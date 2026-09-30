Dal 22 settembre 2026 Cassa Depositi e Prestiti rinnova i buoni fruttiferi e alza i tassi dei Depositi Supersmart sul Libretto Smart

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iStock Insegna di Poste Italiane in un ufficio territoriale

La Cassa Depositi e Prestiti, con l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2026, ha rinnovato la gamma del risparmio postale collocata da Poste Italiane. Cambiano le serie di buoni fruttiferi sottoscrivibili e, soprattutto, salgono i tassi dei Depositi Supersmart sul Libretto Smart. Chi valuta dove tenere la liquidità oggi trova condizioni diverse da quelle in vigore fino a metà settembre.

Le nuove serie di buoni fruttiferi

Sono in emissione 7 nuove serie di buoni fruttiferi postali, che sostituiscono quelle precedenti:

Buono Premium;

Buono a Cedola 8 anni;

Buono Fruttifero Postale 4 anni Plus;

Buono Soluzione Eredità;

Buono dedicato ai minori di età;

Buono Rinnova 3×4 con premio;

BFP Rinnova Prima 3×4 Premio.

Le condizioni economiche di ciascuna serie sono riportate nelle Schede di Sintesi e nei Fogli Informativi aggiornati. Il Buono Premium riservato alla nuova liquidità resta il titolo con il rendimento più alto della gamma a breve termine.

Le serie in emissione fino a luglio non sono più sottoscrivibili ma i buoni già acquistati proseguono alle condizioni originarie.

Tassi più alti per i Depositi Supersmart

La novità che pesa di più riguarda i Depositi Supersmart, cioè gli accantonamenti vincolati delle somme presenti sul Libretto Smart. I tassi, tutti nominali annui lordi a scadenza, aumentano su tutte le linee.

Young, Pensione e Minori al 3,25%

Per i Depositi Supersmart Young, Pensione e Minori, il tasso sale al 3,25% dal precedente 2,5%.

Supersmart Young , riservato ai risparmiatori tra i 18 e i 35 anni, dura 180 giorni;

, riservato ai risparmiatori tra i 18 e i 35 anni, dura 180 giorni; Supersmart Pensione , riservato a chi accredita la pensione Inps sul Libretto Smart, dura 364 giorni;

, riservato a chi accredita la pensione Inps sul Libretto Smart, dura 364 giorni; Supersmart Minori, attivabile dai genitori sul Libretto dedicato ai minori, durata 182 giorni.

Open e Rinnova al 2,25% e al 2,5%

Supersmart Open , aperto a tutti i titolari maggiorenni, dura 360 giorni – il tasso sale al 2,25% dall’1,75%;

, aperto a tutti i titolari maggiorenni, dura 360 giorni – il tasso sale al dall’1,75%; Supersmart Rinnova, riservato a chi reinveste le somme dei Depositi Supersmart Premium a 366 giorni scaduti dal 1° gennaio, dura 540 giorni – il tasso sale al 2,5% dal 2%.

Le somme lasciate sul libretto senza accantonamento restano remunerate al Tasso Base, oggi allo 0,001% per il Libretto Smart e allo 0,01% per il Libretto Minori.

Cosa bisogna sapere prima di investire

Attenzione però alla tassazione, che non è la stessa per i due strumenti.

Gli interessi dei buoni fruttiferi postali scontano l’aliquota agevolata del 12,5%, cui si aggiunge l’imposta di bollo dello 0,2% annuo quando il valore del portafoglio buoni supera i 5.000 euro.

Gli interessi dei Depositi Supersmart, invece, sono accantonamenti sul Libretto Smart e scontano la ritenuta ordinaria del 26%.

Significa che il 3,25% lordo di un Supersmart Young o Pensione arriva al netto ridotto di oltre un quarto, mentre lo stesso tasso su un buono rende di più. Il rendimento indicato è sempre lordo e maturato a scadenza – bisogna dunque aspettare la fine naturale indicata nel Foglio Informativo prima di ricevere la cifra attesa.

I Fogli Informativi e le Schede di Sintesi aggiornati sono disponibili negli uffici postali e sui siti di Poste Italiane e di Cassa Depositi e Prestiti. Vale la pena ricordare che Cdp ha la facoltà di interrompere le offerte in qualsiasi momento.