Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 16 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 15 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|85 (73)
|28 (73)
|7 (69)
|84 (64)
|23 (64)
|Cagliari:
|11 (80)
|82 (64)
|61 (58)
|35 (55)
|27 (52)
|Firenze:
|66 (113)
|18 (57)
|46 (56)
|33 (56)
|85 (55)
|Genova:
|21 (95)
|54 (91)
|3 (65)
|70 (62)
|37 (59)
|Milano:
|26 (56)
|13 (50)
|77 (49)
|73 (47)
|27 (46)
|Napoli:
|17 (73)
|24 (65)
|43 (63)
|51 (57)
|48 (51)
|Palermo:
|16 (70)
|67 (62)
|41 (61)
|54 (53)
|29 (48)
|Roma:
|13 (99)
|24 (65)
|21 (65)
|14 (60)
|33 (58)
|Torino:
|25 (104)
|44 (72)
|19 (61)
|42 (51)
|14 (50)
|Venezia:
|67 (76)
|60 (62)
|55 (61)
|73 (54)
|10 (52)
|Nazionale:
|29 (68)
|40 (58)
|4 (52)
|35 (51)
|86 (48)