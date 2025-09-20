Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 20 settembre 2025: numeri e combinazione vincente

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Pubblicato: 20 Settembre 2025 16:24

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 20 settembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 19 settembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 82 (90) 72 (64) 88 (61) 74 (59) 31 (57)
Cagliari: 42 (99) 85 (96) 8 (76) 48 (70) 65 (68)
Firenze: 34 (100) 42 (86) 76 (73) 89 (48) 69 (47)
Genova: 56 (63) 88 (62) 49 (55) 54 (51) 81 (43)
Milano: 74 (142) 25 (89) 47 (56) 56 (55) 51 (52)
Napoli: 25 (60) 8 (51) 33 (50) 42 (47) 66 (46)
Palermo: 59 (80) 14 (67) 45 (56) 69 (55) 4 (52)
Roma: 63 (72) 16 (59) 71 (54) 53 (45) 86 (44)
Torino: 7 (70) 4 (66) 46 (58) 66 (50) 36 (47)
Venezia: 5 (86) 54 (78) 15 (69) 2 (68) 58 (65)
Nazionale: 82 (99) 59 (75) 35 (69) 58 (64) 73 (54)

Giochi e Lotterie Lotto e Superenalotto