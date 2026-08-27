ANSA Taglio delle accise, quanto costa oggi un pieno di benzina e diesel.

Il taglio delle accise sul gasolio resta in vigore fino al 5 settembre: il Governo ha deciso di prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro per accompagnare gli automobilisti negli ultimi giorni del controesodo estivo, mettendo sul piatto circa 130 milioni di euro.

Ma quanto costa un pieno di carburante oggi, in concreto? Per capire quanto si spende davvero, possiamo prendere come riferimento due modelli piuttosto diffusi, la Jeep Avenger e la Fiat Pandina, e applicare ai rispettivi serbatoi i prezzi medi indicati per il self service nelle Regioni e per il self in autostrada, sulla base degli ultimi prezzi rilevati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Quanto costa un pieno di carburante oggi

Prima di tutto, però, bisogna ricordare due cose. Primo, la capacità del serbatoio può variare leggermente in base all’allestimento e quindi il dato va considerato come un parametro puramente indicativo.

Secondo, per questa simulazione stiamo utilizzando i prezzi medi dei carburanti: possibile dunque che qualche automobilista faccia il pieno spendendo un po’ meno oppure molto di più (ha destato scalpore, ad esempio, la notizia del gasolio oltre quota 3 euro/litro in un distributore sulla A22).

Quanto costa un pieno di diesel oggi

Il prezzo medio del gasolio self service ricavato da 21 rilevamenti (19 Regioni più 2 Province autonome) è di circa 2,140 euro al litro:

un pieno di gasolio su una Jeep Avenger, considerando un serbatoio da 44 litri, costa circa 94 euro (oltre 97 euro in autostrada);

un pieno di gasolio su una Fiat Pandina, considerando un serbatoio da 37 litri, costa circa 79 euro (quasi 82 euro in autostrada).

Il prezzo medio del gasolio oggi

Per il resto, questi sono i dati relativi al prezzo del gasolio (self) in Italia oggi:

prezzo medio – 2,140 euro/litro;

prezzo più basso – 2,119 euro/litro (Marche);

prezzo più alto – 2,184 euro/litro (Bolzano);

autostrada – 2,210 euro/litro.

Quanto costa un pieno di benzina oggi

Il prezzo medio della benzina self service ricavato da 21 rilevamenti (19 Regioni più 2 Province autonome) è di circa 2,022 euro al litro:

un pieno di gasolio su una Jeep Avenger, considerando un serbatoio da 44 litri, costa circa 90 euro (oltre 92 euro in autostrada);

un pieno di gasolio su una Fiat Pandina, considerando un serbatoio da 37 litri, costa circa 75 euro (circa 77,50 in autostrada).

Per il resto, questi sono i dati relativi al prezzo della benzina (self) in Italia oggi:

prezzo medio – 2,022 euro/litro;

prezzo minimo – 2,001 euro/litro (Lazio);

prezzo massimo – 2,060 euro/litro (Bolzano);

autostrada – 2,096 euro/litro.

Perché il Governo ha prorogato il taglio

Come detto, il Consiglio dei ministri ha deciso di evitare la scadenza immediata dello sconto sulle accise e di portarlo fino al 5 settembre. L’obiettivo dichiarato è contenere l’impatto del caro carburanti nei giorni del controesodo estivo, quando milioni di italiani tornano a spostarsi sulle strade e sulle autostrade.

Per finanziare la misura sono stati stanziati circa 130 milioni di euro, con un costo indicato in circa 13 milioni di euro al giorno. Secondo quanto riferito da fonti di Governo, le risorse arrivano da un nuovo meccanismo di acconto fiscale sulle tasse sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici.

Dopo il 5 settembre, però, il Governo punta a cambiare impostazione: l’idea è introdurre nuove forme di sostegno contro il caro carburante “selettivi sulla base del reddito“, così da concentrare gli aiuti sulle fasce considerate maggiormente in difficoltà. La forma concreta di questi interventi e le relative coperture devono ancora essere definiti.