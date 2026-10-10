Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 10 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri vincenti di oggi? Come si gioca al Superenalotto? Esistono premi per il 10eLotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 09 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|21 (105)
|85 (70)
|28 (70)
|7 (66)
|84 (61)
|Cagliari:
|11 (77)
|82 (61)
|76 (59)
|55 (59)
|61 (55)
|Firenze:
|66 (110)
|18 (54)
|46 (53)
|33 (53)
|85 (52)
|Genova:
|21 (92)
|54 (88)
|3 (62)
|70 (59)
|37 (56)
|Milano:
|26 (53)
|13 (47)
|77 (46)
|73 (44)
|14 (44)
|Napoli:
|17 (70)
|24 (62)
|43 (60)
|51 (54)
|48 (48)
|Palermo:
|16 (67)
|67 (59)
|41 (58)
|54 (50)
|29 (45)
|Roma:
|13 (96)
|24 (62)
|21 (62)
|5 (60)
|14 (57)
|Torino:
|25 (101)
|44 (69)
|19 (58)
|87 (55)
|42 (48)
|Venezia:
|67 (73)
|60 (59)
|55 (58)
|73 (51)
|10 (49)
|Nazionale:
|29 (65)
|40 (55)
|4 (49)
|35 (48)
|86 (45)