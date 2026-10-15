Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 15 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di giovedì 15 ottobre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 15 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente
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Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 13 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 85 (72) 28 (72) 7 (68) 84 (63) 23 (63)
Cagliari: 11 (79) 82 (63) 61 (57) 12 (56) 35 (54)
Firenze: 66 (112) 18 (56) 46 (55) 33 (55) 85 (54)
Genova: 21 (94) 54 (90) 3 (64) 70 (61) 37 (58)
Milano: 26 (55) 13 (49) 77 (48) 73 (46) 14 (46)
Napoli: 17 (72) 24 (64) 43 (62) 51 (56) 48 (50)
Palermo: 16 (69) 67 (61) 41 (60) 54 (52) 29 (47)
Roma: 13 (98) 24 (64) 21 (64) 14 (59) 33 (57)
Torino: 25 (103) 44 (71) 19 (60) 42 (50) 14 (49)
Venezia: 67 (75) 60 (61) 55 (60) 73 (53) 10 (51)
Nazionale: 29 (67) 40 (57) 4 (51) 35 (50) 86 (47)

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