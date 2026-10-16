Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 16 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di venerdì 16 ottobre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Redazione

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 16 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri del Lotto? Come si gioca al SuperEnalotto? Quali premi offre il 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 15 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 85 (73) 28 (73) 7 (69) 84 (64) 23 (64)
Cagliari: 11 (80) 82 (64) 61 (58) 35 (55) 27 (52)
Firenze: 66 (113) 18 (57) 46 (56) 33 (56) 85 (55)
Genova: 21 (95) 54 (91) 3 (65) 70 (62) 37 (59)
Milano: 26 (56) 13 (50) 77 (49) 73 (47) 27 (46)
Napoli: 17 (73) 24 (65) 43 (63) 51 (57) 48 (51)
Palermo: 16 (70) 67 (62) 41 (61) 54 (53) 29 (48)
Roma: 13 (99) 24 (65) 21 (65) 14 (60) 33 (58)
Torino: 25 (104) 44 (72) 19 (61) 42 (51) 14 (50)
Venezia: 67 (76) 60 (62) 55 (61) 73 (54) 10 (52)
Nazionale: 29 (68) 40 (58) 4 (52) 35 (51) 86 (48)

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