Ridurre caldo e freddo senza climatizzatori o termosifoni sempre accesi è una sfida possibile, attenzione a dispersioni, umidità e abitudini domestiche

Giornalista esperta di risparmio, ha maturato una vasta esperienza nella divulgazione di questioni economiche.

iStock Come fare per climatizzare la casa in inverno e in estate a costo zero?

Climatizzare la casa non significa solo utilizzare i condizionatori in estate e il riscaldamento in inverno ma riuscire a mantenere una temperatura interna più confortevole durante tutto l’anno. Per farlo non è sempre necessario spendere molto. Esistono infatti strategie semplici e gratuite che sfruttano la struttura dell’abitazione, l’esposizione al sole, la ventilazione naturale e alcune abitudini quotidiane. Ecco cosa funziona davvero e come applicarlo nella vita di tutti i giorni.

Perché la casa si scalda troppo?

Le case si surriscaldano quando il calore entra attraverso pareti, finestre, tetti e resta intrappolato perché la casa non riesce a disperderlo. Ciò accade perché i materiali che compongono l’involucro dell’abitazione spesso assorbono il calore invece di respingerlo.

Secondo il report Energy Efficiency 2025 dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, gli edifici residenziali consumano circa il 70 % dell’energia domestica per riscaldamento, acqua calda e climatizzazione estiva/invernale. Una buona parte di questa energia viene spesa solo per compensare dispersioni termiche o picchi di calore e freddo indesiderati, dovuti a isolamento termico insufficiente o materiali poco performanti, generando sprechi e bollette più alte.

Come isolare la casa a costo zero

È possibile ridurre la dipendenza dalla climatizzazione attiva ovvero dai condizionatori o dalle caldaie ottimizzando la struttura della casa. Sicuramente gli infissi ad alta efficienza energetica e il cappotto termico sono la soluzione definitiva per l’isolamento ma costano. Esistono però delle strategie di progettazione passiva che si possono applicare quotidianamente senza spendere nulla.

Secondo uno studio di maggio 2023 pubblicato sulla rivista Urban Climate, ad esempio, il corretto uso della ventilazione naturale e l’ottimizzazione delle vetrate e degli elementi di schermatura possono ridurre il carico di raffreddamento e il consumo complessivo fino al 29% nelle abitazioni con climi caldi.

Nel caso, poi, si voglia investire in interventi di riqualificazione energetica come l’isolamento delle pareti, allora i benefici diventano strutturali e a confermarlo c’è anche uno studio pubblicato su Pmc-Ncbi del 2025. Da esso si evince infatti che un’ottimizzazione mirata dell’involucro edilizio può ridurre il consumo energetico di un’abitazione dal 20 al 50% a seconda delle tecniche adottate e delle condizioni climatiche.

Come ridurre il calore che entra da finestre e balconi a costo zero?

Per mantenere la casa fresca senza usare condizionatori, il primo passo è limitare l’ingresso diretto del sole. La strategia più efficace è quella di utilizzare tende, persiane o tapparelle nelle ore più calde della giornata. Grazie a tali sistemi di schermatura, infatti, il calore non si accumula all’interno e gli ambienti si mantengono più freschi.

Anche vetri scuri o vecchi tendono ad assorbire più calore per cui è utile, in questi casi, tenere le tende chiuse durante le ore di picco solare. Bisogna poi ricordare che le verande e i balconi ombreggiati rappresentano un aiuto naturale: creano ombra e riducono la quantità di calore che entra direttamente nelle stanze.

Questi semplici accorgimenti permettono di climatizzare gli ambienti a zero euro sfruttando la luce del sole a proprio vantaggio.

Come trattenere il calore interno senza accendere il riscaldamento

In inverno, l’obiettivo è che il calore presente resti all’interno così da ridurre le ore di accensione del riscaldamento. Questo si può fare a costo zero con dei semplici accorgimenti quotidiani senza spendere soldi per apparecchiature o impianti.

Una delle strategie più efficaci è quella di limitare le dispersioni e sfruttare l’isolamento naturale.

La sera, ad esempio, tenere abbassate le persiane, le tapparelle o le tende pesanti aiuta a trattenere il calore che si accumula durante il giorno così da evitare che esso si disperda verso l’esterno.

Anche l’utilizzo delle tende termiche può fare la differenza. Uno studio pubblicato sulla rivista Energies nel 2023 ha dimostrato infatti che l’uso delle schermature termiche può ridurre il fabbisogno energetico di oltre il 20% in strutture come le serre. Si tratta di un concetto che si può però applicare perfettamente anche alle finestre di casa. Se si aumenta la resistenza termica degli infissi, si riducono anche gli scambi di calore con l’esterno così da migliorare l’efficienza complessiva dell’ambiente.

Le altre mosse vincenti

A offrire un valido contributo, ci sono poi i materiali che si hanno in casa come tappeti e coperte pesanti che possono aiutare a rallentare la dispersione termica, soprattutto nelle stanze in cui si trascorre più tempo. Inoltre, tenere chiuse le porte delle stanze inutilizzate concentra il calore negli spazi che servono davvero evitando di disperdere inutilmente il calore.

Un’altra mossa vincente è quella di sfruttare il sole naturale aprendo le tende di giorno così da permettere ai raggi solari di entrare e riscaldare gli ambienti in modo naturale. Anche nelle giornate più fredde, la radiazione solare contribuisce a innalzare la temperatura interna riducendo la necessità di utilizzare il riscaldamento.

Questi accorgimenti non richiedono alcuna spesa. Sono infatti pratiche a costo zero in grado però di fare una grande differenza sul comfort e sui consumi energetici. Secondo il Department of Energy degli Stati Uniti, coperture isolanti come tende termiche, tende a nido d’ape o veneziane ben aderenti possono ridurre le perdite di calore attraverso le finestre fino al 40 % con un risparmio di energia per riscaldamento stimato in circa il 10 % nelle condizioni di prova tipiche. Questo perché circa il 30 % dell’energia usata per riscaldare una casa viene perso proprio attraverso le finestre non schermate.

Le piante e il verde possono raffreddare casa senza costi?

Le piante possono aiutare ad abbassare la temperatura dell’aria in modo naturale senza che si consumi energia elettrica. Ciò è possibile grazie all’evapotraspirazione che funziona in questo modo: quando l’acqua evaporata dalle foglie passa allo stato di vapore, sottrae calore all’aria circostante raffreddandola. Tale fenomeno non è solo teorico, studi scientifici e autorità ambientali lo considerano uno dei modi più semplici ed efficaci per ridurre il calore locale e migliorare il microclima.

Secondo l’Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti (Epa), alberi e vegetazione possono ridurre le temperature superficiali nelle zone di ombra di 11-25° C rispetto alle superfici esposte. Inoltre, la combinazione tra traspirazione ed ombra può ridurre la temperatura interna di circa 1-5° C.

Questi numeri trovano conferma anche in ricerche accademiche recenti come quella del Politecnico di Bari (2025). Da essa si evince infatti che l’evapotraspirazione e l’ombreggiamento vegetale possono ridurre il fabbisogno energetico degli edifici fino al 10% così da diminuire in modo drastico la domanda di raffreddamento quando fa più caldo.

Ecco degli esempi pratici:

collocare piante vicino alle finestre, utilizzare viti rampicanti o creare zone ombreggiate in giardino o sul balcone migliora sensibilmente il microclima domestico. Anche se richiede tempo per la crescita, questo approccio non comporta costi energetici e contribuisce a ridurre l’uso di ventilatori o condizionatori, con benefici concreti sui consumi complessivi di energia.

Limiti delle strategie a costo zero

Non è sempre possibile climatizzare la casa a zero euro. Durante giornate di caldo intenso e prolungato, le tecniche passive da sole potrebbero non garantire il comfort ottimale, soprattutto nelle ore più calde.

Applicandole, comunque, si riduce la sensazione di calore, si limita l’uso degli apparecchi elettrici e si rende più semplice integrare in futuro interventi a basso costo.