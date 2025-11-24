L’allerta meteo arancione coinvolge Campania e Toscana con chiusure e variazioni nelle scuole. Diverse le zone e le misure già annunciate

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Allerta meteo a Napoli e non solo. La Protezione civile della Campania ha emanato per martedì 25 novembre un avviso di allerta arancione su gran parte del territorio regionale. Il maltempo, tra piogge intense, vento forte e mareggiate, ha portato numerosi comuni a disporre la chiusura delle scuole. Questo però non colpisce soltanto il Comune di Napoli, che ha deciso di chiudere tutti gli istituti di ogni ordine e grado, ma anche i territori della provincia che hanno dovuto prendere misure simili.

Nel corso delle ore l’allerta si è allargata e ha incluso anche la Toscana, dove è stato emesso un nuovo avviso di allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico. Alcuni comuni hanno seguito l’esempio campano e hanno disposto la sospensione o cambiamenti negli orari scolastici.

Allerta meteo arancione in Campania: dove chiudono le scuole

L’allerta meteo in Campania passerà da gialla ad arancione dalla mezzanotte del 25 novembre, restando attiva per 24 ore nelle zone di:

Piana Campana;

Napoli;

Alto Volturno;

Matese;

Penisola Sorrentina e Amalfitana;

Tusciano;

Alto Sele;

Piana Sele;

Alto Cilento.

Il Dipartimento della Protezione civile, infatti, prevede piogge diffuse, raffiche di vento molto forti, mareggiate e possibili frane nei territori più esposti.

Il Comune di Napoli, di conseguenza, ha annunciato la chiusura totale delle scuole sia pubbliche che private, compresi gli asili nido, oltre alla chiusura di parchi, giardini e cimiteri, mentre lo Stadio Maradona resterà aperto.

Molti istituti erano già chiusi perché seggio elettorale, ma per la giornata del 25 novembre resteranno chiusi tutti i plessi.

Comuni della Campania dove resteranno chiuse le scuole

Ecco i comuni della Campania che hanno ufficializzato la chiusura delle scuole il 25 novembre:

Napoli;

Torre del Greco;

Scala;

Piano di Sorrento;

Meta di Sorrento;

Casamicciola Terme;

Procida;

Afragola;

Volla;

Castellammare di Stabia;

Mondragone;

Bacoli;

Qualiano;

Arzano;

Giugliano in Campania;

Amalfi;

Maiori;

Mugnano;

Cardito;

Brusciano;

Pozzuoli.

Allerta meteo in Toscana: dove chiudono le scuole

Il maltempo colpisce anche la Toscana, dove è stata diramata un’allerta meteo arancione per la seconda parte del 24 novembre e per tutta la giornata del 25 novembre, con rischio elevato di criticità idrogeologiche e idrauliche.

I comuni e le province stanno agendo in maniera autonoma, seguendo l’andamento dell’allerta. Al momento è stato deciso questo calendario di chiusure.

Nella provincia di Livorno:

a Collesalvetti ci sarà sospensione completa delle attività didattiche;

a Livorno le scuole resteranno aperte ma con ingresso posticipato alle ore 10.

In provincia di Pistoia:

a Pistoia le scuole resteranno aperte, ma saranno chiusi parchi, giardini, impianti sportivi e piste ciclopedonali;

ad Agliana le scuole resteranno aperte, ma saranno chiusi parchi e impianti sportivi.

In provincia di Massa-Carrara:

a Massa le scuole resteranno aperte, ma resteranno chiusi parchi, cimiteri, impianti sportivi all’aperto e il parco fluviale del Frigido.