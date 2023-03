Allarme siccità, in Italia sono scomparsi i grandi fiumi

Il settore agricolo del Paese è incoraggiato da alcuni eventi meteorologici positivi in alcune aree. In Valle d’Aosta, la neve è finalmente tornata sui rilievi occidentali e centrali, aumentando l’altezza media del manto nevoso di quasi mezzo metro e 23 centimetri rispettivamente. Grazie alle precipitazioni significative, le portate del fiume Dora Baltea e del torrente Lys sono aumentate. Nonostante le scarse precipitazioni, in Piemonte i fiumi Pesio, Tanaro e Stura di Demonte hanno registrato una leggera crescita, mentre Stura di Lanzo ed Orco sono rimasti stabili. In Liguria, le abbondanti piogge in alcune zone hanno contribuito a far risalire di mezzo metro i livelli dei fiumi Entella e Vara, mentre Magra ed Argentina restano sotto la media. In Friuli Venezia Giulia, il Cellina e il Tagliamento si sono alzati, ma restano sotto ai livelli dello scorso anno. In Romagna, dopo i forti apporti pluviali della settimana scorsa, la Trebbia ed il Reno sono aumentati, ma la portata del Reno è inferiore del 57% alla media. In Toscana, le portate dei fiumi Serchio, Arno, Sieve ed Ombrone sono diminuite, mentre nelle Marche quelle di Esino, Sentino e Potenza sono calate. Tuttavia, grazie allo scioglimento delle nevi, i volumi d’acqua trattenuti dalle dighe sono superiori di oltre 4 milioni di metri cubi rispetto all’anno scorso. Il livello del Tevere e dei fiumi dell’Emilia Centrale come Enza e Secchia sono calati, mentre in Molise la portata iniziale del fiume Volturno e quella di Liri-Garigliano e Sele sono diminuite. Dopo gli exploit delle scorse settimane, le disponibilità idriche nei bacini di Basilicata e Puglia sono calate. Tuttavia, in Calabria la condizione idrica è migliorata grazie al fatto che il mese di marzo si sta mostrando particolarmente umido nella provincia di Reggio Calabria dove i giorni piovosi sono stati una decina.