Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 15 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri del Lotto? Quanto vale il jackpot del SuperEnalotto? Come si gioca al 10eLotto serale?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 13 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|85 (72)
|28 (72)
|7 (68)
|84 (63)
|23 (63)
|Cagliari:
|11 (79)
|82 (63)
|61 (57)
|12 (56)
|35 (54)
|Firenze:
|66 (112)
|18 (56)
|46 (55)
|33 (55)
|85 (54)
|Genova:
|21 (94)
|54 (90)
|3 (64)
|70 (61)
|37 (58)
|Milano:
|26 (55)
|13 (49)
|77 (48)
|73 (46)
|14 (46)
|Napoli:
|17 (72)
|24 (64)
|43 (62)
|51 (56)
|48 (50)
|Palermo:
|16 (69)
|67 (61)
|41 (60)
|54 (52)
|29 (47)
|Roma:
|13 (98)
|24 (64)
|21 (64)
|14 (59)
|33 (57)
|Torino:
|25 (103)
|44 (71)
|19 (60)
|42 (50)
|14 (49)
|Venezia:
|67 (75)
|60 (61)
|55 (60)
|73 (53)
|10 (51)
|Nazionale:
|29 (67)
|40 (57)
|4 (51)
|35 (50)
|86 (47)