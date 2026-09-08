Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 8 settembre 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 05 settembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (161)
|21 (86)
|12 (83)
|6 (55)
|11 (53)
|Cagliari:
|34 (70)
|20 (67)
|11 (58)
|26 (56)
|37 (44)
|Firenze:
|66 (91)
|24 (88)
|74 (76)
|49 (75)
|19 (60)
|Genova:
|21 (73)
|54 (69)
|59 (52)
|27 (49)
|12 (47)
|Milano:
|90 (67)
|57 (65)
|67 (59)
|84 (57)
|61 (52)
|Napoli:
|11 (65)
|77 (62)
|78 (55)
|66 (53)
|17 (51)
|Palermo:
|13 (88)
|68 (71)
|20 (58)
|31 (52)
|26 (52)
|Roma:
|13 (77)
|30 (60)
|11 (46)
|24 (43)
|21 (43)
|Torino:
|25 (82)
|90 (70)
|36 (67)
|3 (63)
|8 (51)
|Venezia:
|31 (119)
|20 (66)
|68 (59)
|67 (54)
|71 (52)
|Nazionale:
|78 (93)
|85 (63)
|54 (62)
|57 (55)
|69 (50)