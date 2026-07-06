Poste rilancia il Deposito Supersmart Premium al 3,25% lordo sulla nuova liquidità: come funziona, quanto rende netto e come aderire

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iStock È possibile sottoscrivere il Deposito Supersmart Premium anche in un ufficio postale

Chi tiene i soldi fermi sul conto corrente, di solito, non guadagna nulla: la giacenza non produce interessi e anzi l’inflazione ne erode il valore. Per questo tornano d’attualità i conti deposito, strumenti che pagano un interesse a chi accetta di lasciare il denaro bloccato per un certo periodo. Poste Italiane ne ha rilanciato uno con un’offerta a tempo: il Deposito Supersmart Premium promette un 3,25% annuo lordo, ma per aderire bisogna versare il denaro entro il 9 luglio 2026. La finestra utile per aderire è dunque di pochi giorni.

Cos’è il Deposito Supersmart Premium

Il Deposito Supersmart è una funzione del Libretto Smart, il libretto di risparmio postale in versione digitale di Poste Italiane garantito dallo Stato attraverso Cassa Depositi e Prestiti.

In pratica, chi ha un Libretto Smart può accantonare una parte delle somme depositate, cioè bloccarle per un periodo prestabilito, in cambio di un interesse più alto.

Il Deposito Supersmart Premium è un’offerta temporanea: vincolando il denaro per 366 giorni (un anno e un giorno), Poste riconosce un tasso del 3,25% lordo all’anno. Le somme lasciate libere sul Libretto, invece, restano remunerate al tasso base, cioè l’interesse ordinario del libretto, fermo a un simbolico 0,001%.

Quanto rende davvero, tra lordo e netto

Il 3,25% è un tasso lordo, calcolato prima delle tasse.

Sugli interessi si applica una ritenuta del 26%, a cui si aggiunge l’imposta di bollo dello 0,20% annuo sulle somme depositate.

Per il rendimento effettivo su una cifra precisa conviene usare il simulatore ufficiale di Poste, ma facciamo un esempio:

Vincolando 10.000 euro per i 366 giorni, l’interesse netto a scadenza è di 241,16 euro, pari a circa il 2,41%.

Cosa si intende per nuova liquidità

L’offerta non vale per i soldi già presenti sul Libretto, ma solo per la cosiddetta nuova liquidità. Contano le somme versate a partire dal 15 maggio 2026 ed entro il 9 luglio 2026.

Il denaro può arrivare sul Libretto Smart in tre modi:

con un bonifico bancario;

versando assegni bancari o circolari;

tramite l’accredito dello stipendio o della pensione.

Chi ha somme su un altro libretto postale o su un conto BancoPosta può spostarle sul Libretto Smart con un girofondo, cioè un trasferimento interno tra prodotti dello stesso titolare, sempre entro il 9 luglio. Superata quella data, o se Poste chiude prima l’offerta, il Deposito Supersmart Premium non è più attivabile.

Quanto denaro bisogna versare per iniziare

Bastano 500 euro per attivare il vincolo, aumentabili di 50 euro alla volta, fino a un massimo di 3 milioni.

Bisogna essere maggiorenni e avere un Libretto Smart, da soli o cointestato.

L’attivazione può essere effettuata:

dal sito di Poste;

dall’app di Poste;

da uno sportello di un ufficio postale.

Chi non ha il Libretto Smart deve prima aprirne uno, attraverso un’operazione gratuita e possibile anche online.

Cosa succede se si ritirano i soldi prima

Il 3,25% è garantito solo se il denaro resta vincolato fino alla scadenza dei 366 giorni.

Si può comunque ritirare in qualsiasi momento, anche solo in parte (minimo 50 euro), riavendo subito la disponibilità delle somme. La parte ritirata in anticipo, però, perde il tasso vantaggioso e viene pagata al solo tasso base dello 0,001%.

La quota eventualmente lasciata a scadenza, invece, continua a rendere il 3,25%.