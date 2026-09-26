Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 26 settembre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di sabato 26 settembre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 26 settembre 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti Lotto? Che risultati ha fatto il Superenalotto? Come si gioca al 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 25 settembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 21 (97) 6 (66) 85 (62) 28 (62) 7 (58)
Cagliari: 11 (69) 26 (67) 82 (53) 76 (51) 55 (51)
Firenze: 66 (102) 74 (87) 18 (46) 46 (45) 33 (45)
Genova: 21 (84) 54 (80) 12 (58) 3 (54) 70 (51)
Milano: 84 (68) 82 (62) 26 (45) 56 (44) 13 (39)
Napoli: 11 (76) 17 (62) 46 (59) 24 (54) 43 (52)
Palermo: 68 (82) 16 (59) 74 (53) 67 (51) 41 (50)
Roma: 13 (88) 24 (54) 21 (54) 5 (52) 79 (51)
Torino: 25 (93) 44 (61) 19 (50) 87 (47) 28 (44)
Venezia: 68 (70) 67 (65) 60 (51) 55 (50) 75 (45)
Nazionale: 85 (74) 54 (73) 57 (66) 29 (57) 26 (51)

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