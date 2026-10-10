Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 10 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di sabato 10 ottobre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 10 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti di oggi? Come si gioca al Superenalotto? Esistono premi per il 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 09 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 21 (105) 85 (70) 28 (70) 7 (66) 84 (61)
Cagliari: 11 (77) 82 (61) 76 (59) 55 (59) 61 (55)
Firenze: 66 (110) 18 (54) 46 (53) 33 (53) 85 (52)
Genova: 21 (92) 54 (88) 3 (62) 70 (59) 37 (56)
Milano: 26 (53) 13 (47) 77 (46) 73 (44) 14 (44)
Napoli: 17 (70) 24 (62) 43 (60) 51 (54) 48 (48)
Palermo: 16 (67) 67 (59) 41 (58) 54 (50) 29 (45)
Roma: 13 (96) 24 (62) 21 (62) 5 (60) 14 (57)
Torino: 25 (101) 44 (69) 19 (58) 87 (55) 42 (48)
Venezia: 67 (73) 60 (59) 55 (58) 73 (51) 10 (49)
Nazionale: 29 (65) 40 (55) 4 (49) 35 (48) 86 (45)

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