I migliori prestiti personali di aprile 2025 per liquidità, consolidamento debito, casa e auto. Le offerte più convenienti per il finanziamento più adatto alle proprie esigenze

Fonte: 123RF I prestiti personali più convenienti di aprile 2025

Il carovita e l’inflazione che non accenna ad arretrare stanno spingendo sempre più persone a richiedere dei prestiti personali. Il problema è che i prezzi dei beni e dei servizi come il carburante, gli affitti o le bollette continuano ad aumentare mentre gli stipendi sono sempre gli stessi. Se prima servivano 1.500 euro al mese per vivere discretamente, adesso ne servono 2.000 o più ed è proprio per questo che in molti, per poter sostenere delle spese improvvise, sono costretti ad affidarsi ai finanziamenti. Quali sono dunque i migliori di aprile?

Stipendi fermi, emergenze improvvise, mutui insostenibili

Per molti sta diventando sempre più frequente chiedere prestiti personali a causa soprattutto degli stipendi bassi. Questi ultimi, infatti, non stanno crescendo e non sono cresciuti allo stesso ritmo dell’inflazione.

E poi, un altro motivo che spinge a fare questo passo sono, come detto, le spese impreviste come la riparazione improvvisa dell’auto o un elettrodomestico rotto. Chi non possiede risparmi sufficienti è costretto, quindi, a chiedere un prestito per ottenere una liquidità immediata.

Inoltre, rispetto a qualche anno fa, chi ha acceso un mutuo variabile si è ritrovato a sostenere dalle rate mensili più alte per cui per abbassarle è ricorso ai prestiti personali per consolidare i debiti, anche se non è sempre una soluzione vantaggiosa.

Quali sono i prestiti personali più convenienti?

I prestiti personali sono delle forme di finanziamento grazie alle quali è possibile ottenere denaro da restituire in rate costanti. Sono esattamente dei crediti al consumo non finalizzati e quindi non vincolati all’acquisto di un determinato servizio o bene. Si possono richiedere per:

finanziare un corso di formazione;

acquistare un’automobile, un televisore o altri beni di consumo;

richiedere liquidità.

Tali prodotti non richiedono garanzie reali, hanno un piano di rimborso con rate fisse stabilite in partenza e l’importo in genere va dai 200 ai 75.000 euro.

Tra i migliori prestiti personali di aprile 2025 c’è sicuramente c’è quello offerto da banca Bper che fino alla fine del mese offrirà dei tassi in promozione se si richiede un prestito online più alto di 7.000 euro e di una durata compresa tra i 48 e i 72 mesi.

Si potranno richiedere ad esempio 10.000euro in 72 rate mensili da 176 euro ognuna con un Tan che sarà al 7,95% invece che all’8,90% mentre il Taeg all’8,73%. In più, non si pagherà nulla per le spese di istruttoria.

Chi è cliente di banca Bper potrà invece chiedere il prestito personale Smart mediante pc o smartphone. La cifra richiesta dovrà però essere di minimo 3.000 euro e massimo 30.000 euro. Non si pagheranno le spese di istruttoria e in più la restituzione del denaro potrà avvenire a rate anche in 120 mesi.

Quali sono i migliori prestiti personali di aprile 2025?

Tra i migliori prestiti personali di aprile 2025 secondo le rilevazioni di Facile.it se si chiede un finanziamento di 10.000euro ci sono:

Creditis con Tan al 6,07% e Taeg all’7,23% – la durata del finanziamento è di 60 mesi e il totale dovuto è di 11.879,40euro con rata mensile di 195,59 euro;

Yunited Credit che offre un Tan fisso al 6,97% e un Taeg al 7,20% – la durata del finanziamento è di 60 mesi e il totale dovuto è di 11.871,60 euro con rate mensili da 197,86 euro;

Sella personal credit il cui Tan fisso è al 7,05% mentre il Taeg al 7,37%. La durata è sempre di 60 mesi, il totale dovuto è di 11.920,00euro mentre la rata mensile è di 198,25 euro;

prestito personale green Agos con Tan fisso al 7,50% e Taeg all’7,76%. La durata è di 60 mesi, il totale dovuto di 12.021,60euro mentre la rata mensile è di 200,36 euro;

prestito personale flessibile Agos con Tan fisso al 6,89% e Taeg all’8,50%. La durata è di 60 mesi, il totale dovuto di 12.213,60 mentre la rata mensile è di 200,41 euro.

Quali finanziamenti scegliere per acquisto auto, casa e consolidamento debiti

I prestiti personali sono, come spiegato, delle forme di credito ai consumatori non finalizzate ovvero non collegate all’acquisto di un bene o un servizio specifico. Possono essere, ad esempio, richiesti per acquistare un’auto e tra i migliori disponibili ci sono:

Creditis che offre un Tan fisso al 6,07% e un Taeg al 7,23% – la durata del finanziamento è di 60 mesi con rate mensili da 195,59 euro;

Younited Credit che offre un Tan fisso al 7,14% e un Taeg al 7,38% – la durata del finanziamento è di 60 mesi con rate mensili da 198,67 euro;

Banca Sella che offre un Tan fisso al 7,25% e un Taeg al 7,59% – la durata del finanziamento è di 60 mesi con rate mensili da 199,19 euro.

I prestiti personali si possono chiedere anche per la casa. I migliori del mese sono:

prestito Creditis che offre un Tan fisso al 6,07% e un Taeg al 7,23% – la durata del finanziamento è di 60 mesi e il totale dovuto è di 11.879,40 euro con rate mensili da 195,59 euro;

Younited Credit che offre un Tan fisso al 6,97% e un Taeg al 7,20% – la durata del finanziamento è di 60 mesi con rate mensili da 197,86 euro;

Banca Sella con un Tan fisso al 7,25% e un Taeg al 7,59% – la durata del finanziamento è di 60 mesi con rate mensili da 199,19 euro.

Infine per il consolidamento debito, i migliori finanziamenti di aprile 2025 sono i seguenti:

Agos con Tan al 6,89% e Taeg all’8,50%. La durata è di 60 mesi e la rata mensile di 200,41 euro;

Younited Credit con Tan all’ 8,08% e Taeg all’8,39%. La durata è di 60 mesi e la rata mensile di 203,16 euro;

Findomestic con Tan al 8,36% e Taeg all’8,68%. La durata è di 60 mesi e la rata mensile di 204,50 euro.

Cosa fare per scegliere il miglior prestito personale

Per scegliere il miglior prestito personale, il consiglio è quello di effettuare sempre la comparazioni delle offerte. Sarebbe inoltre opportuno, qualora ci fossero le condizioni, di sceglierne uno che dura meno anni in quanto si pagheranno meno interessi anche se le rate mensili sono più alte.

Inoltre, per trovare l’offerta migliore, si dovrà valutare se sottoscrivere o meno un’assicurazione. Come si immaginerà, infatti, quest’ultima fa lievitare il costo totale del finanziamento.

E ancora, si dovrà valutare il costo delle eventuali penali se si chiude in anticipo il prestito o se si pagano in ritardo le rate. Infine si dovrà evitare di cadere vittima di truffe. Se, ad esempio, dovesse incuriosire la pubblicità “prestito lampo senza busta paga”, si dovrà diffidare subito di tale annuncio in quanto solitamente pubblicità del genere celano tassi di interesse molto alti.