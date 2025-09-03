Ecco cosa conviene tra isolare il tetto e cambiare gli infissi per risparmiare sulle spese energetiche, migliorare il comfort abitativo e aumentare il valore della proprio immobile

iStock Per risparmiare e ottenre un risparmio energetico maggiore, convisolare il tetto o cambiare gli infissi?

Isolare il tetto o sostituire gli infissi per risparmiare in bolletta? Con l’estate che sta per terminare sempre più famiglie si pongono tale dilemma, visto che i costi dell’energia sono sempre più alti e si cercano svariati modi per ridurre gli sprechi. Scegliere qual è l’intervento sia più importante da effettuare è fondamentale ora più che mai per migliorare non soltanto il proprio comfort domestico ma per effettuare un investimento più intelligente.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di isolare il tetto?

Isolare il tetto ha dei costi che possono essere anche molto elevati. Questo è lo svantaggio principale di tale operazione. D’altro canto, però, migliora l’efficienza energetica dell’edificio e può anche far aumentare il valore dell’immobile perché incide direttamente sulla classe energetica.

Tra i principali svantaggi, come detto, oltre ai costi, c’è anche l’impatto dei lavori. Il motivo è che per isolare un tetto bisogna intervenire spesso su tutto l’edificio e la durata può essere anche di settimane. Le spese, poi, possono differire a seconda dei materiali che si scelgono e della superficie da trattare. Per tale lavoro, infine, alle volte è anche necessario richiedere dei permessi edilizi.

Vantaggi e svantaggi di sostituire gli infissi

Gli infissi vecchi, così come un tetto non ben isolato, fanno aumentare la dispersione di calore per cui si consuma più energia per riscaldare e raffreddare la casa. Sostituire tali prodotti con altri moderni, come a doppio o triplo vetro, invece, può ridurre la dispersione di aria calda e fredda anche del 40%.

I vantaggi maggiori di effettuare tale operazione sono:

un sbalzo minimo della temperatura;

un comfort abitativo più elevato;

possibilità di sentire meno i rumori che provengono dall’esterno;

il risparmio in bolletta in quanto non ci sono inutili dispersioni di calore.

Rispetto all’isolamento del tetto, il cambio degli infissi è un lavoro più semplice che si può realizzare in tempi brevi.

Le condizioni nelle quali si trova l’immobile, però, possono incidere molto sull’efficienza energetica degli infissi. Anche quelli di ultima generazione, infatti, non riescono a garantire un risparmio energetico elevato se il tetto o le pareti non sono ben isolate. Inoltre, tra i principali svantaggi della sostituzione degli infissi ci sono i costi che dipendono molto materiale che si sceglie e dal numero di finestre. Grazie al bonus infissi, però, è possibile risparmiare su questi ultimi.

Sostituire gli infissi o isolare il tetto?

Scegliere se optare per la sostituzione degli infissi o l’isolamento del tetto dipende da vari fattori.

Si dovrebbe preferire quest’ultima soluzione se si dispone di un’abitazione indipendente e se si ha un tetto vecchio e non sono mai stati realizzati degli interventi di coibentazione.

Qualora il proprio tetto sia in buone condizioni o se si abita in un condominio in cui non è possibile intervenire sulla copertura, sarebbe meglio optare per la sostituzione degli infissi.

Prima di scegliere quali delle due soluzioni adottare è importante anche capire qual è il budget che si ha a disposizione. Nel caso esso sia limitato, infatti, si potrebbe optare per la sostituzione degli infissi e attendere tempi migliori per effettuare l’altro lavoro.

Qualora invece si abbia una buona disponibilità e la possibilità di poter attendere, allora sarebbe meglio puntare sull’isolamento del tetto.ù

Scegliere per quali dei due optare per risparmiare, quindi, dipende dalle condizioni delle casa, dal budget che si ha a disposizione e dalle priorità di chi vive in quell’immobile.