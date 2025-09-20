Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 20 settembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 19 settembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|82 (90)
|72 (64)
|88 (61)
|74 (59)
|31 (57)
|Cagliari:
|42 (99)
|85 (96)
|8 (76)
|48 (70)
|65 (68)
|Firenze:
|34 (100)
|42 (86)
|76 (73)
|89 (48)
|69 (47)
|Genova:
|56 (63)
|88 (62)
|49 (55)
|54 (51)
|81 (43)
|Milano:
|74 (142)
|25 (89)
|47 (56)
|56 (55)
|51 (52)
|Napoli:
|25 (60)
|8 (51)
|33 (50)
|42 (47)
|66 (46)
|Palermo:
|59 (80)
|14 (67)
|45 (56)
|69 (55)
|4 (52)
|Roma:
|63 (72)
|16 (59)
|71 (54)
|53 (45)
|86 (44)
|Torino:
|7 (70)
|4 (66)
|46 (58)
|66 (50)
|36 (47)
|Venezia:
|5 (86)
|54 (78)
|15 (69)
|2 (68)
|58 (65)
|Nazionale:
|82 (99)
|59 (75)
|35 (69)
|58 (64)
|73 (54)