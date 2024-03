Scrive sul web da 15 anni, come ghost writer e debunker di fake news. Si occupa di pop economy, tecnologia e mondo digitale, alimentazione e salute.

Ci aspetta l’ennesimo week-end di maltempo, ma la prossima settimana ci sarà un – probabilmente breve – ritorno del sereno. Lo dicono le previsioni dell’Aeronautica Militare, che parlano di due giorni di peggioramento delle condizioni su tutta l’Italia. Ma quali saranno le regioni più colpite? E quali fenomeni dobbiamo aspettarci per sabato 9 marzo e domenica 10?

Allerta meteo gialla in 9 regioni

La buona notizia è che sembrano rientrate le allerte meteo arancioni della Protezione Civile: rimangono invece quelle gialle su diversi territori.

Emilia-Romagna e Veneto (per rischio idraulico);

Campania (per rischio temporali);

Abruzzo, Lazio, Molise, Puglia (per rischio temporali e rischio idrogeologico);

Toscana e Umbria (per rischio idrogeologico).

Le previsioni meteo del 9 marzo

Per tutta la giornata di sabato si prevedono nubi al Nord con rovesci sparsi e neve oltre gli 800 metri. Nonostante le parziali schiarite nel pomeriggio, per la sera è atteso un nuovo peggioramento del meteo a partire dal quadrante Ovest. Minime in aumento su tutta l’area. Moderati venti meridionali soffieranno su Liguria e Alto Adriatico.

Per il Centro e la Sardegna sono previste nuvole e piogge, con temporali localizzati in piccole aree e neve sull’Appennino sopra i 1.500 metri. Schiarite tra il tardo pomeriggio e la serata. Mare generalmente molto mosso, con moto ondoso in aumento nel Tirreno.

Al Sud il maltempo arriverà dalla Campania, estendendosi nelle altre zone nel corso della giornata, con temporali diffusi. Le condizioni meteo miglioreranno a partire dalla Sicilia in tarda serata.

Le previsioni meteo del 10 marzo

Per domenica 10 marzo sono attese temperature minime in lieve aumento su tutta l’Italia. Ci saranno ancora nuvole e coperture con precipitazioni diffuse e intense al Nord Ovest e poi nel resto delle regioni settentrionali. Neve su Alpi e Prealpi sopra i 700 metri nel settore occidentale e sopra i 1.200 negli altri. Temporali e venti di burrasca sulla Liguria. Il tempo dovrebbe migliorare durante il corso della serata in Piemonte, Valle d’Aosta e Pianura Padana.

Anche il Centro e la Sardegna si sveglieranno con il cielo grigio, con piogge e temporali diffusi, localmente anche intensi sulle regioni tirreniche della Penisola. Lieve miglioramento su Toscana, Umbria e Marche. Temperature massime in diminuzione in Sardegna.

Spesse velature caratterizzando l’ultimo giorno del week-end anche per il Sud e la Sicilia. Campania, Molise e Puglia saranno interessate da rovesci e temporali. Massime in aumento su tutta l’area. Molto mossi il Tirreno e lo Stretto di Sicilia.

Che tempo farà la prossima settimana

Le previsioni del tempo sono attendibili solo nell’immediato ed è bene ricordare che in un contesto climatico come quello attuale, caratterizzato da cambi repentini e dagli effetti devastanti del riscaldamento globale, i modelli meteorologici non sono più affidabili nel medio periodo.

È possibile ipotizzare tuttavia un inizio di settimana caratterizzato da maltempo localizzato. Vale a dire che tornerà il sereno in molte regioni.

Lunedì 11 marzo ci saranno nuvole su tutto il Centro e il Sud, con precipitazioni sparse che si tradurranno in neve sugli Appennini oltre i 1.200 metri e temporali al Meridione. Nel resto del Paese il cielo rimarrà velato ma senza rovesci.

Martedì 12 marzo sarà la giornata di un temporaneo ritorno del sereno, con rovesci sparsi in Pianura Padana e al Centro Sud al mattino e nel pomeriggio e cielo poco nuvoloso sul resto del Paese.

Mercoledì 13 marzo porterà via i residui di pioggia, che cadrà ancora nella mattinata al Centro Sud.

Giovedì 14 marzo dovrebbe tornare il maltempo con temporali sparsi su tutta la Penisola, che dovrebbero però attenuarsi durante le ore serali.