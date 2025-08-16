Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi sabato 16 agosto 2025: numeri e combinazione vincente

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Come ogni martedì, giovedì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Il jackpot del superenalotto è di 41,93 milioni di euro.

Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 16 agosto 2025:

Estrazioni del SuperEnalotto

Sestina vincente:

6 15 25 31 72 79 Jolly: 54 Superstar: 31

Estrazioni del Lotto

Estrazione del 10eLotto serale

Prossima estrazione

La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del 19 agosto 2025. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di 41,93 milioni e il montepremi complessivo è di 39,50 milioni di euro.

Estrazione precedente

Nell’ estrazione precedente di giovedi 14 agosto 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.