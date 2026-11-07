Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 7 novembre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di sabato 7 novembre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 7 novembre 2026: numeri e combinazione vincente
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Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 06 novembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 85 (86) 48 (66) 32 (65) 25 (59) 49 (54)
Cagliari: 11 (93) 35 (68) 84 (60) 65 (53) 16 (53)
Firenze: 46 (69) 88 (53) 59 (53) 31 (47) 35 (46)
Genova: 21 (108) 36 (69) 4 (68) 15 (62) 71 (55)
Milano: 26 (69) 77 (62) 73 (60) 27 (59) 42 (54)
Napoli: 51 (70) 48 (64) 62 (63) 54 (61) 52 (56)
Palermo: 67 (75) 23 (44) 81 (43) 79 (43) 1 (43)
Roma: 13 (112) 24 (78) 14 (73) 42 (62) 55 (49)
Torino: 25 (117) 19 (74) 14 (63) 63 (46) 22 (46)
Venezia: 55 (74) 73 (67) 10 (65) 77 (53) 8 (51)
Nazionale: 29 (81) 4 (65) 35 (64) 86 (61) 20 (55)

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