Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 26 settembre 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri vincenti Lotto? Che risultati ha fatto il Superenalotto? Come si gioca al 10eLotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 25 settembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|21 (97)
|6 (66)
|85 (62)
|28 (62)
|7 (58)
|Cagliari:
|11 (69)
|26 (67)
|82 (53)
|76 (51)
|55 (51)
|Firenze:
|66 (102)
|74 (87)
|18 (46)
|46 (45)
|33 (45)
|Genova:
|21 (84)
|54 (80)
|12 (58)
|3 (54)
|70 (51)
|Milano:
|84 (68)
|82 (62)
|26 (45)
|56 (44)
|13 (39)
|Napoli:
|11 (76)
|17 (62)
|46 (59)
|24 (54)
|43 (52)
|Palermo:
|68 (82)
|16 (59)
|74 (53)
|67 (51)
|41 (50)
|Roma:
|13 (88)
|24 (54)
|21 (54)
|5 (52)
|79 (51)
|Torino:
|25 (93)
|44 (61)
|19 (50)
|87 (47)
|28 (44)
|Venezia:
|68 (70)
|67 (65)
|60 (51)
|55 (50)
|75 (45)
|Nazionale:
|85 (74)
|54 (73)
|57 (66)
|29 (57)
|26 (51)