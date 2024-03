Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Fonte: iStock Carte Mastercard

Il servizio Mastercard è cambiato in maniera radicale. Una trasformazione giunta dopo ben 30 anni e attuata a partire dal 1° luglio 2023. Si parla della dismissione del circuito Maestro. È stato decretato come le banche europee non potessero più emettere nuove carte con il ben noto marchio rosso e blu. Il tutto sostituito dal circuito Debit Mastercard. Una notizia che è tutt’altro che attuale, considerando come il primo avviso sia giunto nell’ormai lontano 2021.

Mastercard ha dovuto far fronte alla crescita dei pagamenti e-commerce. Di fatto il colosso americano si è ritrovato dinanzi alla necessità di aggiornarsi, così da garantire alla propria clientela un ottimo servizio. I pagamenti e-commerce erano mal gestiti dal sistema Maestro, mentre la rete Debit Mastercard è accettata online e offline, e anche in un maggior numero di Paesi. Di seguito però spieghiamo perché si sia di colpo tornati a parlare di tale questione.

Carte di debito disattivate

Dall’annuncio all’addio vero e proprio al circuito Maestro di Mastercard sono dunque trascorsi due anni. Abbastanza tempo per istituti bancari e clienti di adeguarsi. In realtà le cose non stanno esattamente così, dal momento che dal 1° luglio 2023 è stato fatto divieto di emettere nuove carte. Non è previsto, però, il ritiro di quelle ancora in funzione. Occorre infatti tener conto dei soggetti che hanno ottenuto una carta di debito con tale marchio a giugno 2023, ad esempio. Sono stati costretti a riportarla in filiale e ottenerne un’altra via posta? Niente affatto.

La gradualità dell’operazione prevede infatti che le “vecchie carte” potranno essere utilizzare regolarmente fino al 2027. Gli anni passano, dunque, da due a sei, almeno per alcuni. Si torna a parlare di tutto ciò perché molti clienti con carte ancora connesse al circuito Maestro stanno ricevendo una comunicazione dalla propria banca.

“In seguito alla dismissione del circuito Maestro da parte di Mastercard, dal 31 marzo 2024 non potrai più acquistare e prelevare con la tua Carta di Debito”. Di seguito spieghiamo cosa fare per evitare di ritrovarsi con una carta inutilizzabile nel portafogli.

Carta di debito Maestro disattivata: cosa fare

La comunicazione che molti clienti stanno ricevendo potrebbe rappresentare un fulmine a ciel sereno per alcuni. Ciò perché in alcuni casi le impostazioni prevedono l’arrivo di notifiche in app e non in casella postale. In altri casi, invece, si tende a non prestare particolare attenzione a comunicazioni inerenti eventi previsti in un futuro distante.

Il 1° luglio 2023 è però infine arrivato e, quasi un anno dopo, per molti utenti è giunto il momento di dire addio alla propria carta di debito. Come detto, capiterà ancora da qui al 2027 e la procedura da seguire sarà sempre la stessa.

È possibile richiedere la sostituzione della carta di debito in questione in totale autonomia. Attraverso il sito del proprio istituto bancario si può accedere all’area carte e da qui a quella specifica per quelle di debito. Lo stesso dicasi per l’app, di cui ormai tutte le banche sono provviste.

Nulla di complicato ma occorre tener presenti i tempi previsti per la spedizione di una nuova carta. Ciò vuol dire che in questo caso, considerando la scadenza fissata al 31 marzo, si avrà tempo fino al 20 del mese per inoltrare la richiesta di sostituzione, al fine di ricevere una nuova carta prima che quella attuale risulti inutilizzabile.