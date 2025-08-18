Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi lunedì 18 agosto 2025: numeri e combinazione vincente

Come ogni martedì, giovedì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.
Il jackpot del superenalotto è di 39,33 milioni di euro.
Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 18 agosto 2025:
Estrazioni del SuperEnalotto
Sestina vincente:
|5
|19
|58
|59
|83
|87
|Jolly: 10
|Superstar: 32
Quote SuperEnalotto
• 6 punti: 0 vincitori
• 5 punti + Jolly: 0 vincitori
• 5 punti: 3 vincitori totalizzano € 37.418,27
• 4 punti: 414 vincitori totalizzano € 282,84
• 3 punti: 15232 vincitori totalizzano € 22,77
• 2 punti: 226565 vincitori totalizzano € 5,00
Quote SuperStar
• 5 punti più SuperStar: 0 vincitori
• 4 punti più SuperStar: 1 vincitori totalizzano € 28.284,00
• 3 punti più SuperStar: 45 vincitori totalizzano € 2.277,00
• 2 punti più SuperStar: 848 vincitori totalizzano € 100,00
• 1 punti più SuperStar: 5527 vincitori totalizzano € 10,00
• 0 punti più SuperStar: 11097 vincitori totalizzano € 5,00
Estrazioni del Lotto
|Ruota
|1° estr.
|2° estr.
|3° estr.
|4° estr.
|5° estr.
|Bari:
|44
|29
|37
|32
|11
|Cagliari:
|15
|71
|24
|58
|86
|Firenze:
|18
|20
|1
|27
|36
|Genova:
|20
|42
|82
|30
|83
|Milano:
|2
|37
|88
|15
|14
|Napoli:
|18
|45
|77
|72
|41
|Palermo:
|16
|15
|21
|47
|31
|Roma:
|14
|1
|59
|39
|9
|Torino:
|43
|14
|11
|17
|8
|Venezia:
|76
|46
|35
|28
|39
|Nazionale:
|22
|46
|60
|62
|40
Estrazione del 10eLotto serale
|1
|2
|14
|15
|16
|18
|20
|24
|29
|37
|42
|43
|44
|45
|46
|71
|76
|77
|82
|88
|Numero oro: 44
|Doppio oro: 44 29
Prossima estrazione
La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del 19 agosto 2025. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di 39,33 milioni e il montepremi complessivo è di 40,10 milioni di euro.
Estrazione precedente
Nell’ estrazione precedente di sabato 16 agosto 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
