rispetto ai periodi non festivi

Dove andare a Pasqua 2025 spendendo poco

Se il budget è una priorità ma non si vuole rinunciare a una vacanza durante le festività, alcune città italiane, come abbiamo visto, offrono comunque un buon compromesso tra prezzi contenuti e attrattività. Catania e Bari emergono come le mete più convenienti, con tariffe che restano stabili sia nei periodi festivi che in quelli non festivi. Anche Napoli rappresenta un’opzione interessante, con un incremento di prezzo più moderato rispetto ad altre destinazioni più costose come Roma, Firenze e Milano.

A Catania, le strutture ricettive mantengono costi tra 250 e 500 euro per cinque notti, il che si traduce in un prezzo medio tra 50 e 100 euro a notte. Il capoluogo etneo offre un’ottima combinazione di mare, storia e gastronomia a prezzi abbordabili, rendendolo una scelta ideale per chi cerca una vacanza economica ma ricca di esperienze.

A Bari, i prezzi variano dai 250 ai 400 euro per cinque notti, con un costo medio per notte compreso tra 60 e 80 euro. La città pugliese, con il suo affascinante centro storico, il lungomare e le specialità gastronomiche locali, rappresenta una destinazione economica e accogliente per Pasqua 2025.

Napoli offre invece un ottimo rapporto qualità-prezzo: pur essendo una meta molto richiesta, i prezzi per Pasqua si mantengono tra 400 e 500 euro per cinque notti, con un costo medio per notte tra 80 e 100 euro. Il capoluogo campano è perfetto per chi desidera immergersi in cultura, arte e ottima cucina senza dover affrontare rincari eccessivi.