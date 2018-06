Si può giocare online al Lotto e al Superenalotto?

editato in: da

Giocare al Lotto e al Superenalotto appassiona sempre più persone, ma forse non tutti sanno che è possibile giocare online.

La maggior parte delle persone gioca tramite tabaccheria e schedine cartacee, ma anche giocare su internet al Lotto e al Superenalotto è piuttosto semplice e offre diverse possibilità di gioco.

Come giocare online al Superenalotto

Per giocare online, è necessario aprire un conto di gioco su un sito abilitato per la raccolta del gioco online. Il conto di gioco è una registrazione che permette di giocare online e da mobile al Superenalotto. Il conto è personale ed è associato ad un numero di conto, identificativo. Come si legge sul sito del Superenalotto: “accedendo al tuo conto di gioco con le credenziali di accesso che riceverai potrai visualizzare, ogni volta che lo desideri, tutte le giocate effettuate, le vincite realizzate e tutti i movimenti relativi alle ricariche e ai prelievi eseguiti sul conto. L’utilizzo del conto di gioco è personale e totalmente gratuito”.

Per aprire il conto, è necessario registrarsi al sito Sisal o a quello di un altro sito autorizzato al gioco online, consultabili sul sito del Superenalotto. Si può aprire un conto solamente se si hanno almeno 18 anni e si è in possesso di un codice fiscale, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate italiana.

Una volta registrati, è possibile scegliere la modalità di gioco che si preferisce e, una volta vinto, vengono accreditate solamente vincite non superiori a 5.200 euro. La Schedina di gioco consente di effettuare le giocate semplici o i sistemi integrali. Giocando online è possibile inoltre per ogni giocata partecipare all’assegnazione delle vincite immediate, vincendo un premio di 25 euro subito. Online è possibile anche giocare al sistema SuperStar, nel quale è importante indovinare il numero Stella. Per mettere in gioco i numeri SuperStar, basta selezionare il pannello dedicato sulla scheda.

Oltre alla Schedina, è possibile giocare onle a Superenalotto con Quik Pick, che utilizza combinazioni di gioco casuali, mentre si sceglie solo l’import della spesa. Quick Pick può prevedere o meno l’opzione SuperStar ed in questo caso verrà assegnato casualmente anche il numero SuperStar. Quick Pick può essere anche Multistella nel quale si possono giocare più combinazioni di numeri, ciascuna associata ad un numero SuperStar diverso.

Giocare online offre la possibilità anche di scegliere la bacheca dei Sistemi, una raccolta di sistemi di gioco sviluppati da esperti tra i quali scegliere per fare una giocata sistemica, e cioè che mette in gioco più numeri. I sistemi infatti sono giocate formate da più di 6 numeri che generano un numero maggiore di combinazioni e permettono di realizzare vincite multiple. I Sistemi online sono suddivisi in quote acquistabili dai partecipanti con prezzi differenti.

Giocare online non vuol dire solo giocare tramite pc, ma anche da mobile, grazie alla nuova app Superenalotto. È disponibile per Android ed Apple. Ci si può registrare o si accede con le credenziali del proprio conto di gioco ed è possibile giocare fino a 10 combinazioni per volta, controllare le estrazioni, ricaricare il conto di gioco e rimanere aggiornati su jackpot e numeri della combinazione vincente.

Come giocare online al Lotto

È possibile anche giocare al Lotto online. Per farlo, è necessario creare un conto di gioco sul sito di Lottomatica e ricaricarlo con i soldi necessari per giocare. Si può inoltre giocare attraverso i siti di gioco autorizzati dall’AAMS, l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

È possibile giocare al Lotto online il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica da mezzanotte alle 23.59. Per consentire lo svolgimento delle estrazioni, il martedì, il giovedì, il sabato si gioca da mezzanotte alle 19.30 e dalle 21.30 alle 23.59.

Per giocare al Lotto online occorre aprire un conto gioco presso uno dei siti di gioco autorizzati o accedere con le proprie credenziali se si è già registrati, giocare la schedina online selezionando le proprie preferenze ed attendere l’esito dell’estrazione. È quindi necessario registrarsi inserendo i propri dati personali e le informazioni della carta d’identità. L’account andrà confermato usando il codice gioco e il PIN provvisorio, ricevuto via email da Lottomatica.

Una volta registrato, sarà necessario collegarsi alla pagina dedicata e compilare la schedina, mettendo la spunta accanto alle ruote sulle quali si intende effettuare la giocata, scegliendo i numeri e digitando gli importi da giocare. Se si vince, vengono accreditate direttamente sul conto gioco del sito Lottomatica le somme fino a 10.500 euro, mentre quelle superiori alla cifra devono essere riscosse presso le filiali di Intesa San Paolo o presso l’Ufficio Premi Lottomatica Spa.