Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 7 novembre 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri del Lotto? Quanto vale il jackpot del SuperEnalotto? Come si gioca al 10eLotto serale?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 06 novembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|85 (86)
|48 (66)
|32 (65)
|25 (59)
|49 (54)
|Cagliari:
|11 (93)
|35 (68)
|84 (60)
|65 (53)
|16 (53)
|Firenze:
|46 (69)
|88 (53)
|59 (53)
|31 (47)
|35 (46)
|Genova:
|21 (108)
|36 (69)
|4 (68)
|15 (62)
|71 (55)
|Milano:
|26 (69)
|77 (62)
|73 (60)
|27 (59)
|42 (54)
|Napoli:
|51 (70)
|48 (64)
|62 (63)
|54 (61)
|52 (56)
|Palermo:
|67 (75)
|23 (44)
|81 (43)
|79 (43)
|1 (43)
|Roma:
|13 (112)
|24 (78)
|14 (73)
|42 (62)
|55 (49)
|Torino:
|25 (117)
|19 (74)
|14 (63)
|63 (46)
|22 (46)
|Venezia:
|55 (74)
|73 (67)
|10 (65)
|77 (53)
|8 (51)
|Nazionale:
|29 (81)
|4 (65)
|35 (64)
|86 (61)
|20 (55)