Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi sabato 16 agosto 2025: numeri e combinazione vincente

Come ogni martedì, giovedì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.
Il jackpot del superenalotto è di 41,93 milioni di euro.
Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 16 agosto 2025:
Estrazioni del SuperEnalotto
Sestina vincente:
|6
|15
|25
|31
|72
|79
|Jolly: 54
|Superstar: 31
….Le quote saranno pubblicate tra qualche minuto….
Estrazioni del Lotto
|Ruota
|1° estr.
|2° estr.
|3° estr.
|4° estr.
|5° estr.
|Bari:
|Cagliari:
|Firenze:
|Genova:
|Milano:
|Napoli:
|Palermo:
|Roma:
|Torino:
|Venezia:
|Nazionale:
Guarda quanto si vince con ogni combinazione.
Estrazione del 10eLotto serale
|Numero oro:
|Doppio oro:
Prossima estrazione
La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del 19 agosto 2025. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di 41,93 milioni e il montepremi complessivo è di 39,50 milioni di euro.
Estrazione precedente
Nell’ estrazione precedente di giovedi 14 agosto 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.