Deposito Supersmart Pensione, il tasso sale al 3,25%: cosa cambia per i pensionati

Dal 22 settembre 2026 il Deposito Supersmart Pensione di Poste sale al 3,25% lordo annuo a scadenza dal precedente 2,50%

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Mirko Ledda

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Scrive sul web dal 2005, come ghost writer e debunker di fake news. Si occupa di pop economy, tecnologia e mondo digitale, alimentazione e salute.

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Deposito Supersmart Pensione, il tasso sale al 3,25%: cosa cambia per i pensionati
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Pensionati in attesa in un ufficio di Poste Italiane
Quali sono i vantaggi del libretto Smart? Come funziona il Deposito Supersmart? Chi gestisce il Deposito Supersmart Pensione?

La Cassa Depositi e Prestiti, con l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2026, ha ritoccato al rialzo il Deposito Supersmart Pensione, l’accantonamento del Libretto Smart riservato a chi incassa la pensione. Il tasso sale al 3,25% lordo annuo a scadenza, dal 2,50% della versione precedente. Il pensionato che accredita l’assegno su Poste ha dunque un nuovo incentivo per vincolare una parte della liquidità ferma sul libretto.

Come funziona il Deposito Supersmart Pensione

Il Deposito Supersmart Pensione è un accantonamento vincolato delle somme già presenti sul Libretto Smart, emesso da Cassa Depositi e Prestiti e collocato da Poste Italiane, garantito dallo Stato.

Il risparmiatore sceglie quanto vincolare, blocca la cifra per 364 giorni e alla scadenza riceve il capitale più gli interessi. Le somme lasciate libere sul libretto restano invece remunerate al tasso base, oggi allo 0,001%.

Chi può utilizzarlo

Il Deposito è dedicato ai titolari di un Libretto Smart, monointestato o cointestato a firma disgiunta, che rientrano in uno di questi casi:

  • ricevono l’accredito di una pensione erogata dall’Inps sul Libretto Smart;
  • hanno presentato a Poste la richiesta del servizio di accredito della pensione sullo stesso libretto.

Quanto rende davvero e quanto bisogna attendere

Il 3,25% è un tasso lordo, riconosciuto al compimento dei 364 giorni.

Gli interessi dei Depositi Supersmart non godono dell’aliquota agevolata al 12,50% dei buoni fruttiferi, ma scontano la ritenuta ordinaria del 26%. Sulle somme accantonate grava inoltre l’imposta di bollo dello 0,20%.

A titolo indicativo, su 10.000 euro vincolati, il 3,25% lordo vale 325 euro, che al netto della ritenuta e del bollo scendono a circa 220 euro.

Per il calcolo esatto, legato a importo e durata, conviene usare il simulatore ufficiale di Poste.

Fino al 21 settembre la stessa linea, con durata identica di 364 giorni, rendeva il 2,50% lordo. Dal 22 settembre il tasso sale al 3,25%: a parità di somma e di vincolo, il rendimento lordo cresce di tre quarti di punto. Durata e requisiti restano invariati.

Attenzione ai documenti

Il Foglio Informativo e la Scheda di Sintesi aggiornati sono disponibili negli uffici postali e sul sito dei Depositi Supersmart di Poste Italiane.

Vale la pena ricordare che il tasso è riconosciuto a scadenza e che Cdp può interrompere l’offerta in qualsiasi momento: conviene leggere la scheda vigente prima di accantonare.

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