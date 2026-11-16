Tumori, fino a 4 su 10 scoperti in Pronto soccorso: in Italia parte il progetto Hopes

Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica. Raccontare la scienza e la salute è la sua passione, perché crede che la conoscenza sia alla base di ogni nostra scelta. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

ANSA

Tra il 24% e il 42,5% delle diagnosi di tumore arriva entro un mese da un ricovero in emergenza. A dirlo è uno studio dell’International Cancer Benchmarking Partnership che ha analizzato oltre 850.000 casi in 14 aree geografiche. Scoprire “per caso” una lesione tumorale impatta anche sul rischio di decesso: chi riceve la diagnosi in emergenza ha anche una mortalità a un anno più elevata. Attenzione, però, stiamo parlando di informazioni raccolte in altri Paesi perché in Italia il dato non esiste: non ci sono registri nazionali che misurino quante diagnosi oncologiche avvengano in Pronto Soccorso, né indicatori sui tempi della presa in carico e sugli esiti.

Una ricerca su misura

Per rispondere a questa criticità nasce HOPES – Harnessing Oncology Pathways in Emergency Settings – il progetto che vuole trasformare il Pronto Soccorso in un punto strutturato di intercettazione del sospetto oncologico, con due obiettivi: colmare il vuoto conoscitivo sulla dimensione reale del fenomeno in Italia e standardizzare la presa in carico del paziente oncologico nei reparti di emergenza-urgenza.

HOPES si sviluppa sotto la guida scientifica di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) e SIMEU (Società Italiana di Medicina d’Emergenza-Urgenza), con il coordinamento metodologico di Helaglobe. Nella cura dei tumori, il Pronto Soccorso è oggi un “anello non governato”. In vent’anni le reti oncologiche hanno costruito percorsi specialistici sempre più articolati, ma chi entra dall’emergenza ne resta spesso fuori. Frequentemente, quando un tumore viene scoperto in Pronto Soccorso, è perché i segnali dei mesi precedenti non sono stati colti in tempo. La diagnosi arriva così nel momento più critico, quando si sommano una malattia più avanzata, condizioni generali più compromesse e una presa in carico che deve partire sotto forte pressione organizzativa. E il tempo conta: un ritardo di quattro settimane nell’avvio della terapia aumenta il rischio di morte dal 6% al 28% a seconda dei trattamenti, con valori intorno al 6-8% per la chirurgia.

Cosa sappiamo in Italia

I pochi dati disponibili, limitati a singole aree, indicano che il fenomeno è rilevante. Nelle province di Milano e Lodi, su oltre 10.000 tumori del colon diagnosticati tra il 2014 e il 2020, il 35,6% è stato scoperto dopo una presentazione in emergenza, contro l’8,4% individuato dallo screening. La diagnosi in emergenza era associata a una mortalità più elevata sia a 30 giorni sia a un anno. A Parma, in dieci anni, sono stati identificati 205 adulti con prima diagnosi di tumore cerebrale posta in Pronto Soccorso.

Il fenomeno, inoltre, non colpisce tutti allo stesso modo. Età avanzata, difficoltà economiche, disturbi mentali e uso di sostanze aumentano la probabilità che un tumore venga scoperto in emergenza. Nell’area milanese, tra le persone con un disturbo mentale preesistente, la quota sale al 43,8%, contro il 33,8% degli altri pazienti.

“Il nostro primo obiettivo è misurare su scala nazionale le diagnosi oncologiche in emergenza. Con HOPES puntiamo a ricostruire il percorso del paziente dall’accesso in Pronto Soccorso all’avvio del trattamento, partendo da tre gruppi di tumori che si presentano spesso in emergenza: polmone, apparato gastrointestinale e sistema nervoso centrale. Non ogni diagnosi in urgenza è un’occasione mancata: dobbiamo distinguere i casi in cui l’accesso è inevitabile per l’aggressività del tumore da quelli legati a ritardi assistenziali”

spiega Fabio De Iaco, Direttore della Medicina d’Emergenza-Urgenza dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino e Past President SIMEU.

Secondo gli esperti nel percorso in uscita serve una svolta. Bisogna costruire una fotografia affidabile del fenomeno, da cui definire percorsi condivisi perché il sospetto di tumore venga riconosciuto in tempo e il paziente accompagnato, senza interruzioni, dal Pronto Soccorso fino all’oncologia; evitando così ricoveri impropri al solo scopo di arrivare alla diagnosi e usare meglio le risorse del Servizio Sanitario Nazionale.

“Quando la diagnosi arriva attraverso un ricovero in Pronto Soccorso ci troviamo spesso di fronte a pazienti con condizioni generali compromesse, che possono non essere eleggibili per i trattamenti oncologici standard. È quindi necessario valutare attentamente l’appropriatezza e la sostenibilità delle cure, considerando la situazione clinica complessiva e gli obiettivi terapeutici. A questa complessità – prosegue il clinico – si aggiunge l’impatto psicologico e relazionale di una diagnosi spesso inattesa, che coinvolge profondamente anche i familiari e i caregiver. Per questo è fondamentale studiare il fenomeno nella sua interezza, considerando non soltanto i dati clinici e organizzativi, ma anche il punto di vista dei pazienti”

aggiunge Massimo Di Maio, Presidente AIOM.