Fonte: ANSA Arriva l'uragano Kirk in Italia, scuole chiuse a Genova e Bergamo

Allerta maltempo in diverse regioni italiane per l’arrivo dell’uragano Kirk. I rovesci più intensi dovrebbero abbattersi sulla Liguria attorno all’ora di pranzo ma a Genova le scuole rimarranno chiuse per tutta la giornata. Stessa decisione presa, per le superiori e le università, anche in provincia di Bergamo, con la Lombardia che sarà l’altra regione a presentare un’allerta al livello massimo per i temporali, quello arancione.

In Liguria sono sotto osservazione speciale principalmente i bacini del fiume Magra e del Vara, con particolare attenzione per il levante. Il ponente al contrario dovrebbe subire meno l’ondata di maltempo. La protezione civile ha diramato l’allerta arancione anche sul Lazio e su alcune zone di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.

Maltempo su tutto il Nord Italia, chiuse le scuole a Bergamo e Genova

Un’ondata di maltempo si sta per abbattere su tutto il Nord Italia, pochi giorni prima dell’atteso arrivo dell’uragano Kirk in Europa. La situazione è tenuta costantemente sotto osservazione dalla protezione civile con allerta arancione, livello massimo per i temporali, su Liguria e Lombardia. Allerta rossa invece per il rischio idrogeologico in entrambe le regioni, mentre rimane arancione in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.

In Liguria si teme soprattutto per il levante e per Genova, dove le scuole rimarranno chiuse per tutta la giornata dell’8 ottobre. Chiusi anche i dehors dei locali e le attività commerciali a rischio allagamento. La città è già stata fortemente colpita da precipitazioni molto copiose nella notte e si teme che, con l’arrivo del picco attorno all’ora di pranzo, possano verificarsi gravi esondazioni.

Situazione critica anche in Lombardia, l’altra regione a rischio idrogeologico rosso. A Milano ha piovuto per tutta la nottata tra il 7 e l’8 ottobre, con Olona, Seveso e Lambro che rimangono sotto osservazione speciale. “Per ora l’intensità non è elevata e quindi i livelli salgono lentamente e per ora non destano preoccupazione. I sottopassi sono tutti in funzione regolarmente. Bisogna capire come si evolveranno le piogge in giornata quando sono previste intensificazioni. Il sistema di Protezione Civile è attivato e le persone e i mezzi sono pronti” ha dichiarato l’assessore alla protezione civile del Comune di Milano Marco Granelli.

Anche la città di Bergamo e la sua provincia dovrebbero essere duramente colpite dal maltempo. In tutta la zona le scuole superiori e le università, che causano la maggior parte degli spostamenti con tragitti lunghi, rimarranno chiuse.

La situazione nelle altre regioni italiane, attesa per l’uragano Kirk in Europa

Liguria e Lombardia non sono però le uniche regioni che saranno colpite dal maltempo. L’allerta idrogeologica arancione è stata estesa a tutto il Lazio e ad alcune zone di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana. Passata questa ondata di maltempo, da giovedì il nostro Paese sarà poi lambito, anche se solo marginalmente, dall’uragano Kirk.

La fortissima perturbazione atlantica, l’uragano Kirk, che arriverà in Europa giovedì potrebbe causare grossi danni in tutto il continente. I primi Paesi a doversi preparare saranno Portogallo e Spagna, ma la traiettoria della tempesta dovrebbe estendersi fino alla Francia e alla Germania. Continuando lungo la massa continentale dovrebbe però perdere intensità e scontrarsi con i picchi delle Alpi che terranno relativamente al riparo il Nord Italia e il resto della penisola.