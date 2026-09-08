Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 8 settembre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di martedì 8 settembre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Redazione

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 8 settembre 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri del Lotto? Come si gioca al Superenalotto? Cos'è il 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 05 settembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (161) 21 (86) 12 (83) 6 (55) 11 (53)
Cagliari: 34 (70) 20 (67) 11 (58) 26 (56) 37 (44)
Firenze: 66 (91) 24 (88) 74 (76) 49 (75) 19 (60)
Genova: 21 (73) 54 (69) 59 (52) 27 (49) 12 (47)
Milano: 90 (67) 57 (65) 67 (59) 84 (57) 61 (52)
Napoli: 11 (65) 77 (62) 78 (55) 66 (53) 17 (51)
Palermo: 13 (88) 68 (71) 20 (58) 31 (52) 26 (52)
Roma: 13 (77) 30 (60) 11 (46) 24 (43) 21 (43)
Torino: 25 (82) 90 (70) 36 (67) 3 (63) 8 (51)
Venezia: 31 (119) 20 (66) 68 (59) 67 (54) 71 (52)
Nazionale: 78 (93) 85 (63) 54 (62) 57 (55) 69 (50)

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