Ecco le migliori offerte di prestiti personali da scegliere a marzo 2025 anche se si desidera acquistare un’automobile, per il consolidamento dei debiti e per la casa

Fonte: 123RF Quali sono i migliori prestiti personali del momento?

Chi ha bisogno di liquidità aggiuntiva per affrontare spese importanti e impreviste spesso è orientato a richiedere dei prestiti personali. Questi ultimi sono anche chiamati forme di credito non finalizzate perché non sono collegate all’acquisto di un determinato bene o servizio.

Grazie a essi si riceve la somma di denaro richiesta fino a un massimo di 75 mila euro che poi si dovrà restituire un po’ alla volta secondo un piano di rimborso con rate costanti nel tempo. Detto ciò, ecco quali sono le migliori offerte di marzo 2025 anche per l’acquisto dell’auto, il consolidamento dei debiti e per la casa.

Quali sono i requisiti per i prestiti personali

Per ottenere un prestito personale è necessario rispettare questi requisiti:

avere dai 18 ai 78 anni alla scadenza del finanziamento;

possedere un conto corrente;

avere la residenza italiana da almeno due anni.

Quali documenti bisogna presentare

Bisogna poi presentare:

il proprio documento di identità;

il codice fiscale;

la documentazione di eventuali finanziamenti in corso.

Nel caso si abbia un contratto di lavoro dipendente, poi, serviranno le ultime due buste paga mentre se si è lavoratori autonomi, servirà invece il modello dei redditi Pf degli ultimi due anni.

Infine, se si è pensionati, sarà necessaria la certificazione unica, il modello redditi Pf o il 730 degli ultimi due anni.

Oltre a tali documenti, però, la banca potrebbe anche richiedere delle ulteriori garanzie come l’assicurazione sulla vita o un garante.

Qual è il miglior prestito personale di marzo 2025

Tra i migliori prestiti personali di marzo 2025 secondo le rilevazioni di Facile.it se si chiede un finanziamento di 10mila euro ci sono:

Younited Credit che offre un Tan fisso al 7,07% e un Taeg al 7,30% – la durata del finanziamento è di 60 mesi e il totale dovuto è di 11.899,20 euro con rate mensili da 198,32 euro;

Sella personal credit di banca Sella che offre un Tan fisso al 7,05% e un Tag al 7,37% – la durata del prestito è di 60 mesi mentre il totale dovuto è 11.920 euro con rate mensili da 198,25 euro;

Crediper che offre un Tan fisso del 7,2°% e un Taeg del 7,48% – la durata è sempre di 60 mesi con totale dovuto di 11.947,60 euro e rate mensili di 198,96 euro;

Agos che offre un prestito personale green con Tan fisso al 7,50%, Taeg al 7,76% e durata di 60 mesi – l’importo dovuto è di 12.021,60 euro mentre le rate mensili sono di 200,36 euro.

I migliori finanziamenti auto, casa e consolidamento debiti

Nel caso si vogliano richiedere invece dei prestiti di 10 mila euro finalizzati all’acquisto auto, i migliori dalle rilevazioni di Facile.it sono:

Younited Credit: tasso fisso al 7,06%, Taeg al 7,30%, con durata di 60 mesi e rata di 198,31 euro;

Crediper: tasso fisso al 7,20%, Taeg al 7,48%, con durata di 60 mesi e rata di 198,96 euro.

Qualora si volessero richiedere dei prestiti personali casa, i migliori saranno invece:

Younited Credit: tasso fisso al 7,07%, Taeg al 7,30%, con durata di 60 mesi e rata di 198,32 euro;

Crediper: tasso fisso al 7,20%, Taeg al 7,48%, con durata di 60 mesi e rata di 198,96 euro.

Per il consolidamento debiti, infine: