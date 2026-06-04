Con la perturbazione magnetica in arrivo dal Sole nei prossimi giorni potrebbero esserci effetti su satelliti e infrastrutture elettriche

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Superficie del Sole

Negli ultimi giorni la stella più vicina a noi sta facendo parlare di sé. Pare che un’importante tempesta geomagnetica possa raggiungere la Terra dal Sole. La notizia può suonare preoccupante, ma in realtà si tratta di fenomeni piuttosto comuni.

Il Sole non è un corpo morto, ma una stella viva che attraversa cicli regolari di maggiore e minore attività. In questi periodi più vivaci, può liberare nello spazio grandi quantità di energia e particelle, con effetti sui pianeti che gli girano intorno.

Cosa sta succedendo sul Sole

Il Sole si trova attualmente in un momento di maggiore attività del suo ciclo naturale. In questa fase aumentano fenomeni come brillamenti solari ed espulsioni di massa coronale, cioè grandi nubi di particelle cariche che viaggiano nello spazio a velocità elevatissime.

Secondo gli ultimi aggiornamenti dei sistemi di monitoraggio della meteorologia spaziale utilizzati da Nasa e Noaa, alcune di queste espulsioni recenti risultano parzialmente dirette verso la Terra. Questo è il motivo per cui gli esperti stanno osservando con attenzione l’evoluzione del fenomeno. Quando queste emissioni raggiungono il campo magnetico terrestre, possono generare una tempesta geomagnetica.

La previsione attuale indica un possibile evento di intensità compresa tra G3 e G4, cioè tra forte e severa secondo la scala ufficiale Noaa. Si tratta però di una stima: l’intensità reale potrà essere confermata solo quando la nube solare entrerà in contatto diretto con i satelliti di osservazione.

Il fenomeno potrebbe svilupparsi nell’arco di poche ore fino a due o tre giorni, con fasi più o meno intense.

Cos’è una tempesta geomagnetica

Nonostante il nome possa trarre in inganno, non si tratta di una tempesta nel senso meteorologico del termine. Una tempesta geomagnetica è infatti una perturbazione del campo magnetico terrestre causata dall’arrivo di particelle cariche provenienti dal Sole. Quando il flusso solare è particolarmente intenso, una parte di energia riesce a interagire con la magnetosfera terrestre, generando variazioni temporanee.

Si tratta di un fenomeno naturale e ben conosciuto, che rientra nella cosiddetta meteorologia spaziale.

La Nasa chiarisce che questi eventi non rappresentano un pericolo diretto per le persone sulla superficie terrestre, grazie alla protezione offerta dal campo magnetico terrestre e dall’atmosfera.

Quali sono gli effetti sulla Terra

Quando una tempesta geomagnetica raggiunge il nostro pianeta, gli effetti principali non riguardano la salute delle persone, ma alcuni sistemi tecnologici.

In particolare, possono verificarsi:

piccoli disturbi nelle comunicazioni radio;

lievi imprecisioni temporanee nei sistemi GPS;

possibili interferenze su alcuni satelliti;

difficoltà sulle reti elettriche, soprattutto alle alte latitudini.

Nella maggior parte dei casi si tratta di effetti contenuti e temporanei. Le infrastrutture moderne sono progettate proprio per gestire variazioni di questo tipo, riducendo al minimo eventuali disagi.

Possiamo vedere le aurore boreali anche dall’Italia?

Uno degli effetti più spettacolari delle tempeste geomagnetiche è la possibile comparsa delle aurore polari. Quando le particelle solari interagiscono con l’atmosfera terrestre, possono generare luci colorate nel cielo notturno. Normalmente questo fenomeno è visibile vicino ai poli, ma durante eventi più intensi può spingersi a latitudini più basse del solito.

In alcuni casi eccezionali, le aurore possono essere osservate anche in Europa meridionale, Italia compresa. Non è frequente, ma dipende dall’intensità dell’evento.

Perché non c’è motivo di allarme

Il termine tempesta può creare confusione, ma non indica una situazione pericolosa per la popolazione. La Terra è infatti protetta da due elementi fondamentali, il campo magnetico terrestre e l’atmosfera. Questi sistemi filtrano la maggior parte delle particelle energetiche provenienti dal Sole. Anche in presenza di eventi intensi come quelli tra G3 e G4, non ci sono conseguenze dirette per la salute delle persone.

Un fenomeno normale ma da monitorare

Gli scienziati seguono costantemente l’attività del Sole perché la nostra società dipende sempre di più da tecnologie come i satelliti. Questo non significa che siamo in pericolo, ma semplicemente che siamo più esposti a possibili disturbi temporanei.

Le agenzie come Nasa e Noaa monitorano in tempo reale questi eventi, permettendo previsioni sempre più precise su arrivo, intensità e durata delle tempeste geomagnetiche.

Più che un motivo di preoccupazione, si tratta quindi di un promemoria di quanto il nostro pianeta sia legato all’attività del Sole, in un equilibrio continuo che la scienza oggi è in grado di osservare e prevedere.