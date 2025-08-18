Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi lunedì 18 agosto 2025: numeri e combinazione vincente

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Come ogni martedì, giovedì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Il jackpot del superenalotto è di 39,33 milioni di euro.

Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 18 agosto 2025:

Estrazioni del SuperEnalotto

Sestina vincente:

5 19 58 59 83 87 Jolly: 10 Superstar: 32

Quote SuperEnalotto

• 6 punti: 0 vincitori

• 5 punti + Jolly: 0 vincitori

• 5 punti: 3 vincitori totalizzano € 37.418,27

• 4 punti: 414 vincitori totalizzano € 282,84

• 3 punti: 15232 vincitori totalizzano € 22,77

• 2 punti: 226565 vincitori totalizzano € 5,00

Quote SuperStar

• 5 punti più SuperStar: 0 vincitori

• 4 punti più SuperStar: 1 vincitori totalizzano € 28.284,00

• 3 punti più SuperStar: 45 vincitori totalizzano € 2.277,00

• 2 punti più SuperStar: 848 vincitori totalizzano € 100,00

• 1 punti più SuperStar: 5527 vincitori totalizzano € 10,00

• 0 punti più SuperStar: 11097 vincitori totalizzano € 5,00

Estrazioni del Lotto

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 44 29 37 32 11 Cagliari: 15 71 24 58 86 Firenze: 18 20 1 27 36 Genova: 20 42 82 30 83 Milano: 2 37 88 15 14 Napoli: 18 45 77 72 41 Palermo: 16 15 21 47 31 Roma: 14 1 59 39 9 Torino: 43 14 11 17 8 Venezia: 76 46 35 28 39 Nazionale: 22 46 60 62 40

Estrazione del 10eLotto serale

1 2 14 15 16 18 20 24 29 37 42 43 44 45 46 71 76 77 82 88 Numero oro: 44 Doppio oro: 44 29

Prossima estrazione

La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del 19 agosto 2025. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di 39,33 milioni e il montepremi complessivo è di 40,10 milioni di euro.

Estrazione precedente

Nell’ estrazione precedente di sabato 16 agosto 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Estrazioni del mese

Verifica tutte le estrazioni del mese del SuperEnalotto e del Lotto