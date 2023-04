Meteo, colpo di coda dell’inverno: ecco dove tornano pioggia e neve

Che tempo farà nel weekend

Primo weekend di aprile caratterizzato da tempo instabile e da un abbassamento delle temperature che interesserà, con gradazioni differenti, un po’ tutta la Penisola generando particolare instabilità sulle regioni del centro-sud. Previste piogge locali, anche intense, e alcune grandinate.

Il meteo del weekend

Il meteo del primo weekend di aprile in sintesi: sabato 1 aprile una depressione inizierà a farsi strada dalle Alpi facendo calare le temperature. Il 2 aprile, domenica delle Palme, la depressione si sposterà verso il centro-sud trascinando con sé aria fredda di origine artica. Gli sporadici rovesci daranno una boccata d’ossigeno a fiumi e invasi, ma non riusciranno a mitigare in maniera determinante la siccità degli ultimi mesi.

Previsioni meteo di sabato 1 aprile

Al Nord previste schiarite su quasi tutte le regioni. Giornate soleggiate di inizio primavera un po’ ovunque, a parte sporadici addensamenti e spolverate di neve sulle Alpi di confine (in particolare sul versante franco-svizzero). Previste piogge, anche intense, in serata su Prealpi, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.

Temperature massime tra 17 e 22 gradi.

Al Centro nubi e schiarite. In mattinata nuvole sulle zone interne degli Appennini con deboli piogge locali. Più soleggiato, in mattinata, il resto del territorio. Durante il resto del giorno situazioni molto variabili sugli Appennini. Qualche rovescio serale sulle regioni Adriatiche, dalle Marche e fino all’alto Abruzzo. Tempo maggiormente stabile sul resto del territorio.

Temperature massime tra 17 e 21 gradi.

Al Sud nubi sparse e schiarite. Nuvole sparse alla mattina su Campania e alta Calabria tirrenica, dove non si esclude qualche breve pioggia. Cielo per lo più soleggiato sulle altre regioni meridionali. Nel pomeriggio versante tirrenico in schiarita. Qualche acquazzone al pomeriggio nel nord della Puglia.

In Sicilia mattinata caratterizzata da nuvolosità irregolare, ma senza pioggia. La probabilità di piovaschi sale col passare delle ore. Acquazzoni più probabili soprattutto nella zona sud-est dell’Isola. Piogge in esaurimento nelle ore serali e notturne. In Sardegna sole coperto da leggere velature, che andranno trasformandosi in annuvolamenti più densi in serata nelle zone occidentali dell’Isola.

Temperature massime tra 18 e 23 gradi.

Previsioni meteo di domenica 2 aprile

Al Nord cielo da principio sereno ma a tratti offuscato. Nubi in aumento dal pomeriggio, soprattutto sulle vette alpine, sul Triveneto e sull’Emilia Romagna. Possibili rovesci in pomeriggio inoltrato e serata al nord-est, che sconfineranno anche in Lombardia orientale.

Sull’Appennino Emiliano in serata neve dai 1.400 metri. Nessuna o scarse precipitazioni sul nord-ovest.

Temperature in lieve calo, massime tra 16 e 20 gradi.

Al Centro mattina con schiarite, piogge dal pomeriggio. La pioggia si estenderà dal versante tirrenico a quello adriatico. Temporali in Toscana, Lazio ed entroterra dell’Abruzzo. Possibilità locale di grandine.

In Appennino neve dai 1.500 metri. Schiarite in serata sulle coste tirreniche dalla Toscana.

Temperature in calo, massime tra 16 e 19 gradi;

Al Sud schiarite mattutine, poi peggioramento durante il corso della giornata. Instabilità in aumento con piogge entro la serata in Campania, Molise, Calabria e Puglia. Tempo più asciutto sulle regioni adriatiche e ioniche. Temperature in calo, massime tra 15 e 18 gradi.

In Sicilia tempo stabile alla mattina con nuvolosità che si alterna a schiarite. Peggioramento progressivo nel pomeriggio, a partire dall’ovest della regione. Previsti piogge e acquazzoni sparsi. La situazione va poi asciugandosi verso sera e notte, salvo residue piogge sul versante nord-est dell’Isola. In Sardegna tempo instabile con piogge e forti temporali nella zona di Cagliari. Rovesci in attenuazione verso sera. Forte vento di maestrale sulle isole maggiori.

Temperature in calo in modo generalizzato.